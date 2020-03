Angry Birds prend son envol et aura une série sur Netflix!

Après le succès d’Angry Birds dans les jeux vidéo, la franchise Rovio a tenté sa chance au cinéma, où elle a également obtenu de très bons résultats. Maintenant, l’attente est du côté de la série sur les plateformes numériques, et aujourd’hui, il a été confirmé qu’Angry Birds aura une série animée sur Netflix.

À travers une déclaration, Netflix, CAKE et Rovio Entertainment ont annoncé Angry Birds: Summer Madness, une série qui commencera sa production et fera ses débuts sur la plate-forme numérique au début de 2021. Selon les informations, la série comprendra 40 épisodes et chacun l’une durera en moyenne 11 minutes, dans lesquelles les personnages les plus importants de la franchise seront présentés dans des situations qui apporteront au petit écran l’humour traditionnel qu’ils ont manié dans les jeux vidéo et les films.

De plus, l’histoire d’Angry Birds: Summer Madness montrera l’aventure de Red, Bomb, Chuck lors de leur séjour dans un camp d’été, qui deviendra également le terrain de l’éternelle dispute que les oiseaux ont avec les cochons.

