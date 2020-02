Analysis Farming Simulator 20 – Nintendo Switch. Agriculteur à la recherche de vache

La série Farming Simulator n’est peut-être pas trop connue en Espagne, mais la vérité est qu’elle est l’une des plus grandes réussites du monde des jeux vidéo. Développé par Giants Software, ce simulateur agricole a atteint une popularité particulière en Europe de l’Est et aux États-Unis, territoires entre lesquels il bénéficie de fidèles passionnés. Leur succès a été tel qu’ils se sont permis de créer leur propre Ligue eSports et assister à de grandes conférences telles que la Gamescom, où ils ne craignent rien et côtoient avec vous d’autres grandes sagas (ils portent même des tracteurs et d’autres machines agricoles).

De retour en Espagne, notre pays a vu de nombreuses éditions de Farming Simulator publiées pour diverses plates-formes telles que: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo 3DS et récemment Nintendo Switch. La grande majorité d’entre eux nous sont parvenus au format physique Merci à Koch Media. Cela dit, nous allons arrêter les introductions et l’histoire pour tout savoir sur Farming Simulator 20.

Labourer pour un rêve

Contrairement à d’autres titres dans lesquels l’agriculture et l’élevage font partie du noyau jouable, Farming Simulator 20 Il ne propose pas d’histoire en tant que telle. Au lieu de cela, nous trouvons une campagne dans laquelle les objectifs sont marqués par nous et il n’y a pas de ligne à suivre. Grâce à cette décision, nous pouvons prendre notre temps pour effectuer chacune des activités que ce simulateur a à offrir. Bien que oui, malheureusement dans cet épisode ont coupé certaines fonctions Ils étaient dans les jeux précédents.

La première chose à comprendre est que «allez à votre rôle» est quelque chose qui est pris très littéralement. Le tutoriel dans lequel nous expliquons le fonctionnement du jeu est plutôt anecdotique, et bien qu’il existe un guide pour vous aider à consulter dans le jeu, il vous laisse souvent plus de questions que de réponses. Heureusement, la chose la plus élémentaire à apprécier est trop intuitive ou finit par se découvrir après une bonne poignée d’heures de jeu. Et oui, nous sommes confrontés un simulateur fait et à droite, nous devons donc consacrer un bon moment et prendre soin de nos terres et de notre bétail.

Bien qu’il n’y ait pas de campagne, notre «objectif principal» est de faire croître notre ferme et de l’améliorer au point de nous considérer comme des «magnats de l’industrie», mais pour cela, nous devons comprendre l’économie du jeu. Il ne s’agit pas seulement de récolter et semer en attendant follement que quelqu’un nous achète, mais il faut faire attention au prix des cultures et des produits sur le marché, être attentif à la forte demande de certaines cultures, tenir compte du fait qu’il y a les magasins qui n’acceptent pas certains de nos produits et bien plus encore. Cela peut sembler un peu répétitif, mais après quelques heures de jeu, cela devient une activité mécanique avec laquelle vous n’avez aucun problème et même appréciez.

J’ai un tracteur jaune

Je ne sais pas si c’est ce qu’il faut maintenant, mais il est vrai que les machines sont l’une des parties les plus importantes de Farming Simulator 20. De tailles et de couleurs différentes, ils devront être entretenus et conscients des dépenses d’essence qu’ils produisent, mais ce n’est pas tout, car la machinerie est regroupée en divers catégories et chacune d’elles remplit une fonction assez spécifique et généralement il y aura une attention à beaucoup de choses en même temps. Triées par fabricant et avec des prix différents, toutes les machines disponibles peuvent être obtenues en jouant et sans payer. Bien sûr, en tirer le meilleur parti s’avère être une tâche titanesque, bien que le résultat final soit plus que satisfaisant.

Si vous n’avez pas la patience nécessaire, vous pouvez toujours embaucher des travailleurs pour automatiser les processus et suivre les vôtres, bien que cela ait des répercussions économiques, car les travailleurs facturent les services rendus et la marge bénéficiaire est réduite. Donc, la meilleure chose pendant les 5 premières heures de jeu est de travailler la terre par soi-même. C’est quelque chose qui, bien que n’étant pas un problème, peut décourager les joueurs ayant moins d’expérience dans le genre.

Enfin et surtout, nous trouvons tout ce qui concerne les semences et le bétail. Les premiers ne nécessitent aucun entretien particulier, bien qu’il soit nécessaire de faire attention à la fluctuation de leur valeur marchande une fois récoltés. Avec le bétail, tout n’est pas aussi simple et avant d’avoir une vache, un cochon, un cheval et autres, il faut prendre en compte la terre, la nourriture et les soins dont il aura besoin. Vous n’êtes pas autorisé à en acheter aucun sans les véhicules nécessaires pour le transport, nous avons donc encore des heures et des heures de travail pour répondre à ces exigences.

Enfin et concernant les coupes, il faut noter que Farming Simulator 20 sUniquement disponible sur les appareils mobiles et sur Nintendo Switch, c’est pourquoi il n’est pas possible de comparer cette livraison directement avec les autres de la série. Malgré cela, des fonctionnalités telles que la radio, l’amélioration et la personnalisation des machines ou le lavage manuel des véhicules ont été supprimées au profit de meilleures performances et de les simplifier, le tout pour atteindre le plus large public possible. Malgré cela, je tiens à souligner le fait que le jeu ne utilisation de l’écran tactile Nintendo Switch pour plus que simplement passer d’un menu à l’autre ou d’un mini-jeu. Vous pouvez conduire à l’aide de l’écran tactile!

Balai-balai!

Sans être un excellent exemple de puissance graphique, Farming Simulator 20 Il présente des améliorations substantielles par rapport à Farming Simulator Nintendo Switch Edition. Il n’est toujours pas aussi beau que les livraisons de PC ou de console, oui, mais cela est compensé par de bonnes performances qui sont assez bonnes pour ne pas poser de problèmes en modes portable ou de bureau.

Enfin et concernant la bande sonore… il faut dire que malheureusement le jeu prend suspense. Nous ne sommes plus confrontés au fait que les chansons ou mélodies sont répétitives, mais directement ils n’existent pas et tout ce que nous entendons c’est le bruit du moteur encore et encore pendant des heures. Peut-être les plus puritains du genre apprécient-ils ce geste, mais compte tenu du fait que nous allons passer de nombreuses heures à labourer, semer et récolter, cette idée n’excite pas trop.

Les captures d’écran de cette analyse ont été réalisées en mode portable. Mode dans lequel toute la conception du jeu est focalisée.

Farming Simulator 20 – Patience et volonté

Même si au départ j’avais des doutes et ne savais pas à quoi je faisais face, je dois admettre que Farming Simulator 20 C’est un jeu qui prend très au sérieux tout ce qui concerne le monde rural. Pour les fans les plus purs et durs, cette livraison peut être quelque peu incomplète, mais si nous prenons en compte le fait que vous pouvez emmener votre ferme n’importe où grâce à la portabilité de Nintendo Switch, cela rapporte de nombreux points.

Malheureusement, et bien que cette tentative ait été faite pour être beaucoup plus accessible aux nouveaux joueurs, le nombre d’heures à investir et ses différents mécanismes (qui ne sont pas difficiles, mais nombreux) restent un mur qui peut être quelque peu difficile à flanquer sinon Vous avez de la patience et un réel intérêt à découvrir ce que vous pouvez offrir. Par cela, je ne veux pas dire que le jeu est mauvais, ce n’est pas le cas, mais plutôt pour avertir qu’il n’est pas pour tous les publics et sans volonté et patience, vous ne pouvez pas profiter dans toute sa splendeur.

Nous avons analysé Farming Simulator 20 grâce à une copie physique fournie par Koch Media España. Version analysée: 1.0.0

Patience et volonté

Malgré la suspicion de jouer à un simulateur agricole qui s’éloigne de l’arcade, Farming Simulator 20 montre qu’il est possible d’essayer de toucher tous les publics et que tôt ou tard la patience et les heures passées sont récompensées par un jeu qui a beaucoup à offrir Malheureusement, tous les joueurs n’ont pas la volonté et la patience nécessaires, ils pourraient donc préjuger du jeu avant de lui donner une chance. Les vétérans trouveront quant à eux une édition plus légère et plus fine, mais la portabilité de Nintendo Switch leur donne un avantage supplémentaire.

PROS

Interface simplifiée

Il n’y a aucun objectif et le rythme du jeu est défini par vous

Profitez de bonnes performances en modes portable et de bureau

CONS

Malgré les tutoriels, ceux-ci ne sont pas très utiles pour les débutants

Ce n’est pas un jeu pour tout public et le nombre d’heures et de patience qu’il nécessite pourrait être un problème

L’absence de bande sonore nous oblige à écouter les sons des machines pendant des heures et des heures, devenant stressant

