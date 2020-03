Analyste: les ventes initiales de PS5 et Xbox Series X dépasseront celles de PS4 et Xbox One

Bien que la crise des coronavirus soit une menace latente en termes commerciaux, en dehors de cette surprise, on peut dire que l’environnement que PS5 et Xbox Series X vivront lors de son lancement est bien meilleur que celui qu’avaient PS4 et Xbox One. Si vous ne vous en souvenez pas, les deux Les consoles ont fait leurs débuts au milieu de l’œil critique, ce qui indiquait que la fin de la PlayStation et de la Xbox était proche du jeu mobile, donc elles ont connu un démarrage lent sur le marché. Heureusement, il semble que cela ne se produira pas avec les nouvelles consoles, selon les mots de Piers Harding-Rolls.

Au fil des mois, les attentes pour les débuts de la PS5 et de la Xbox Series X augmentent considérablement et les joueurs savent que le rendez-vous est prévu pour la saison des fêtes de cette année. Cet environnement positif est perçu par le marché et, au départ, il est prévu que les deux consoles auront des lancements bien meilleurs que les actuels. Selon les déclarations de Piers Harding-Rolls, responsable de la recherche sur les jeux vidéo chez IHS Markit, les ventes des nouvelles consoles dépasseront les débuts de la PS4 et de la Xbox One: “bien qu’il y ait beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le lancement des consoles La prochaine génération, je m’attends à ce que la PS5 et la Xbox Series X aient des versions fortes s’il n’y a pas de restrictions d’approvisionnement et que le prix se situe dans une fourchette acceptable, qui est de 499 $ ou moins. Par forte, je veux dire que la PS5 et la Xbox Series X dépassera les chiffres de lancement pour PS4 et Xbox One. “

D’autre part, l’analyste a déclaré que la PlayStation et la Xbox ont toutes les deux des conditions pour bien démarrer avec leurs nouvelles consoles, dans le cas de Sony pour la large base d’utilisateurs de PS4 et dans le cas de Microsoft pour une inertie positive qui traîne dans les dernières dates malgré à la baisse des ventes de Xbox One.

