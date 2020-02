Analysis Bridge Constructor Ultimate Edition

Avez-vous déjà pensé à la façon dont un pont est construit? Aussi vieux que l’humanité elle-même, les ponts ont rejoint d’innombrables endroits à travers l’histoire. D’un tronc d’arbre mal placé à des infrastructures gigantesques qui s’étendent sur des kilomètres; Bien que l’utilité des ponts ait été essentielle pour nos vies, ce n’est généralement pas le sujet de conversation dans un après-midi avec vos amis. Mais c’est peut-être le cas maintenant, car maintenant vous pouvez construire vos propres ponts. Non, vous n’avez pas besoin d’étudier pendant des années en tant que diplôme universitaire en génie civil, il existe des alternatives beaucoup plus rapides et plus simples! Vous avez seulement besoin de votre Nintendo Switch pouvoir jouer Bridge Constructor Ultimate Edition. Construisez des ponts d’une manière facile et simple, et apparemment plus amusant que dans la vraie vie. Qu’est-ce qui nous amène ce Bridge Constructor à l’hybride? Voyons cela dans cette analyse!

Hé, mais n’allons pas si vite. Avant de commencer, passons en revue l’histoire de cette franchise, car Bridge Constructor est apparu pour la première fois en 2011 pour PC. Au fil des ans, il a été étendu à plus de plates-formes et quelques spin-offs axés sur d’autres paramètres sont nés. Le plus récent est Portail des constructeurs de ponts, publié en 2018 pour Nintendo Switch et qui utilise les portails de la célèbre saga Valve. L’édition qui nous amène ici aujourd’hui est une adaptation du premier opus, ajoutant quelques extensions qui lui donnent le sous-titre d’Ultimate Edition. Maintenant, commençons l’analyse!

De pont en pont et tourné car le courant me prend

Pas besoin d’être un génie pour le deviner: ce titre va de construire des ponts. Comme étudier l’ingénierie pour jouer assurerait la faillite de son développeur, ClockStone a décidé de simplifier les choses et de les rendre plus amusantes. Le jeu est divisé en différentes îles, elles-mêmes composées d’une série de niveaux que nous devons surmonter pour passer d’une île à l’autre. Chaque niveau nous présente un scénario différent dans lequel nous devons construire un pont qui relie deux points et permettre aux voitures et camions de le traverser Sans qu’il s’effondre. Et bien sûr, pour que la structure soit debout, il faut donner la noix de coco, ça ne vaut rien!

Pour notre tâche de construction de ponts, nous avons quatre matériaux disponible: bois, acier, béton et câbles. Le bois est présent à tous les niveaux, mais le reste dépend du puzzle auquel nous sommes confrontés. Et vous vous demandez peut-être que là où se situe la difficulté, il suffit de monter une méga-structure en bois qui dure plus longtemps que le Miltank de Blanca, non? Eh bien, je suis désolé de vous dire que dans ce monde, tout a un prix et vous devez respecter un budget pour la construction du pont. Vous ne pouvez pas dépenser plus que la facture!

C’est là que la créativité entre en jeu, et cela Constructeur de ponts Il le fait bien. Il y a certaines astuces que vous apprenez au fil du temps, par exemple que les triangles sont la figure qui donne les meilleurs résultats, et vous devez en empoisonner le pont si vous voulez qu’il reste droit. Au-delà de cela, il appartient à chaque joueur de construire un pont qui remplit son objectif, et à l’exception de certains niveaux, ce n’est pas une tâche simple. Il est très rare que vous obteniez un pont stable au début, il a toujours une certaine faiblesse! Après avoir décidé de la structure et vu ses points vulnérables, il est temps d’affiner la conception et de réessayer. Cependant, la victoire s’obtient par essais et erreurs plus que de réfléchir à la façon de résoudre les problèmes, et ce fait ne favorise aucun jeu de puzzle.

La construction elle-même est une tâche très simple. En mode édition, créez votre structure en utilisant des lignes de matériaux différents en utilisant une grille, et lorsque vous la voyez clairement, elle passe en mode simulation. Essayez de faire passer des camions et des voitures par votre pont, et s’ils atteignent l’objectif, le niveau est dépassé! Quand ils ne le font pas, vous pouvez apprécier comment ils tombent dans le vide, explosent et que toute votre création s’effondre.

Un bon pont doit être équilibré

Bridge Constructor nous apporte des ponts, c’est devenu clair. Que nous offre-t-il d’autre? En plus du mode principal comprend deux modes supplémentaires: ponts ferroviaires et ponts inclinés. Les trains sont longs et lourds, vous devez donc planifier vos constructions d’une autre manière si vous voulez qu’elles perdurent. D’autre part, le poids des ponts est réparti différemment lorsque les deux points que vous devez joindre sont à des hauteurs différentes, il est donc temps de frapper le cerveau. Il faut cependant mentionner des points négatifs, car il y a plus de modes, mais ils sont limités et ils ne sont accessibles que pendant une période spécifique de l’année (pour Noël, par exemple). Pour cette raison, nous restons sans en profiter pleinement, nous devons attendre les dates distinguées pour en profiter à 100%.

Jusqu’à présent, nous avons parlé des principales mécaniques et des différents modes de jeu, mais qu’en est-il de la section artistique? D’une part, nous avons la bande sonore, qui se réunit sans trop mettre en évidence et mérite peut-être une mention spéciale pour changer le rythme parfois et ne pas devenir si répétitif. L’autre côté du pont est la section graphique, et ici nous devons faire une sous-section: Bridge Constructor est très fade en termes de graphisme. Les arrière-plans ont à peine des détails, les menus sont très génériques et l’esthétique globale semble être tirée de n’importe quel jeu de smartphone. Ce n’est pas une condition indispensable pour qu’une œuvre de ce genre ait les derniers graphismes, mais déséquilibre toujours le pont; ce qui entre dans les yeux a l’air désuet et sans charisme. Dans cet aspect, il est à noter que le titre est déjà ses années.

Continuons avec les points négatifs, bien que la prochaine chose que je vais commenter soit plus une exigence personnelle qu’autre chose. Lors de l’édition de nos ponts la simplicité de l’interface est appréciée de l’utilisateur et à quel point leurs outils sont intuitifs, mais malgré cela cela donne le sentiment que quelques fonctionnalités supplémentaires seraient super. Je parle, par exemple, de la possibilité de copier et coller des sections de la structure, car la symétrie est généralement très importante et beaucoup de temps est perdu à imiter ce que nous avons fait auparavant. Un autre outil qui sauverait plus d’un dégoût est la contrepartie de l’action de “défaire” vos actions, car si vous faites une erreur et vous en débarrassez, il n’y a aucun moyen de récupérer l’état précédent, touchez la mémoire et essayez de répéter les étapes que vous avez défait plus.

Ce travail propose quelques heures d’énigmes, entre trois et cinq selon la façon dont on vous donne. Au-delà, vous pouvez rejouer vos niveaux pour essayer un score plus élevé, dépenser moins d’argent ou créer des structures plus complexes. Si vous aimez la façon dont vous élevez les puzzles, vous reviendrez pour plus, mais ce ne sera pas le cas s’ils ne vous captivent pas ou ne vous frustrent pas de ne pas pouvoir élever une plate-forme stable. Quoi que ce soit vous pouvez choisir de jouer avec les commandes traditionnelles avec le Joy-Con ou d’utiliser l’écran tactile, une alternative qui répond étonnamment bien.

Bridge Constructor Ultimate Edition – Mettez l’ingénieur en vous

Bridge Constructor Ultimate Edition Il finit par ressembler à un immense pont suspendu: instable et équilibre plus que le projet de loi, mais il fait son travail. Certains ont peur, d’autres aiment l’expérience. À la fin de la journée, nous avons un bon jeu de puzzle avec des fondations très intéressantes, mais votre âge fait des ravages. Le jeu nous vient en espagnol et les erreurs ponctuelles ne nuisent pas à l’expérience. Donc, vous savez, si vous pensez que les ponts sont votre truc ou que vous êtes passionné par les puzzles de construction, ce jeu est pour vous. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez profiter de ses niveaux, mais vous vous ennuierez peut-être de toujours faire de même.

Nous avons analysé Brigde Constructor Ultimate Edition grâce à un code numérique fourni par Headup Games. Version analysée: 1.0.0.

Il est temps de construire des ponts

Bridge Constructor Ultimate Edition ramène un titre mythique de construction de ponts. Cependant, le temps ne passe pas en vain, et certains aspects du travail n’ont pas vieilli aussi bien que nous le souhaiterions. Ponts, ponts et plus de ponts, de toutes les longueurs et formes possibles, et tout le monde devrait quitter la tête. Défiez votre logique et mettez en évidence cette facette d’ingénieur que vous ne connaissiez peut-être pas.

PROS

Laissez libre cours à votre imagination pour créer le pont parfait

Commande traditionnelle ou tactile, choisissez celle que vous préférez!

CONS

L’apparence du jeu semble ancienne et n’a aucun charisme

Certaines fonctionnalités manquent pour faciliter le gameplay

Les modes supplémentaires sont limités par les saisons

