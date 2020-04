«Animal Crossing» est utilisé pour produire une émission de télévision

La pandémie de coronavirus Cela a complètement changé les plans de l’industrie du divertissement. Le cinéma, par exemple. Il a retardé tout son programme de sorties estivales et ralenti plusieurs tournages, tandis que la télévision a été obligée de quitter les studios d’enregistrement pour passer aux appels vidéo. Cependant, Gary Whitta, scénariste de Rogue One: A Star Wars Story, eu une meilleure idée pour produire votre propre spectacle.

Il s’avère que la créatrice s’est tournée vers le phénomène des jeux vidéo aujourd’hui: Animal Crossing: New Horizons. Oui, Whitta utilisera sa maison virtuelle pour héberger un programme auto-hébergé. Vous savez probablement que ce type de contenu est extrêmement populaire aux États-Unis – surtout la nuit – et pendant la pandémie, ils survivent grâce à Internet. Cependant, l’auteur pensait que la meilleure option était profitez du succès du jeu Nintendo.

L’épisode pilote a été diffusé dimanche dernier via Twitch. Bien que cette plate-forme ne stocke pas les transmissions, heureusement, elle a tout enregistré et partagé sur YouTube – une vidéo supérieure. Bien sûr, aucun spectacle en soirée ne peut réussir sans la présence d’invités, donc Whitta a de grands projets pour cela. Il a promis que les invités de luxe seront présentés dans les émissions futures, comme des comédiens célèbres et des artistes musicaux. Leah Whitta, sa femme, a été la première invitée du chapitre des preuves.

Les épisodes auront lieu tous les Jeudi à 00h00 (mercredi à 17h00 au Mexique). Il traitera sûrement de sujets liés au monde de l’ingérence, car au-delà de Rogue One, Whitta a également travaillé en tant que scénariste de jeux vidéo sur Gears of War, Duke Nuken Forever, Prey et The Walking Dead. En tant que films, il a écrit les scripts du Livre d’Eli et d’After Earth. Va-t-il révéler des secrets sur le spin-off de Star Wars?

Animal Crossing: New Horizons est l’un des jeux vidéo les plus vendus pendant la quarantaine, d’où sa popularité sur Internet. Selon un rapport de Superdata, le titre vendu 5 millions de copies numériques au cours de son premier mois, devenant la proposition numérique la plus réussie de l’histoire des consoles au cours de la période mentionnée. Sans aucun doute, les jeux vidéo sont un moyen idéal de distraction en ces temps d’enfermement.

