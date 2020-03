Animal Crossing: A Brief History – Reportage

© Nintendo Life

Comme la plupart des jeux créés par Nintendo, l’histoire de Traversée d’animaux – La charmante série de simulations de vie sociale de Nintendo – commence au Japon, avec un homme nommé Katsuya Eguchi. Après avoir obtenu un emploi chez Nintendo en 1986, il a été contraint de quitter sa ville natale de Chiba et de déménager à Kyoto, la ville où Nintendo était (et est toujours) basée. Eguchi a travaillé sur plusieurs projets ici et là, notamment en tant que level designer pour Super Mario Bros.3, mais le déménagement à Kyoto est resté avec lui même après son installation, et ce fut une influence principale sur la création d’Animal Crossing.

Eguchi a développé les principaux thèmes du jeu original dans une interview avec Edge Magazine:

Animal Crossing présente trois thèmes: la famille, l’amitié et la communauté, mais la raison pour laquelle je voulais enquêter sur eux était le résultat de ma solitude à mon arrivée à Kyoto. […] quand j’ai déménagé là-bas, j’ai laissé ma famille et mes amis derrière moi. Ce faisant, j’ai réalisé qu’être proche d’eux – pouvoir passer du temps avec eux, leur parler, jouer avec eux – était une chose si grande et si importante. Je me suis demandé pendant longtemps s’il y aurait un moyen de recréer ce sentiment, et c’était l’impulsion derrière le croisement des animaux d’origine.

S’unissant à l’excellent Takashi Tezuka, Eguchi a commencé la série avec Dōbutsu no Mori, un jeu exclusif au Japon pour le N64 qui se traduit en gros par «Animal Forest» en anglais. Le jeu était initialement prévu pour le 64DD, un add-on qui se trouvait sous le N64 et tirait parti de disques réinscriptibles, sifflants et filants qui pouvaient contenir beaucoup plus de données qu’une cartouche. Malheureusement, l’expansion a été une catastrophe commerciale et après d’innombrables retards et autres problèmes, Nintendo a décidé de la gifler dans une cartouche à la place.

Il y avait cependant un problème avec cela, car le jeu s’appuie fortement sur une horloge en temps réel, que le 64DD offrait mais que le N64 manquait. Par conséquent, Nintendo a fait la seule chose sensée et a collé une horloge à l’intérieur de la cartouche de jeu. Bien que cela ait fonctionné pour la plupart, s’appuyer sur une telle solution signifiait que si la batterie était épuisée, il n’y aurait aucun moyen pour le jeu de suivre le moment où vous ne jouiez pas, ce qui est un problème important étant donné que c’était un des plus grandes fonctionnalités.

De N64 à GameCube

Cette première version sur N64 a été lancée au Japon le 14 avril 2001, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’une nouvelle version améliorée appelée Dōbutsu no Mori + sorti pour GameCube en décembre de la même année. Le fait que le GameCube ait en fait une horloge a rendu la fabrication des disques plus facile (et moins cher) que la production de cartouches plus anciennes pour la Nintendo 64 plus ancienne, même si le jeu amélioré ressemblait toujours beaucoup à un titre N64.

La version GameCube est également venue avec une sélection de nouveaux éléments, dont une grande partie est restée tout au long de la série, y compris Tortimer, Kapp’n, les Able Sisters et le Musée. Il suffit de dire que si vous avez acheté l’original N64 et que vous l’avez vu moins de 9 mois plus tard, vous vous sentiriez probablement un peu vexé. Pourtant, il est difficile de rester fou en jouant à Animal Crossing.

Le succès du jeu a attiré l’attention de certains autres employés de Nintendo en dehors du Japon, et malgré les montagnes de dialogues et de textes qui devaient être localisés, Nintendo of America a décidé de créer ce que la plupart d’entre vous liront comme Animal Crossing pour le GameCube, avec son slogan classique «Population: Croissance!» qui est encore ignoré à ce jour. Non seulement ils ont tout traduit, mais ils ont également décidé d’ajouter d’autres choses telles que de nouvelles vacances. Le jeu original était très centré sur le Japon en ce qui concerne les festivals annuels, mais l’ajout de choses comme Toy Day (Noël) et Halloween (Halloween) a contribué à rendre le jeu plus reconnaissable et plus accessible à un public occidental.

Animal Crossing a été lancé en Amérique du Nord moins d’un an après son homologue japonais le 16 septembre 2002, bien que les Européens aient dû attendre encore deux ans pour avoir un premier aperçu de la vie animale-forestière. Le jeu a été bien reçu, mais plus intéressant encore, la partie japonaise de Nintendo a été tellement impressionnée par les ajouts de Nintendo of America qu’elle a décidé de prendre tout le nouveau contenu de la version occidentale (plus un peu plus) et de publier une autre version du jeu appelée Dōbutsu no Mori e + un an avant la sortie européenne. Le jeu est même sorti sur le iQue Player en Chine en 2006, alors peut-être que les Européens devraient se compter qu’ils n’auraient pas dû attendre après ce lancement pour jouer.

Le jeu a été un succès, et la domination sur le genre du simulateur de dette a été établie, il était donc temps pour une suite appropriée.

Ooo, bébé bébé c’est un monde sauvage

Même si le jeu avait commencé petit et local, le succès d’Animal Crossing était mondial, donc quand est venu le temps de faire une suite, Eguchi s’est assuré de changer les choses pour une démographie aussi large que possible. Tout, du poisson aux insectes en passant par les fossiles et les vacances, a été repensé en pensant à un marché international et multiculturel. Le choix de la plate-forme a également été audacieux, car même si le GameCube avait vendu un nombre respectable d’unités, ce nouveau jeu serait plutôt réduit sur la minuscule Nintendo DS.

Malgré sa taille, la DS regorge de fonctionnalités, notamment des fonctionnalités intégrées que le GameCube ne possédait pas, comme un microphone que vous pourriez utiliser pour crier sur d’autres villageois pour savoir où ils se trouvaient. Les parents ont adoré ça. Animal Crossing: Wild World avait également l’avantage majeur de ne pas avoir à se fier au mur à tout moment, ce qui signifie que vous pouviez emmener votre village avec vous où que vous alliez. La DS avait également des capacités Wi-Fi, vous pouvez donc visiter les villages d’autres personnes localement ou non en utilisant le système breveté Friend Code et même leur envoyer des messages charmants ou grossiers.

Le jeu a été un succès retentissant, et grâce au succès écrasant de la DS dans toute sa gloire du «troisième pilier», a remplacé la version originale financièrement et de manière critique. Prendre la formule gagnante et améliorer presque tous les aspects dans un ensemble portable pratique était une évidence pour les consommateurs, et le gameplay relaxant de la série a séduit la même large population de joueurs attirés par la Nintendo DS par des jeux comme Brain Training et Nintendogs; des joueurs qui ne se seraient peut-être jamais assis pour jouer à quelque chose sur GameCube mais qui étaient prêts à essayer quelque chose de nouveau sur DS.

Il y avait cependant quelques problèmes. Avec l’introduction du nouvel Internet whiz-bang, Nintendo a eu la possibilité de distribuer des lettres contenant des cadeaux à des personnes assez chics pour avoir une connexion, et ils l’ont fait. Un cadeau appelé «Red Tulips» est venu avec une lettre vierge et après avoir placé l’objet mystérieux dans votre maison, non seulement il serait invisible, mais le jeu pensait toujours qu’il y avait quelque chose là-bas, donc vous ne pouviez pas le parcourir. Tout ce qui s’y trouvait ne pouvait pas être touché ou déplacé, vous n’étiez donc pas en mesure de le récupérer non plus, ce qui signifie que vous aviez maintenant un blocus invisible dans votre maison. La réponse de Nintendo a été rapide et sa solution au problème simple: n’ouvrez pas la lettre et jetez simplement l’élément. Génie.

Wild World était une merveille à l’époque, un bijou portable qui mariait le charme de la série avec la commodité de la portabilité. La version de la console virtuelle Wii U a quelque peu neutralisé cette commodité, mais cette entrée nous a aspiré des centaines d’heures merveilleuses sur DS.

Noix aux backwaters paroissiaux: Allons à la ville!

Le jeu portable est bien beau, mais que se passe-t-il si vous aviez vraiment envie d’une expérience classique sur grand écran sur votre CRT 12 pouces avec un seul haut-parleur fonctionnel? Avec le lancement de la Wii en 2006, une attente de deux ans s’est produite avant que la série ne revienne Animal Crossing: Allons en ville!. Ou du moins c’est comme ça qu’on l’appelait en Europe. En Amérique du Nord, ça s’est passé Animal Crossing: City Folk car Nintendo of America refuse de publier un jeu contenant plus de cinq mots dans le titre. Pour être honnête, nous approuvons ces pratiques et souhaitons qu’elles soient toujours employées; cela éviterait les embarras multi-syllabes comme Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda ou ça Dragon Quest XI: Le titre le plus long de l’histoire du monde… jamais! – Édition définitive.

Si le nom ne l’a pas révélé du tout, Allons à la ville vous permet de vous aventurer en dehors de la tranquillité paisible de votre ville et, oui, allez dans une ville. C’était à peu près la seule différence majeure entre ceci et Wild World, et le jeu a été critiqué pour être trop similaire à son prédécesseur. Cela peut être dû en partie au fait qu’il est basé exactement sur le même moteur de jeu que la version DS. Vous pourriez avoir plus de villageois, votre propre maison plutôt que d’en partager une avec quelqu’un d’autre qui avait un personnage dans le jeu, mais une grande partie de City Folk n’a été soumise qu’à des changements très mineurs.

Wii n’en parle plus.

Un domaine présenté comme une amélioration par rapport à Wild World était le périphérique Wii Speak sorti avec ce nouveau jeu Wii. C’était essentiellement un gros microphone que vous pouviez placer près de votre téléviseur et parler aux gens comme s’ils étaient dans la pièce avec vous. C’était du moins le plan de Nintendo. En réalité, c’était un microphone de mauvaise qualité largement décevant qui vous obligeait à crier sur votre téléviseur plutôt que de chuchoter délicatement dans un casque (pas que les gens ne crient pas dans les casques). La Wii Speak n’a jamais pris en charge que 13 jeux, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Mais qu’en est-il du voyage en tête d’affiche en ville? Ça doit être excitant, non? Eh bien, vous pouvez acheter des vêtements, changer de coiffure ou façonner vous-même un masque Mii, parler à des personnages spéciaux … la zone urbaine a essentiellement libéré votre ville pour être plus concentrée sur vos villageois plutôt que de l’encombrer de magasins. En tant qu’idée, cela fonctionne assez bien, mais il se sent également étrangement déconnecté de votre ville actuelle, et la laisse parfois un peu vide. Ce n’est certainement pas la métropole MMO animée que vous auriez pu espérer.

Par conséquent, Animal Crossing: Let’s Go To The City se retrouve comme l’un des jeux les moins importants de la série car il n’a pas vraiment repoussé les frontières au-delà de ce qui avait déjà été fait auparavant. Cela ne veut pas dire que Nintendo n’a pas mis de travail dans l’entrée Wii (selon l’interview Iwata Asks du jeu, il contient l’équivalent de 4000 pages de texte), mais dans une série d’itérations lentes et régulières, City Folk a été la plus lente et le plus stable des croisements d’animaux. Si c’était votre seul jeu Animal Crossing à l’époque, vous auriez probablement été plus que satisfait de ce que vous aviez. Pourtant, il ne faudrait pas longtemps pour recommencer.

Retourner une nouvelle feuille

Que la réception tiède de Let’s Go to the City soit ou non une raison, le prochain jeu de la série est revenu sur un ordinateur de poche, en particulier la Nintendo 3DS. Animal Crossing: New Leaf a pris encore plus d’inspiration du monde entier et a tout pressé sur une petite cartouche. L’affichage 3D autostéréoscopique de la console signifiait que les concepteurs devaient prendre des précautions supplémentaires pour s’assurer que les nouvelles perspectives ne révélaient aucune méchanceté graphique dans les coulisses que nous ne devions jamais voir. Le jeu a été lancé en 2012 au Japon et l’année suivante partout ailleurs en raison d’un autre travail de localisation monumental.

Cette fois-ci, vous n’êtes pas seulement un schmuck vendant des coquillages et des fruits tombés dans un marché déjà inondé, mais à votre arrivée dans votre nouvelle ville, vous êtes accueilli comme le nouveau maire de cette mare rurale, avec le pouvoir de modeler et de façonner le ville (et ses habitants) selon vos caprices. Être maire signifie que vous avez la possibilité de changer plus de votre ville que jamais, et même de dicter les heures de coucher des gens en fonction de votre propre horaire malsain. Bien que cela fasse partie intégrante de ce qui a fait de New Leaf New Leaf, cette idée n’a été décidée qu’un an après le début du développement du jeu, comme l’a révélé une interview d’Iwata demande sur le sujet. En fait, c’était une présentation imminente à quelques honchos Nintendo qui a donné naissance à l’idée de donner au joueur plus de contrôle cette fois-ci:

Kyogoku:… nous nous préparions à faire une présentation à Shigeru Miyamoto-san et Takashi Tezuka-san, et nous avons commencé à nous demander comment nous pourrions résumer l’idée derrière le nouveau Animal Crossing en un seul mot-clé ou concept.

Iwata: Et cela a fini par être: “Le joueur est le maire.”

Kyogoku: Oui. Le joueur devient maire, il peut donc mettre en place des ponts et installer divers objets et objets. Cela rend l’ensemble de la fonctionnalité similaire aux projets de travaux publics dans le monde réel.

Et avec Tortimer démarré du bureau, le prochain chapitre d’Animal Crossing avait son point de vente unique.

Le jeu a été très bien reçu, et en 2016 – trois ans après sa sortie initiale – une version mise à jour appelée Animal Crossing: New Leaf – Bienvenue amiibo atterri sur les étagères des magasins. Comme le nouveau titre le suggérait, c’était une version révisée du jeu qui offrait de nouvelles fonctionnalités amiibo et des modes supplémentaires, y compris un site de camping étendu, mais ceux avec le jeu de base pouvaient simplement mettre à jour leur copie originale pour inclure toutes les nouvelles fonctionnalités gratuitement grâce à la magie mystérieuse d’Internet. Peu de temps avant la sortie de cette version mise à jour, nous avons vu le tout premier spin-off de la série.

.