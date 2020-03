Animal Crossing et DOOM célèbrent leur lancement avec un concert de métal

Après avoir attendu la sortie d’Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal, l’utilisateur de Twitter Andrei Mishanin a rendu un hommage métallique aux deux titres.

Andrei Mishanin fait de l’animation 3D, donc avec cette technique, il a créé un clip vidéo appelé DOOMANIMAL, où nous voyons des personnages d’Animal Crossing et DOOM jouer une chanson du titre Bethesda Softworks.

Dans DOOMANIMAL, nous voyons le groupe composé de Tom Nook, Isabelle, quelqu’un dans la tenue de Doom Guy et un guitariste villageois devant une foule effrénée. Isabelle, également connue sous le nom de Cinnamon, joue de la batterie, au milieu du groupe est Tom Nook sur le synthétiseur, tandis que le personnage qui a la tenue de Doom Guy joue de la basse.

Non seulement les fans des deux jeux ont adoré DOOMANIMAL, le gestionnaire de compte officiel de DOOM sur Twitter a montré son appréciation au créateur de ce crossover.

Ce n’est pas le premier artiste à travailler sur ces titres très différents, mais ils partagent la journée d’ouverture. Auparavant, un fan a publié la vidéo intitulée Doom Crossing Eternal Horizon, et vous pouvez la consulter ici.

Que pensez-vous de ce crossover amusant? Dites-le nous dans les commentaires!

Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible sur Nintendo Switch et DOOM Eternal est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

