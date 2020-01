Animal Crossing: des personnages de New Horizons apparaissent, des manches longues pour les animaux confirmées

Un nouveau lot de caractères officiels rend Animal Crossing: New Horizons est apparu, nous donnant un bon aperçu de certains de nos villageois préférés (insulaires?) dans le nouveau jeu, et confirmant une bombe absolue: ils peuvent porter des manches longues!

Nous plaisantons, bien sûr, mais il s’agit en fait d’une première série et ajoutera sans aucun doute une autre petite dose de personnalité à chaque animal que vous rencontrez. Dans les entrées précédentes, tous les vêtements portés par un animal étaient immédiatement transformés en une variante sans manches, mais maintenant nous pouvons les voir porter des cardigans et des sweats à capuche en laine à manches longues et ils sont en quelque sorte encore plus mignons qu’auparavant.

Le scan suivant provient du numéro de mars 2020 de Nintendo Dream (avec remerciements au japonais Nintendo):

Nintendo Dream, via la Nintendo japonaise

Nous avons récemment eu droit à des captures d’écran, des bonus de précommande et des produits spéciaux pour le jeu, mais on a toujours l’impression qu’il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas à ce sujet. Si vous avez manqué les nouvelles, le magazine japonais CoroCoro a taquiné un “scoop” dans un prochain numéro, donc j’espère que plus d’informations se dirigeront bientôt.

Si vous souhaitez récupérer une copie de Nintendo Dream (la source du personnage s’affiche ci-dessus), vous pouvez le faire en commandant des numéros à Play-Asia.

.