Analysis Random Heroes: Gold Edition

S’il y a une étude qui ne manque pas de continuer à étendre son catalogue sur Nintendo Switch de mois en mois, c’est, sans aucun doute, Ratalaika Games. Le studio espagnol dédié, dans une large mesure, à la publication et à la réalisation de ports de jeux vidéo indépendants déjà sortis sur PC ou matériel avant les consoles actuelles, revient avec un nouveau titre qui nous met dans la peau des gens “normaux” (entre guillemets car , la vérité, je ne sais pas dans quelle mesure tous les profils peuvent être considérés comme normaux) avec pour mission de prendre une arme et de sauver le monde d’une invasion extraterrestre. On parle de Random Heroes: Gold Edition, un jeu de tir avec des touches d’arcade et des plates-formes développé par Woblyware Oy, venir sur Nintendo Switch pour devenir des héros et sauver la planète avec nos armes. Et bien sûr, nous vous apportons votre analyse. Prêt à partir en guerre!

Quand il s’est réveillé, il était devenu un héros

Random Heroes: Gold Edition a une histoire. Simple, simple et direct, mais il a la fin de la journée. Il y a eu une invasion extraterrestre qui menace de détruire l’humanité et nous, avec d’autres héros anonymes, sommes le dernier espoir de les arrêter. De là, le reste est tout à fait logique: lancez-vous dans la bataille et détruisez tous les extraterrestres qui viennent à notre rencontre. Pour cela, nous avons une série d’armes que nous pouvons acheter lorsque nous avons suffisamment d’argent, ainsi qu’une gamme qui s’élargit encore plus au fur et à mesure que nous avançons dans le 9 chapitres et plus de 100 niveaux que possède Random Heroes.

Mais les armes ne sont pas la seule chose que nous pouvons sélectionner, et c’est que nous avons un grande variété de héros que nous débloquons également au fur et à mesure de notre progression, dans ce cas en obtenant des étoiles à différents niveaux du jeu. Plus précisément, nous parlons de 3 étoiles pour chaque niveau: un pour le surmonter sans subir de dégâts, un pour obtenir toutes les pièces cachées sur la carte et le dernier pour avoir vaincu tous les extraterrestres. Plus le nombre d’étoiles est élevé, plus le nombre de personnages à débloquer est élevé, chacun avec ses propres statistiques de santé, de dégâts et de vitesse de déplacement. Cependant, nous avons trouvé deux problèmes dans les deux systèmes d’objets de collection, et c’est que les étoiles perdent leur sens après quelques chapitres puisque, malgré les un total de 28 héros, celui qui a le plus besoin d’étoiles est 84, donc terminer deux chapitres et demi (sur les 9 existants) avec toutes les étoiles est plus que suffisant pour choisir n’importe quel personnage. Dans le cas des armes, cependant, le contraire est vrai. Les plus puissants sont excessivement chers à obtenir À moins que nous ayons rejoué pour rejouer le titre sans autre motivation que de les ajouter à notre inventaire, car, en plus, ils sont débloqués une fois que nous avons passé le dernier niveau du jeu, donc sa réelle utilité est presque nulle.

Sauver l’humanité de l’invasion extraterrestre

Random Heroes: Gold Edition a, comme nous l’avons déjà commenté, avec 9 chapitres divisés par zones: égouts, ville, usine, tanière … Ceux-ci, à leur tour, sont divisés en 12 niveaux, dont le dernier consiste en dans une confrontation contre un boss final, qui est différent dans chaque chapitre, avec un kit de compétences qui diffère également les uns des autres et apporte encore plus de variété au jeu. À son tour, les extraterrestres (que vraiment la grande majorité ressemble plus à des zombies) ils ont aussi une grande diversité, étant beaucoup d’entre eux “exclusifs” de chaque zone. Les cartes, bien que simples dans leur grande majorité, remplissent leur attaque, étant différentes entre les chapitres et accompagnant l’esthétique que leur propre zone indique. À son tour, il a des zones cachées qui sont nécessaires pour trouver si nous voulons obtenir toutes les étoiles.

Son style pixel art, en outre, est très réussi et il est présenté avec différentes nuances de couleurs, de variétés et de formes, car, bien que chaque chapitre ait sa propre esthétique comme nous venons de le commenter, graphiquement, il est beau dans chacun d’entre eux. La musique sait aussi accompagner différentes situations, étant probablement l’un des titres des Jeux Ratalaika avec la plus grande variété musicale. Ce sont des mélodies simples mais réussies pour chaque chapitre qui, grâce au fait qu’il ne nous faut pas longtemps pour surmonter chaque chapitre, ne deviennent pas répétitives.

Benjamin Franklin est fatigué d’être cool

En ce qui concerne le gameplay, Random Heroes: Gold Edition est rapide et simple. Une série de plates-formes à défilement latéral et d’ennemis partout, chacun avec ses propres actions (certaines plus ennuyeuses que d’autres). Nous n’avons que deux actions possibles: tirer et sauter. Selon l’arme et le héros que nous avons, notre mouvement, nos dégâts ou notre vitesse de tir diffèrent. Cependant, les dommages que nous causons avec les différentes armes nous donnent l’impression de ne pas être entièrement calibrés. Parce que? Parce que chaque arme a des statistiques de dégâts et une vitesse d’attaque qui, cependant, n’est pas tout à fait d’accord avec les dommages que nous infligeons ensuite aux ennemis (le nombre de coups qu’il faut pour les terminer, en gros). Bien que ce soit un détail qui peut sembler minime, c’est quand même une gêne quand on investit dans une arme (et ce qu’il faut économiser pour l’obtenir) qui par la suite ne correspond pas à ce qu’on pensait.

Random Heroes: Gold Edition – Heroes Anonymous

Random Heroes: Gold Edition estprobablement l’un des meilleurs titres que Ratalaika Games possède actuellement dans son catalogue Nintendo Switch. Un jeu de style arcade classique avec une grande variété de niveaux, d’ennemis, d’armes et de héros qui devient parfait pour jouer dans de petits moments. Il ne nous faut pas longtemps pour le terminer (entre 2 et 3 heures aller calmement), mais en obtenant toutes les étoiles et (si vous osez) toutes les armes, faites de ce titre une bonne option pour les joueurs qui veulent quelque chose de rapide et pas cher (4,99 euros) dans l’eShop).

Nous avons analysé Random Heroes: Gold Edition grâce à un code numérique fourni par Ratalaika Games. Version analysée: 1.0.0

Tout le monde peut sauver le monde

Random Heroes: Gold Edition est un jeu de tir amusant avec un style d’arcade classique et des plates-formes qui nous amène à affronter, avec une grande variété de personnages et d’armes, un large éventail d’extraterrestres. L’un des meilleurs du catalogue des jeux Ratalaika.

PROS

Grande variété de héros, d’armes et d’ennemis

Boss finaux à la fin de chaque chapitre

Amusant, avec plusieurs chapitres, niveaux et “histoire”

CONS

Le système stellaire perd son sens après quelques chapitres

Le prix très élevé de certaines armes les rend inaccessibles et qu’il ne vaut même pas la peine de les économiser

Les dégâts de l’arme ne sont pas entièrement calibrés

