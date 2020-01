Andrzej Sapkowski n’a jamais joué à des jeux vidéo pour The Witcher

Andrzej Sapkowski, auteur de la série de romans Geralt de Rivia, n’est pas un homme très enclin aux interviews, en fait la meilleure façon de le définir est comme un “ami de la campagne” qui préfère rester à l’écart des médias et veut juste être calme Malgré cela, le célèbre auteur a trouvé quelques minutes pour parler à io9 (le blog de Gizmondo) et le préciser ses réflexions sur la série Netflix et les jeux vidéo Witcher.

«Je ne peux rien comparer aux jeux vidéo quand je n’en ai joué aucun. Depuis que je suis petit, je n’ai joué à aucun jeu (peut-être à l’exception du bridge et du poker). Tout simplement, les jeux vidéo ne sont pas pour moi, je préfère les livres comme divertissement. Cependant, à mon avis, les séries télévisées et les jeux vidéo ne peuvent pas être comparés. Les deux sont très différents à leur manière et dans la façon dont ils atteignent et réalisent leurs objectifs.

Vous ne pouvez pas comparer les spaghettis à la carbonara avec un vélo. Néanmoins, les deux présentent des avantages et des inconvénients.

Andrzej Sapkowski a également parlé de sa réaction à connaître le projet Netflix ou comment il a préféré ne pas être trop impliqué dans le processus de production en raison de sa réticence à travailler. L’interview complète peut être consultée ici, bien qu’elle soit en anglais.

Et c’est tout, si vous êtes curieux de la saga et n’avez pas les livres à portée de main, vous pouvez toujours obtenir le Witcher 3 pour Nintendo Switch.

