Analysis Samurai Shodown – Nintendo Switch. Un classique qui innove

Après une longue attente, nous avons enfin dégainé nos katanas dans Samurai Shodown et nous sommes préparés pour une bataille dans le plus pur style du Japon féodal. Les cerisiers en fleurs tombent sur Nintendo Switch tout en écoutant le son que l’acier produit lorsqu’il frappe. Recherche de pouvoir, vengeance, meurtre, amour … motivations et intérêts divers, enveloppés d’une obscurité mystérieuse qui se propage à travers un Japon plongé dans le conflit. Rejoignez-nous dans ce Analyse de Samurai Shodown, l’arrivée à l’hybride de l’une des sagas les plus mémorables de l’industrie de la main de SNK et DEEP SILVER, qui a frappé de gauche à droite. Le titre a fait ses débuts en 1993 et rose, recevant de très bonnes critiques, comme l’un des meilleurs jeux de combat du moment grâce à une harmonie atteinte entre des mécaniques de combat attrayantes et de magnifiques sprites 2D, sans oublier des personnages très caractérisés, avec des armes très cool et un fond bien réalisé. Et, nous pouvons dire que le titre qui est venu sur Nintendo Switch garde tout cela sans aucun doute (maintenant en 3D, bien sûr). Mais que propose-t-il d’autre?

Contexte comme récompense

Avant d’aller plus loin, il faut dire que ce jeu, sur Nintendo Switch, comprend un code à télécharger Samurai Shodown! 2 de Neo Geo Pocket (premier port qui reçoit le jeu depuis 1999), en tant que «Bonus de réserve» pour ceux qui ont réservé le jeu avant leur départ. Il suffit de racheter le code dans l’eShop et nous pouvons profiter de ce classique. Cela dit, nous allons à ce qui nous concerne. Pour commencer, et autant qu’il s’agit d’un jeu de combat, cliquez sur le “Story Mode” de Samurai Shodown.

La première chose que nous rencontrons est scène au 18e siècle du Japon féodal. Une belle calligraphie s’étend de haut en bas et de droite à gauche (dans le style japonais traditionnel) sur tout l’écran, tandis qu’en arrière-plan, vous pouvez voir un art montrant une scène de guerre entre les armées de samouraïs de l’époque féodale japonaise. Pour couronner le tout, tout est entouré d’une belle musique japonaise et d’un narrateur qui nous dit, en parfait japonais (supposons), ce que les paroles écrivent. Calme, il y a des sous-titres espagnols qui accompagnent la scène. Ce qui n’accompagne pas tant, c’est le contenu lui-même, car il est un peu court. Fondamentalement, ils nous disent que nous sommes dans une période de guerres et que la question politique est instable dans le pays. À la fin de cette introduction, un brève présentation du personnage que nous avons choisi, dans lequel, plus ou moins, on nous explique pourquoi ce personnage est impliqué dans le cœur, mais aucun ne le dit très clairement. C’est plutôt une excuse pour justifier que nous allons rester ensuite. Mais bon, après tout, c’est un jeu de combat, non?

Une fois que nous avons passé cette petite introduction, nous parcourons la carte d’un endroit à un autre pour nous battre avec le personnage de service, pourquoi? Eh bien, ils ne vous l’expliquent pas. Nous devons comprendre que ces confrontations ont quelque chose à voir avec cette “recherche” ou l’intérêt du personnage que nous avons choisi de transmettre à l’histoire du jeu. Quelques combats se déplaçant d’un côté à l’autre de la carte du monde (presque toujours à l’intérieur du Japon), et nous sommes arrivés à une scène de “l’histoire” du jeu. Bien que, bien plus que «l’histoire» du jeu, c’est plutôt ce qui se passe dans le pays (Japon), alors que notre personnage fait tout ce qu’il fait pour ses propres motivations. Ce schéma est répété plusieurs fois jusqu’à ce que, finalement, nous rencontrions le méchant, nous nous battions et la fin de l’histoire. Rien d’étrange ici, à part le fait que Samurai Shodown est un jeu qui se concentre beaucoup sur ses personnages ou, du moins, l’impression qu’il donne. Cependant, en jouant le mode histoire du titre, nous avons le sentiment que la prise d’un samouraï ou d’un autre n’a pas d’importance. Nous choisissons seulement lequel d’entre eux nous voulons coller avec le reste. De plus, nous pouvons même changer de personnage après avoir perdu du combat sans altérer le développement. Cependant, tout change lorsque nous vainquons l’ennemi du jeu. Là, nous comprenons pourquoi ils ne nous disent pratiquement rien sur le personnage que nous avons choisi lorsque nous avons commencé l’histoire, car la récompense de surmonter le combat final est de savoir, à travers une belle scène avec le même style que l’introduction du début (calligraphie japonaise, narrateur, art …), l’arrière-plan du personnage, ses motivations, ses intérêts et ses sentiments derrière cette «expérience».

Connaître les personnages du titre est non seulement intéressant en raison de leur caractère et de leur caractère esthétique, mais il sera également nécessaire si nous voulons bien jouer à Samurai Shodown.

Comprendre notre combattant

Passé “l’histoire”, concentrons-nous sur le jeu lui-même. Comme vous le savez, ce titre a retardé sa sortie sur Nintendo Switch plus que prévu, notamment en Occident. Un retard largement motivé par l’intérêt de Nobuyuki Kuroki, directeur du titre, dans la mesure où le titre tournait à 60 ips dans l’hybride. On peut dire que cela a été réalisé. Le port est correct, et le jeu est fluide (quelque chose d’essentiel dans un titre de combat). Cependant, les graphiques laissent un peu à désirer, surtout en mode portable, et l’écran de chargement impair devient plus long que le compte. Non pas que ça a l’air mauvais, mais quelque chose de flou. Mais bien sûr, pour gagner en fluidité, il faut généralement sacrifier les graphismes. Pour le reste, tout phénoménal: des animations sympas et une musique d’ambiance qui nous met pleinement dans ce contexte de guerre féodale. De plus, et bien que tout soit correctement traduit, les moments du jeu sont généralement accompagnés de calligraphie, de voix et de récits japonais, afin que nous ne perdions pas de vue qu’il s’agit d’un jeu avec une esthétique très définie.

Mais bon, comme les jeux de combat ne dominent pas du jour au lendemain, il vaut mieux aller directement à la section «Formation» Nous avons disponible dans le menu. Là, nous pouvons choisir d’entraîner notre libre arbitre individuellement, ou de suivre le tutoriel que le jeu nous donne pour que nos coups soient précis. Nous allons bientôt apprendre les attaques de base, la mécanique de la barre de fureur et ce qui est possible Défendez-vous, contre-attaquez et laissez la rivale sans arme, le forçant à continuer à se battre avec ses poings jusqu’à ce qu’il la récupère (Attention! Qu’ils puissent aussi nous prendre l’arme).

Choisissons ce que nous choisissons, nous nous rendrons bientôt compte qu’il s’agit d’un jeu dans lequel toutes les commandes sont standard. Autrement dit, il existe une série de commandes fixes avec lesquelles les mouvements de l’un des personnages de l’équipe de titre sont exécutés. Dans tous les jeux de combat, il existe des commandes fixes et égales pour tous les personnages, telles que les coups de poing (dans ce cas, les attaques de base avec l’arme) et les coups de pied. Cependant, dans beaucoup d’entre eux, chaque personnage a ses propres combos (ordre dans lequel appuyer sur les boutons) pour exécuter des compétences plus avancées. Dans Samurai Shodown no. LLes successions de boutons sont les mêmes pour exécuter tous les mouvements de n’importe lequel des personnages. Autrement dit, pour exécuter la capacité spéciale de, par exemple, Haohmaru, nous utilisons la même séquence de boutons que pour exécuter la capacité spéciale de Yashamaru ou de l’un des autres personnages. La variété n’est pas dans la séquence de boutons qui doivent être exécutés pour effectuer un mouvement, mais il faut la chercher dans la mécanique de chacun des membres de l’équipe. Si nous voulons devenir des maîtres dans l’utilisation d’un ou plusieurs des personnages de Samurai Shodown, nous n’aurons pas à apprendre différentes combinaisons de commandes, car elles sont identiques pour tout le monde. Au contraire, Nous devons nous concentrer sur l’apprentissage de la façon dont le personnage en question exécute ses capacités. S’il fait des attaques rapides, s’il saute puis exécute un coup, si l’attaque est circulaire, poignardante, de haut en bas … Autrement dit, cela nous oblige à connaître le guerrier que nous manipulons pour savoir quand nous devons effectuer chacune de ses attaques. Mais rassurez-vous, le jeu nous fournit un outil pour connaître à la fois le personnage et notre propre façon de l’utiliser en tant que joueurs.

Au-delà du classique

Si nous voulons améliorer nos compétences en Samurai Shodown nous devons faire ce que tous les bons samouraïs feraient: apprendre de nos fantômes. Quel fantôme? Une IA qui apprend de nous depuis que nous avons commencé à jouer. Le fantôme étudie nos mouvements, nos préférences pour une attaque ou une autre, et les reproduit. Pour accéder aux connaissances stockées par cette IA, nous devons nous tourner vers la grande nouveauté de Samurai Shodown: le Mode Dojo. Dans ce mode de jeu, non seulement pouvons-nous lutter contre nos fantômes, c’est-à-dire les répliques des personnages de Samurai Shodown avec lesquels nous avons le plus joué, mais nous pouvons également affronter les fantômes d’autres joueurs, tant qu’ils ont téléchargé vos données sur le réseau. De plus, l’une des quatre options de ce mode Dojo, “Classification”, nous permet de sélectionner les fantômes des 100 joueurs les plus hauts du classement (en ligne) dans le monde à cette époque. Et bien, peut-être que la lutte contre les fantômes est un peu “étrange”, car ils ne sont généralement pas en mesure de répondre efficacement à nos attaques. Mais c’est une approche très intéressante si vous voulez apprendre des meilleurs, car le fantôme utilisera, principalement, les attaques que ce joueur ou ce joueur utilise plus dans leurs combats, et s’ils sont si haut dans le classement pour quelque chose, ce sera, non? ?

Enfin, parlons des deux façons qui peuvent nous faire jouer à Samurai Shodown pendant des heures. À partir de là avec une seule Nintendo Switch peut jouer à plusieurs joueurs, le Mode bataille Il est parfait pour un après-midi de combat avec des amis. Il s’agit du mode de jeu “typique” dans lequel nous pouvons jouer des batailles contre (contre le CPU ou un autre joueur), ou différentes modalités pour mettre les compétences du joueur à l’épreuve: Championnat, survie et contre-la-montre. L’autre est en ligne, une modalité pratiquement imposée aujourd’hui dans presque tous les jeux, mais plus dans un jeu de combat. Dans Mode en ligne Nous aurons la possibilité de combattre avec des joueurs du monde entier, bien qu’il vous appartienne de sélectionner ceux qui se trouvent dans des régions apparentées pour garantir la fluidité du combat (nous, ayant essayé le jeu avant son lancement, n’avons pu jouer que contre rivaux vivant au Japon et nos combats n’ont pas été fluides du tout.) En tout cas, le plus frappant c’est qu’on peut jouer «Batailles classées», combat que nous Ils accordent un rang dans une classification. Plus nous battons d’adversaires, plus nous grimpons dans le classement mondial. Ces batailles vous permettent d’obtenir le classement qui nous permettra de télécharger des fantômes plus tard. Et seulement après avoir joué au moins une bataille classée, nous pouvons télécharger notre propre fantôme sur le réseau, qui aura l’apparence du personnage que nous utilisons le plus.

Le mode en ligne est sans aucun doute la modalité du titre dans laquelle plus d’heures nous pouvons investir et cela, ainsi que les possibilités du mode Dojo, visant à améliorer l’aspect compétitif du jeu, réalisent L’engagement de SNK dans les combats en ligne pour Samurai Shodown. Maintenant, il convient de se demander dans quelle mesure il s’agit d’un titre qui peut avoir un panorama en ligne vraiment intéressant, pour ne pas dire à un niveau compétitif (peu probable), mais en termes de nombre de joueurs et de qualité des combats. Depuis lors, Samurai Shodown est un jeu qui a un fandom important mais qui se concentre principalement au Japon. Notre expérience de combat en ligne contre des joueurs situés au Japon (la seule chose que nous avons pu prouver jusqu’à présent) a été assez désastreuse. Cela signifie que, à moins que le problème des serveurs ne soit modifié une fois le jeu lancé, les combats contre des adversaires en dehors de notre région (Europe) seront fastidieux et décourageront probablement le joueur de continuer. D’un autre côté, il y a la question de la propre approche de Samurai Shodown. Il s’agit d’un jeu qui, comme nous l’avons déjà mentionné, utilise les mêmes commandes pour tous les personnages. Ce n’est pas mal, cela signifie simplement que le jeu met l’accent sur la capacité du joueur à connaître le personnage manipulé, le timing, les contre-attaques et à savoir quand il est commode d’exécuter un mouvement et quand un autre. Cependant, à long terme, pour un joueur expérimenté, cela peut finir par être répétitif en n’ayant pas le défi “supplémentaire” d’avoir à exécuter des séquences de boutons compliquées à exécuter en très peu de temps et au bon moment. Cela, sans oublier que le directeur du jeu lui-même considère l’équilibrage des personnages comme “ennuyeux”, donc il est probable qu’autant que l’on aime l’un ou l’autre des combattants de l’équipe, tel ou tel ne convient pas à un paysage plus compétitif.

En tout cas, ce ne sont que des réflexions que nous avons pensé devoir inclure. La réalité est que Samurai Shodown vient d’arriver sur Nintendo Switch et nous sommes sûrs qu’il a beaucoup à prouver. Nous espérons sincèrement que le jeu lui-même “nous fermera la bouche”.

Samurai Shodown – L’importance de connaître le personnage

Samurai Shodown dégaine ses katanas sur Nintendo Switch après une longue attente. Le classique SNK vient à l’hybride pour nous rappeler comment faire un jeu de combat entre samouraïs et que, parfois, il est plus important de rencontrer notre personnage que d’apprendre une liste interminable de commandes. Avec une section environnementale très réussie et un personnel plein de guerriers très bien caractérisés, à la fois en termes de mécanique et d’esthétique, Samurai Shodown est présenté comme un titre solide qui ne laisse que quelques doutes dans la section graphique et dans l’incertitude quelle sera la portée réelle de votre approche en ligne.

Nous avons analysé Samurai Shodown grâce à une copie physique fournie par Koch Media. Version analysée: 1.51

Les katanas SNK brillent plus que jamais

Samurai Shodown arrive sur Nintendo Switch prêt à maintenir son statut de l’un des plus grands titres de combat de l’histoire. Le classique SNK parvient à surprendre avec des modes de jeu innovants et des personnages très bien caractérisés. Avec un engagement clair pour le paysage en ligne, il reste à voir s’il ira aussi loin qu’il est proposé.

PROS

Le jeu a réussi à maintenir sa fluidité dans l’hybride et permet des combats très attractifs pour un ou plusieurs joueurs dans la même console

Les personnages sont très bien caractérisés, frappants et nous invitent à enquêter sur leur parcours et leur mécanique

Un engagement clair pour le paysage en ligne, avec des outils innovants qui nous permettent de nous améliorer en tant que joueurs

CONS

Les graphismes, surtout en mode portable, laissent un peu à désirer

Certains écrans de chargement deviennent plus longs que le compte

Reste à savoir si le jeu obtiendra le panorama en ligne auquel il aspire

