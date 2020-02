Animal Crossing est promu avec une représentation grandeur nature

Le Pax East Boston et qui indique de nouveaux développements dans notre monde de la console, les créateurs d’Animal Crossing en sont conscients, qui continuent à travailler dur pour le départ imminent de leur nouveau jeu pour notre Nintendo Switch (jeu dont la sortie est prévue le 20 mars). Pour cette raison et pour poursuivre la promotion de son nouveau titre Animal Crossing: New Horizons, le grand N entend une véritable immersion dans le jeu sur son stand Pax East.

Prenez des photos dans vos scénarios préférés et accompagné de vos plus chers voisins

Oui, Nintendo a confirmé que dans son se tenir nous pouvons trouver une recréation de notre future maison, avec représentations grandeur nature où explorer comment l’expérience se déroulerait dans notre île idyllique et ainsi prendre de longues dents avec la future livraison de cette grande saga. Il convient de noter que nous pouvons prendre des photos avec Canela (ou Isabelle), Tom Nook et d’autres voisins du célèbre jeu Nintendo.

N’oubliez pas votre sac avec la promotion Animal Crossing!

Les images du sac lui-même n’ont pas été montrées, mais nous ne doutons pas qu’il sera aussi mignon que les captures de ce jeu vidéo!

En plus de continuer à promouvoir la livraison, les participants à ce stand sont donnera un sac de jeu spécial. À son tour, le Web confirme que les personnes qui s’approchent peuvent profiter des premières démonstrations pratiques en mode individuel avant le départ du jeu.

Encore plus d’actualités, de nouvelles captures d’écran disponibles

Après la dernière sortie Nintendo Direct concentré uniquement sur Animal Crossing, Walmart posté 6 nouvelles captures d’écran du jeu où je peux continuer à apprécier les caractéristiques de ce nouveau membre de la saga dans lequel nous pouvons voir nos voisins et le protagoniste dans différentes situations (de la pêche sur un pont en rondins à l’utilisation d’une table artisanale), nous espérons que ces avancées mettez du miel sur vos lèvres avant la sortie imminente du nouveau titre qui promet d’être un nouveau membre bien-aimé de notre hybride Nintendo.

