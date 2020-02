Analyse Two Point Hospital – Nintendo Switch. Bien plus qu’un successeur

Soyons clairs: si vous voulez profiter d’un jeu vidéo de stratégie et de gestion, le PC est le meilleur endroit pour le trouver. Ou du moins depuis de nombreuses années, car ce sentiment a toujours existé comme si les consoles vidéo n’étaient pas utilisées pour abriter ce genre. Les raisons, assez claires: d’une part, ces titres sont manipulés à merveille avec une souris et un clavier, d’autre part, les premières incursions du genre sur consoles … ils n’ont pas atteint la semelle des chaussures, ou ils sont restés Bref, par rapport aux versions informatiques, en partie à cause de limitations techniques, en partie parce que ces conversions ont souvent été commandées à une entreprise autre que l’original. Theme Hospital était l’un de ces grands jeux de stratégie classiques qui avait une version console, dans ce cas, pour la première de la PlayStation. Et la vérité est que, tant la version PC que les joueurs sur console gardent une grande mémoire de ce simulateur de gestion d’hôpital, malgré les différences de contrôle et de contenu des deux versions. Le bon travail et de fortes doses d’humour en étaient responsables.

Plus de deux décennies ont dû s’écouler pour arriver à ce point, car vous êtes confronté à l’analyse de Two Point Hospital dans sa version Nintendo Switch, le titre proclamé successeur spirituel de l’hôpital thématique, que certains appellent même “remake”, qui fonctionne sur PC depuis quelques années. Le “successeur spirituel” peut être dit avec raison, car parmi les rangs de Two Point Studios, ses créateurs, vous trouverez du personnel des disparus Bullfrog, Mucky Foot et Lionhead, avec des gens qui ont non seulement participé au développement du titre original, mais aussi de grands classiques tels que Parc à thème, Dungeon Keeper, Noir et blanc, Films, Startopia, Populous, même Fable, une liste de noms qui, s’ils vous paraissent, devraient déjà vous réjouir pour cet hôpital à deux points.

Successeur de l’hôpital thématique, mais plus qu’un successeur

En parlant de Two Point Hospital, nous pourrions passer toute l’analyse à commenter les similitudes entre ce nouveau jeu vidéo et le classique de la fin des années 90. Loin de là, nous mentionnerons que ceux qui ont aimé Theme Hospital trouveront un titre plein de clins d’œil et d’idées “réutilisés”, dans le bon sens du terme, ainsi que des mécaniques évoluées et complètement nouveaux. Même les éventualités, comme les tremblements de terre ou la voix de la haut-parleur (que vous ne louez d’ailleurs pas) sont toujours là.

Voici à quoi ressemblait l’hôpital thématique

On pourrait presque dire que c’est une “suite directe”, mais avec un autre nom. Si vous ne l’avez pas apprécié dans votre journée, il vous suffit de jeter un œil à plusieurs gameplays pour le réaliser. De plus, le gameplay de base n’a pratiquement pas changé, car la fin est la même et cela a certainement déjà très bien fonctionné. Mais loin d’être un “plus pareil, mais en 3D et HD”, C’est un jeu vidéo fait à partir de zéro, à l’exception de certaines idées et mécaniques de base. Pour cette raison, à partir de cette même section, nous ne nous concentrerons pas sur les comparaisons.

Bienvenue dans le comté de Two Point

Vous venez d’arriver à Two Point County, et Votre mission est de «pester» le secteur des hôpitaux performants, afin de mettre fin aux épidémies qui ravagent ces belles terres, et d’aider ces braves gens à guérir tous leurs maux. Autrement dit, à Two Point Hospital, vous n’allez pas vous limiter à un seul établissement hospitalier, mais assumez le rôle de la personne qui crée les hôpitaux à partir de zéro afin d’être rentable, d’avoir une bonne réputation, d’avoir un personnel qualifié et heureux. avec votre travail, et guérir le nombre maximum de patients, à commencer par Hogsport, le point de départ qui sert de tutoriel.

Aux patients VIP, traitez-moi bien! Ils sont une bonne source de revenus

¿Tutoriel? Ce n’est pas vraiment qu’il y en ait un en tant que tel, pendant le jeu, vous devrez enquêter par vous-même sur le fonctionnement de chaque menu, mais que ce premier arrêt rend les choses très faciles, avec des objectifs simples et peu de problèmes à contrôler, ainsi que personnels qui Cela ne donnera pas autant de guerre ou de patients souffrant de maladies moins complexes. En fait, les habitants de cette ville souffrent l’un des premiers maladies folles Dans quoi allez-vous tomber: les lumières. Pour qu’un jeu d’hôpital puisse plaire à tous types de publics, n’oublions pas qu’il s’agit d’un PEGI 3, les maladies à traiter sont dans bien des cas une blague. Par exemple, il y a aussi un fléau de personnes qui pensent qu’elles sont des rock stars, et il en va de même pour les clowns, que nous devrons introduire dans un malheur pour pouvoir traiter leur maladie. Ce qui n’est pas si plaisantant, c’est qu’ils peuvent mettre fin à la vie des patients, si nous ne les guérissons pas.

Cette maladie aurait pu être une Queenitis. Vous croyez littéralement Freddie Mercury!

Tout à l’Hôpital Two Point dégage de l’humour des quatre côtés. Des personnages, des maladies, des machines pour les soigner, aux messages par système de sonorisation ou à la station de radio, qui d’ailleurs, leurs voix ne sont pas doublées en espagnol. Tout le texte de ce titre est disponible en espagnol, tandis que Les voix que vous entendez pendant le jeu (le système de sonorisation et le présentateur radio) sont uniquement disponibles en anglais, allemand et chinois mandarin et n’ont pas de sous-titres, donc ceux qui ne comprennent pas la langue manqueront quelques blagues, car ils se limitent essentiellement à fournir de l’humour au titre, c’est-à-dire que cela ne posera aucun problème qui pourrait limiter vos progrès.

Non, Aardman Animations n’a pas atteint le niveau artistique

L’hôpital Two Point dégage de l’humour des quatre côtés, y compris une section artistique qui rappelle immédiatement Aardman Animations, studio d’animation responsable de classiques tels que Shaun the Sheep ou Wallace & Gromit. On pourrait dire qu’il a une certaine inspiration, car ces experts en stop motion n’ont pas participé à ce jeu vidéo. Le plus drôle, c’est qu’absolument tous les habitants de cet univers, quel que soit leur sexe, sont exactement les mêmes, mais avec des variations subtiles qui leur confèrent des identités différentes. Ils nous ont permis de voir comment les enfants seraient, ce sera que nos hôpitaux ne traitent pas la pédiatrie. Les combinaisons résultantes peuvent nous donner plus d’un rire pour nous échapper, donc Cette section est très satisfaisante.

Pourquoi ne devinez-vous pas qui souffre d’une maladie de peau de denim?

En outre, en ce qui concerne Nintendo Switch, Two Point Hospital bouge bien. Apparemment, ce n’est pas un jeu vidéo très ambitieux sur le plan technique, mais si vous vous approchez de la caméra, vous verrez que les personnages, les machines médicales, tout, sont pleins de jolis détails, quelque chose qui se déplace dans les animations, ces deux étranges humains , comme du matériel pour les traiter. Il est vrai que dans une occasion tumultueuse oui nous avons apprécié un léger ralentissement, ainsi que graphiquement, il est légèrement inférieur à la version PC, mais nous dirons également qu’à tout moment nous n’avons pas le sentiment d’être dans une version inférieure dans ce sens. En regardant la console Nintendo, nous aurions aimé qu’ils utilisent des commandes tactiles pour la gestion, une opportunité qui n’a pas été mise à profit, ou que les textes avaient été adaptés pour les agrandir un peu plus en mode portable, bien que ce dernier ne dérange pas “du tout”, ce n’est pas que vous ayez à vous forcer trop les yeux, sauf si vous jouez sur Nintendo Switch Lite, où la plus petite taille de son écran est vraie qu’il peut devenir un point contre.

Mais qui a sorti une telle saucisse!? Quelqu’un vient immédiatement!

Quant à l’audio, on retrouve tellement de mélodies que vous pourrez apprécier pendant des heures de ce titre de gestion hospitalière, comme avec celle que vous n’aimerez peut-être pas tant. Si cela se produit, vous avez la possibilité de le supprimer du menu de la chanson, où vous pouvez désactiver tout ce que vous n’aimez pas, choisissez également un son aléatoire ou séquentiel. Dans les options audio, vous pouvez même baisser le volume des messages PA ou de la radio DJ, ou les laisser à zéro, le tout afin de rendre votre expérience la plus agréable possible.

Il est temps d’obtenir un hôpital trois étoiles

L’objectif fondamental de Two Points Hospital est de créer un hôpital prospère. Par cela, nous ne voulons pas dire que vous traitez toutes les maladies, qu’il n’y a pas de décès pendant les traitements, que vous générez de l’argent ou que le personnel est satisfait de votre travail … sinon de tout, pour trouver un équilibre. Mais la vérité est que la question économique est ce qui a le plus de poids dans tout celaEh bien, sans argent, vous ne pouvez pas faire de nouvelles embauches, ni agrandir avec des chambres pour guérir des maladies, ni enquêter, ou pratiquement rien. De plus, si vous accumulez trop de dettes, votre hôpital se terminera en faillite.

Une bonne campagne de marketing à temps, une excellente ressource pour améliorer sa réputation. Le cas est … avez-vous de l’argent pour le faire?

Et c’est que sous toute cette couche d’humour, à tout moment tout est présent un simulateur de gestion des ressources très agréable, une mer de plaisir et pleine de défis, où chaque détail compte. Puisque vous placez le premier poste de réception (si vous voulez suivre un ordre logique) avec vos premiers assistants, afin qu’ils assistent et donnent un numéro aux patients, à ce moment-là, vous devriez déjà bien réfléchir à ce que vous faites. Pour commencer, nous pouvons embaucher quatre types de travailleurs: médecins, infirmières, auxiliaires et bedeles, chacun d’eux destiné à couvrir une série de fonctions. Vous rencontrerez une variété de revendications économiques qui pourraient être liées à vos capacités. Vous pouvez choisir un médecin plein de compétences et expert dans certaines spécialités, mais avec un salaire que vous ne pourrez pas payer, ou opter pour un plus abordable, que vous devrez former. Mais alors, l’un et l’autre peuvent ne pas être bons dans l’exercice de leurs fonctions. Cela peut être lié à de nombreux problèmes: ils ne sont pas satisfaits de leur salaire, de leur environnement de travail, de leurs pauses, de la nourriture, etc. Vous devez absolument tout contrôler, si ce que vous voulez c’est faire une gestion parfaite. Vous pouvez également être plus négligent avec le personnel et continuer à avancer, mais dans ce cas, cela vous coûtera beaucoup plus.

Parmi ses principales fonctions, les médecins diagnostiquent et guérissent certaines maladies, les infirmières appliquent des traitements et gèrent certaines installations, les auxiliaires gèrent essentiellement les points de service à la clientèle (réception, magasin de magazines, etc.) et les bedeles en font les plus importantes travailler pour effectuer l’entretien, les réparations, le nettoyage, voire capturer les fantômes du défunt afin qu’ils ne tourmentent pas les patients. Selon leur bien-être, s’ils sont récompensés, motivés, etc., ils seront plus ou moins efficaces. En cliquant sur chaque travailleur, nous aurons accès à diverses options, y compris la possibilité de les renommer, quelque chose qui s’étend aux chambres et aux patients. Nous pouvons également accéder à une liste de tous les travailleurs où ils peuvent voir ce qu’ils facturent, être en mesure de gérer les salaires, ou aller directement à la section où ils peuvent voir ce que la personne a contribué et ce qu’ils facturent, pour évaluer s’il est temps de résilier leur contrat , ou non.

Il a beaucoup d’aides visuelles et de filtres utiles. Sur cette image, par exemple, nous pouvons observer des patients heureux. Si nous voyons de la colère, nous pouvons cliquer dessus pour connaître leurs préoccupations et ainsi essayer de le résoudre.

S’il est très important de contrôler nos travailleurs, nous ne devons pas non plus négliger les patients. À l’hôpital Two Point, la plupart des hôpitaux sont privésc’est-à-dire que si vous voulez être traité, vous devez payer la facture de traitement. Si vous êtes bon marché, vous ne pourrez peut-être pas couvrir les dépenses des nouvelles installations, la formation, les salaires, etc., mais si vous êtes cher, les patients peuvent refuser de payer les factures, et avec cela la réputation de l’hôpital s’effondrerait. Pour améliorer cela, il y a même la possibilité de créer des campagnes publicitaires … mais, en revenant aux patients, vous pouvez laisser tout suivre son cours, et si vous avez du personnel formé, tout ira bien, mais vous devrez peut-être aussi regarder chaque cas pour accélérer les choses, autant que possible. Il y a même des événements inattendus qui pourraient bouleverser votre stratégie.

Les choses se passaient bien ici économiquement, mais pas en termes de réputation. Lorsque vous êtes vraiment mauvais, vous pouvez même garder un œil sur les salaires des gens, pour voir s’ils fonctionnent vraiment comme ils le devraient.

Voir aussi

Finalement, L’hôpital de Two Point a un monde de variables à contrôler, et dit comme ça, cela peut sembler assez écrasant. La vérité est que parfois vous ne saurez pas d’où viennent les dépenses qui conduisent votre hôpital aux chiffres rouges, mais, généralement, sauf dans certains cas où vous allez transpirer pour découvrir ce qui échoue (quelque chose qui peut entraîner de la frustration, mais aussi partie de la grâce de ce type de jeux), la courbe de difficulté est en augmentation, ainsi que vos responsabilités et problèmes à contrôler. C’est assez abordable dans ce sens, et c’est que chaque fois que vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de vous rendre au prochain hôpital (une fois que vous avez atteint les objectifs minimaux), ou de revenir avec tout ce que vous avez déverrouillé. Une fois plongé dans cette aventure managériale, le temps passe presque comme si vous ne l’aviez pas réalisé: il y a toujours quelque chose à faire! Et généralement, c’est généralement très gratifiant.

Quelques jeux pour Sonic? La main de SEGA doit être remarquée quelque part. Soit dit en passant, cette mauvaise boue a placé le levier en plein centre du loisir …

Différences entre les versions de Two Point Hospital

Cette version pour Nintendo Switch est pratiquement une copie des autres versions de console, qui arrivent en même temps le 25 février 2020, à l’exception de quelques différences visuelles par rapport à Xbox One et PlayStation 4, rien du tout qui affecte le gameplay, pas trop visuellement. Numérotée 1.0.0, la version que nous avons analysée, en fait, manque d’effets graphiques, ce que nous n’avons pas vu dans les jeux officiels de la version PlayStation 4. Par exemple, les têtes de lampe de la maladie de Lumbreras, sur PC, émettent une drôle de lumière, tandis que dans la version analysée de Nintendo Switch (nous insistons, comme dans les jeux PlayStation 4), elles sont une simple “boule blanche”, et Les effets comme les mouches flottantes ne sont pas non plus présents. Une mise à jour du jour 1 est attendue qui peut intégrer ou non ces effets. De la même manière, nous insistons à nouveau, ce n’est pas quelque chose qui affecte le gameplay, mais la finition finale d’un titre qui semble déjà plus que bon sans ces filigranes, donc cela n’affectera pas la note finale (nous mettrons à jour ce paragraphe au cas où que la mise à jour du jour 1 incorpore des nouvelles à ce sujet, puisque les vidéos générales publiées sur les versions de console ont ces effets).

Eh bien nous y sommes, le traitement de la maladie pixelisée 8 bits

D’un autre côté, Nous soulignons que nous aurions aimé qu’ils profitent de Nintendo Switch, car il n’a ni options tactiles, ni avec vibration, ni HD, ni d’aucune sorte, pour ne citer que quelques exemples. Contrairement à la version PC, vous ne pouvez pas utiliser la souris et le clavier ici, mais le les commandes ont été adaptées pour être jouées confortablement avec une télécommande, et la vérité est qu’il réussit. Si vous êtes l’un des joueurs fuyant le genre de simulateurs stratégiques sur consoles, pour des raisons telles que les contrôles, vous avez ici une excuse pour revenir. Même en termes de contenu, vous n’aurez pas de plainte, car cette version inclut les deux DLC de paiement apparus précédemment sur PC, nous parlons du DLC glacial Bigfoot et Pebberley Island, ce dernier nous confronte à une île tourmentée par des situations extrêmes, quelque chose qui ne convient pas à toutes les capacités, et qui mettra nos nerfs à l’épreuve, car la difficulté est déclenchée et parfois vous ne savez tout simplement pas quoi faire pour faire face aux catastrophes. La chose ne s’arrête pas là, car un une mise à jour gratuite imminente, qui devrait arriver fin mars, intégrera les modes Sandbox et Superbug Initiative. En mode Sandbox, nous pouvons construire tout ce que nous voulons, sans se soucier de l’argent, ainsi que définir les défis que nous voulons, tandis que la Superbug Initiative intègre dans le jeu des défis que nous pouvons résoudre avec nos amis et la communauté de l’hôpital Two Point, pour afin de résoudre certaines maladies et débloquer de nouveaux éléments pour ce jeu vidéo. Il existe d’autres contenus pour la version PC qui n’ont pas été mentionnés pour les consoles, mais j’espère que nous en saurons plus à ce sujet au fil du temps.

Diagnostic: il est recommandé de jouer!

Arrivés à ce point, Nous ne pouvons que recommander Two Point Hospital à tous les fans de jeux de stratégie et de gestionEh bien, nous avons vraiment adoré. Bien que le thème des hôpitaux puisse effrayer une partie du public, leur look décontracté et cette épaisse couche d’humour, ils le font idéal même pour ceux qui veulent débuter dans le genre. Il est vrai que parfois sa difficulté peut être frustrante, mais cela fait également partie de l’apprentissage d’un diplôme créé par des experts dans le domaine avec plusieurs décennies de retard, ce qui se reflète pleinement dans le résultat.

D’autre part, nous parlons d’un jeu vidéo avec une cote PEGI 3, car son contenu peut être vu par tous les publics, mais pour en profiter il peut être compliqué de jouer à un âge précoce. Le premier hôpital, qui fait office de tutoriel, en explique assez pour réussir, mais pour obtenir tout le jus il faut savoir enquêter sur les menus et les possibilités, par exemple, pour contrôler les salaires ou faire de bons contrats. Une fois que vous aurez plongé complètement, il vous volera des dizaines ou des centaines d’heures … et rigolera!

Nous avons analysé Two Point Hospital (version 1.0.0) grâce à une copie physique fournie par Koch Media

Au secours, docteur, nous avons une double hospitalisation!

Two Point Hospital a tout pour attirer les fans de jeux vidéo de stratégie et de gestion, même de bons contrôles de console! Vous pouvez être attiré par lui pour son humour fou et pour paraître décontracté, mais sous cette couche à laquelle vous faites face, vous trouverez une expérience profonde et stimulante, avec quelques moments de frustration. Nous aurions aimé que cette version pour Nintendo Switch soit quelque chose de spécial, pour profiter des possibilités de la console hybride; Jouer n’importe où est une grande incitation, mais cela peut être un problème dans Nintendo Switch Lite en raison de la taille de la police et du petit écran de ce modèle.

PROS

Donne de l’humour sur les quatre côtés: juste pour connaître les maladies folles et son traitement, ça vaut le coup de jouer

Vos chances augmentent progressivement au fur et à mesure

Pendant que vous jouez, absorbez vos heures … et la vérité est qu’il en a des dizaines ou des centaines à vous offrir

CONS

Malgré une courbe de difficulté croissante, cela peut parfois être frustrant

La liste des chansons est courte. Certains peuvent devenir lourds (vous pouvez les désactiver dans les options)

Une adaptation aux possibilités de Nintendo Switch aurait été appréciée; Dans le modèle Lite, la taille de la police peut être un problème

Connexes