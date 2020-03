Ancien concepteur Sony: les développeurs pensent que la puissance de la Xbox Series X est incroyable

La guerre des consoles reviendra-t-elle? Juste au moment où cette étape était considérée comme dépassée, les récentes révélations des spécifications de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 ont une fois de plus divisé les fans et les réseaux sociaux ont été le champ de débat et de bataille de ceux qui pensent que telle ou telle console sera la meilleure . Au milieu de tant d’opinions contradictoires, des voix familières de l’industrie ont émergé, soulignant les avantages des deux systèmes, et aujourd’hui, c’est au tour de l’homme créatif qui était le concepteur de Sony, qui a révélé quelque chose d’intéressant.

Chris Grannell, qui était concepteur chez Sony et a participé au développement de jeux comme Killzone 2 et Wipeout, a répondu à un message sur Twitter en notant que, après avoir parlé à certains développeurs, ils lui avaient dit que la différence de puissance de la Xbox Series X par rapport à La PS5 est “géniale”. Cependant, avant que ces mots ne soient mal interprétés, Grannell lui-même a souligné que les mêmes créateurs ont souligné les possibilités qui existent avec la PS5 et que la plus grande puissance de la console Microsoft ne signifie pas que la console Sony ne peut pas être faire de bons jeux.

J’ai discuté avec quelques développeurs et ils ont confirmé que la différence de puissance est assez stupéfiante. Cependant, ils ont dit que cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire de bons jeux sur PS5. Ces fanboys ne s’en soucient manifestement pas et sont massivement secoués.

De plus, Grannell a souligné que cette dernière mention, qui concerne les possibilités de la PS5, est quelque chose que les fans ne voient pas pour le moment et qui les a amenés à réfléchir de manière extrême à ce qui se passera avec la nouvelle console Sony et les différences matérielles qu’il a avec la Xbox Series X.

Moment de contrastes sans aucun doute, un exemple clair de cela est l’information partagée par Jason Schreier, un journaliste de Kotaku, qui a souligné que les développeurs pensent que la PS5 sera supérieure à la Xbox Series X à bien des égards.

Si vous souhaitez connaître les spécifications de la PS5 et de la Xbox Series X, nous vous invitons à consulter notre article à ce sujet et ce que cela pourrait signifier pour le développement de jeux.

