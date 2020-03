Analyste: Microsoft a exhorté Sony à apporter ses exclusivités sur PC

Aujourd’hui dans la matinée, nous recevons la nouvelle surprenante que Horizon: Zero Dawn cesserait d’être exclusif à PlayStation 4, car il arriverait sur PC après plusieurs rumeurs. Cela a laissé la porte ouverte pour que des jeux Sony Interactive Entertainment plus exclusifs arrivent sur PC, laissant l’exclusivité de côté. Ce mouvement, selon un analyste renommé, était une réponse à la stratégie de Microsoft.

Dans un entretien avec GamingBolt, Michael Pachter, analyste de Wedbush Securities, a mentionné que Sony s’attend à ce que le public PlayStation continue d’acheter ses consoles et ses titres exclusifs, mais en même temps, sachez qu’il existe un marché plus large que les ventes de Logiciel pour ces systèmes.

Xbox avait cessé d’avoir des jeux totalement exclusifs bien avant

Une entreprise qui a implémenté ce modèle de version est Microsoft, ce qui rend ses exclusivités pas vraiment exclusives à un système, car elles sont disponibles sur PC (Windows 10 ou Steam) ainsi que sur sa console. En ce sens, la PlayStation pourrait encore se vanter de produire des titres entièrement exclusifs, tels que Bloodborne ou Uncharted, en tenant compte du fait qu’ils ne sont en vente que sur leurs consoles.

Cependant, au cours des derniers mois, Sony Interactive Entertainment a décidé d’intégrer des jeux PlayStation (tels que Heavy Rain, Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls, Death Stranding et le tout nouveau Horizon: Zero Dawn) sur PC (Epic Games Store) ou Steam).

Ainsi, selon l’analyste, le mouvement de Sony vient en réponse à la stratégie de Microsoft avec sa proposition de lancement également sur PC. “Oui, je pense que la position de Microsoft a conduit Sony à emboîter le pas”, a déclaré Pachter.

Pourrait-il y avoir des versions simultanées sur PC et PlayStation 5?

Ce nouveau modèle de sorties pourrait être de plus en plus fréquent et même Pachter prédit que Sony Interactive Entertainment lancera ses exclusivités en même temps que sur la console, oubliant ainsi tout type d’exclusivité «Uniquement sur PlayStation». Elle considère cependant que les exclusivités d’entreprises externes seront difficiles à obtenir, mais qu’elle prévoit de nouveaux achats d’études par SIE pour dynamiser le développement interne.

Jusqu’à présent, la PlayStation n’a rien mentionné à ce sujet. Nous te tiendrons informé.

Que pensez-vous des déclarations de Pachter? Pensez-vous que ce sera exact dans vos prévisions? Dites-le nous dans les commentaires.

La nouvelle de l’arrivée d’Horizon: Zero Dawn sur PC a été célébrée par beaucoup, mais certains ont reproché à Sony Interactive Entertainment d’avoir “trahi” la famille PlayStation. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées aux études internes de Sony si vous consultez cette page.

