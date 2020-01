Analyse Super Crush KO – Nintendo Switch. Sauvez votre chat des robots

La vérité est que le mois de janvier 2020 a été un mois relativement faible en termes de lancements de jeux vidéo. Si nous nous arrêtons pour réfléchir à l’un de ces titres que nous soulignerions, il est difficile d’en préciser plus de cinq. Cependant, chaque mois, certains jeux arrivent sur le marché, passent inaperçus et, par conséquent, ne se démarquent pas. Un exemple clair de cela pourrait être le cas de Super Crush KO.

Ce jeu vient de Vertex Pop, le petit studio lancé en 2017 Machine d’explosion gracieuse, un titre avec une esthétique similaire au protagoniste de cette analyse et qui avait de bonnes critiques. C’est pourquoi nous devons les prendre en compte, et plus encore après le beat’em up que nous noterons, car (spoiler) C’est un vrai bijou. Continuez à lire pour découvrir pourquoi c’est si bon!

Un gameplay exquis, comme peu de beat’em up

La histoire proposé par Super Crush KO Ce n’est rien de l’autre monde. En fait, c’est court, il n’y a pratiquement pas de cinématique tout au long de l’aventure, peu de scénario … et une mauvaise fin. Bien sûr, les quelques dialogues qui existent là-bas profitent de moments hilarants occasionnels. Mais, un instant: qui sont ces personnages? Et de quoi parle l’intrigue? Eh bien, le protagoniste est Karen, une fille un peu particulière, qui met des gâteaux comme du pain et qui aime beaucoup son chat: Chubbz. Lorsque vous êtes tous les deux tranquillement dans votre chambre, une fille à la peau bleue et qui vient de vous va savoir pourquoi la galaxie prend le pauvre Chubbz. Et bien sûr, elle ne laissera pas Karen la poursuivre comme si de rien, alors laissez une armée infinie de robots derrière elle pour compliquer les choses pour notre bien-aimée fille aux cheveux roses.

Eh bien, comme je l’ai dit au début, l’intrigue est médiocre (bien que drôle). Mais ce n’est qu’un complément au meilleur de Super Crush KO: Sa jouabilité impeccable. Pour vous donner une idée de ce que nous devons faire tout au long de notre petit voyage: nous dépassons des niveaux plus ou moins étendus qui sont en deux dimensions et nous nous déplaçons toujours de gauche à droite, battant les différentes vagues de robots qui face à nous. Nos armes sont nos poings et un fusil laser que Karen est retiré de la manche. La meilleure chose ici est la GRANDE quantité de combos que nous pouvons faire. En fait, l’une des principales mécaniques du jeu est le score: Lorsque vous frappez des grèves, une lettre apparaîtra en haut à droite de l’écran qui va de D à A dans l’ordre alphabétique et qui peut devenir un S si nous le faisons très bien, dans le plus pur style Devil May Cry. A côté de cette lettre, un chiffre apparaîtra qui ponctue et quelques mots qui représentent les coups que nous donnons (“Shot”, “Slap”, etc.). À la fin des niveaux, un score final apparaît qui s’améliore si nous ne sommes pas morts une fois, si nous avons réussi à enchaîner des combos parfaits et si nous finissons rapidement; Cela nous fait avoir une autre lettre à ce niveau, mais cette fois, elle ne restera pas en D, C, B, A et S, mais nous pouvons avoir un S + si nous sommes une machine qui détruit des robots.

Ne vous faites pas une idée de la vie qui donne à ce titre le thème de la ponctuation. Malgré un gameplay qui peut sembler simple, cela le rend super addictif Quelque chose de très similaire se produit avec OlliOlli, ce jeu de skate avec une jouabilité simple (bien que cette simplicité, à son tour, ait une grande profondeur) et était tout aussi addictif. Dans Super Crush KO, nous acquérons quelques compétences dans les premiers niveaux. Le combo sol normal nous permet de frapper quatre coups d’affilée, qui sont toujours les mêmes, en plus d’utiliser le fusil laser qui sert à attaquer à distance, qui vous maintient en l’air pendant que vous l’utilisez mais que nous ne pouvons pas utiliser tout ce que nous voulons donner qui surchauffe rapidement (bien que nous puissions l’utiliser à nouveau bientôt). Bien qu’il semble que ce ne soit pas le cas, cela pourrait être quelque chose de répétitif s’il n’y avait pas ces compétences que nous avons dites auparavant appelées «mouvements spéciaux». Nous avons d’un crochet puissant à des frappes aériennes comme si nous étions les mêmes Bayonetta. Ces mouvements peut être combiné avec des coups normaux et le fusil laser avec une facilité brutale pour enchaîner de très longs combos qui font les combats absolument spectaculaire.

Bien sûr, les mouvements spéciaux sont très utiles mais ils ne sont pas infinis; nous avons une barre d’énergie qui se vide lorsque nous utilisons ces compétences, mais les ennemis vaincus laisseront tomber des gemmes roses qui remplissent cette barre, et je vous dis déjà que vous n’arrêtez pas de supprimer des robots, vous n’aurez donc pas à vous soucier beaucoup de la énergie qu’il te reste Ces bugs mécaniques libèrent également des gemmes bleues qui servent à charger une sorte de compétence définitive appelée Superraro KO, qui sert à détruire tout ce que nous avons devant nous. Bien sûr, il faut un certain temps pour le recharger.

Beaucoup de plaisir, courte durée

Jusqu’à présent, je pense avoir justifié pourquoi j’aime tellement Super Crush KO, mais tout n’est pas si beau … En fait, oui tout est super, mais ce “tout” est petit, et c’est peut-être votre plus gros problème, malgré Ce n’est pas particulièrement grave. Le jeu est assez court (J’ai pris pour le terminer entre 3 et 4 heures environ). Il se compose de quatre zones (ou mondes, si vous préférez les appeler ainsi) qui contiennent cinq niveaux, le dernier étant un combat contre un boss. Il y a aussi un niveau tutoriel avant de commencer l’aventure et nous pouvons jouer quand nous voulons obtenir un score plus élevé. Allez, au total il y a 21 niveaux, et ils ne sont pas particulièrement longs. Ils ne sont pas courts non plus, allez, je pense l’extension de chaque “écran” est correcte. Mais il manque de contenu. S’il y avait des objets de collection, la durée de vie de cette livraison serait un peu plus longue, mais il leur manque!

Cependant, ce jeu Il est absolument rejouable grâce à ce gameplay addictif que j’ai déjà commenté. Comme cela s’est produit à OlliOlli (je le mentionne à nouveau), il n’est pas important de répéter les niveaux plusieurs fois à la recherche d’un meilleur score. Le combat est très satisfaisant, et c’est tout le temps. Les niveaux ne sont pas trop différents les uns des autres, ils n’obtiennent que plus de variété d’ennemis et plus puissants au fur et à mesure, mais le cadre, le design et, surtout, l’objectif sont très similaires ou identiques. De plus, il existe des plateformes tout au long du jeu, mais malheureusement elles ne servent qu’à donner plus de combat au combat; Je pense que vous pourriez tirer le meilleur parti de cet aspect pour créer des niveaux plus intéressants. Mais, d’après ce que j’ai dit il y a quelques lignes, cela n’a pas besoin de varier beaucoup. Il y a une autre chose dont vous avez besoin pour rester accroché et vous donner ce sentiment de vous dépasser niveau par niveau, et c’est la courbe de difficulté, qui est très bien défini dans Super Crush KO. Pour vous donner une idée, nous commençons chaque niveau avec 5 vies (et 4 coeurs, ce qui est notre santé); les premiers niveaux nous touchent une ou deux fois, et ils ne parviennent pas à nous soustraire une vie, mais dans chaque monde, vous obtenez de nouveaux ennemis (faisant, à son tour, qu’à la fin du jeu, il y a un bon tas de variété de robots différents) qui Ils rendent les choses beaucoup plus difficiles.

Ceci, associé à un gameplay addictif, fait que ce qui m’est arrivé se produise: j’ai commencé à jouer aux premiers niveaux avec toutes les compétences débloquées et expérimentées au combat et j’ai essayé de terminer tous les écrans sans me toucher et sans perdre le combo des coups du début à la fin. Et je le fais toujours! Je peux supposer qu’il y a certains niveaux que je suis deuxième au monde avec le meilleur score (le score du premier est chalaos).

Une beauté visuelle que même les menus entrent dans les yeux

Reste à parler du partie technique et artistique de ce beat’em up. Le design, basé sur des couleurs et des plans pastels, peu de textures et de personnages simples vous vient même peint Super Crush KO. Je dois admettre qu’au début, je pensais qu’il y aurait quelque chose d’étrange et qu’il y aurait peu de contraste entre le personnage et l’arrière-plan et, en outre, il serait difficile de distinguer les plates-formes; Rien n’est plus éloigné de la réalité. La cinématique, qui est vraiment du style bande dessinée (ou manga, dans ce cas), et les personnages sont dessinés avec une esthétique manga, et l’art est génial! Et c’est que même l’interface est belle: c’est une police simple, très lisible et dans sa taille parfaite. Toutes les options sont très accessibles (par exemple, vous pouvez redémarrer chaque niveau très rapidement et il n’y a pas de temps de chargement) … Même les transitions au sein du menu sont super!

Ce titre ne présente pas de différences entre le jouer à la télévision ou en mode portable, même si je vous dis déjà que jouer avec le contrôleur Pro est un vrai bonheur. Bien sûr, c’est le jeu typique qui jeu cool un moment si vous avez cinq ou dix minutes (Par exemple, si vous allez travailler dans les transports en commun ou si vous êtes allé aux toilettes parce que vous avez ressenti l’appel de la nature). Les 60 images par seconde viennent à vous que ni peintes. Il convient également de noter qu’il n’y a pratiquement pas de temps de chargement et que le jeu est totalement traduit en espagnol, en plus d’avoir dans le menu d’options la possibilité de passer à n’importe quelle autre langue dans laquelle il a été localisé. Quelque chose de très positif et qu’il y a dans très peu de jeux, c’est que nous pouvons entièrement personnaliser la configuration des boutons (ce qu’ils font très bien, par exemple, toutes les livraisons de la série Super Smash Bros.).

La bande originale est décente et remplit sa mission, même si je pense qu’elle pourrait avoir des thèmes qui jouent mieux avec le dynamisme du combat. Il n’y a pas trop de chansons, bien que ce soit normal étant donné le peu de mondes qu’il contient.

Super Crush KO – Un vrai bijou parmi les beat’em up

Pendant que j’y jouais, je n’ai rien fait d’autre que de penser que j’avais rencontré un grand jeu vidéo, quelque chose qui m’a beaucoup surpris (pour de bon, évidemment) car je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi addictif. Super Crush KO a beaucoup de bonnes choses à dire et très peu de mauvaises choses. Le pire est peut-être la durée, qui ne fait vraiment rien pour montrer que le contenu, malgré sa petite taille, est très bon. Je n’ai pas joué trop de livraisons de ce genre dans ma vie, mais, parmi ceux qui ont goûté, je peux dire que c’est l’un des meilleurs beat’em up que j’ai pu essayer: frénétique, amusant, addictif … Tout simplement génial, et j’espère sincèrement qu’il a l’impact qu’il mérite et qu’il ne passe pas inaperçu et est comme “ce joyau caché”. Vous qui lisez ceci: si vous aimez le genre et doutez de l’obtenir, Je le recommande vivement!

Nous avons analysé Super Crush KO grâce à un code numérique fourni par Plan of Attack. Version analysée: 1.0.1

Un super beat’em up à garder à l’esprit

Super Crush KO est un titre très addictif, frénétique et amusant, avec un grand design et qui, malheureusement, a peu de niveaux, bien qu’il soit très rejouable.

PROS

Un gameplay exquis qui vous encourage à rejouer

Une courbe de difficulté très bien ajustée

Un super design, à la fois des niveaux et des personnages et de l’interface

CONS

Un jeu très court, avec peu de niveaux

Ils pourraient profiter davantage des plates-formes

