Ancestors Legacy répertorié pour Nintendo Switch sur Amazon Japon

Amazon Japon a mis en place une liste d’espace réservé pour Ancestors Legacy pour Nintendo Switch.

La version physique est apparemment publiée par GS2 Games en Amérique du Nord. Quelques instants après que la fiche a été publiée sur le site, elle a été retirée, nous devrons donc attendre son annonce officielle.

Découvrez la bande-annonce et la liste ci-dessous:

Prenez le commandement de votre armée en traversant l’Europe médiévale dans une vaste série de campagnes. En choisissant l’une des quatre nations disponibles – viking, anglo-saxon, allemand, slave – vous serez chargé de plus que simplement conquérir, piller et piller les camps, villages et villes ennemis. Ce n’est qu’en utilisant la gamme complète des options tactiques disponibles, en tirant parti de l’environnement et en gérant vos bases et colonies temporaires que vous sortirez victorieux.

Ancestors Legacy est un jeu de stratégie en temps réel inspiré de l’histoire, influencé par les événements historiques du Moyen Âge. Le jeu combine la gestion des ressources et la construction de bases avec des batailles à grande échelle en escouade sur de vastes champs de bataille, le tout rendu en détail grâce à la technologie Unreal Engine 4. Vivez une effusion de sang médiévale comme jamais auparavant, grâce à la caméra d’action cinématographique qui vous place au cœur de la bataille en appuyant sur un bouton.

