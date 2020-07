Animal Crossing Glitch empêche les joueurs de traverser leurs ponts zen

© Nintendo Life

Vendredi, Nintendo a déployé la version 1.3.0 de Animal Crossing: New Horizons. Il a ajouté la natation, la plongée, les combinaisons humides et a également corrigé divers bugs. Malheureusement, il a également ajouté un nouveau problème. Un certain nombre de joueurs ne peuvent plus traverser les ponts zen de leur île.

Ce problème de pont cassé semble n’affecter que certains joueurs pour le moment – bien qu’il existe de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent exactement ce qui se passe. Le joueur se dirige vers le milieu du pont et est apparemment bloqué par un mur invisible. Jetez un œil ci-dessous:

Réparez le jeu! Depuis que j’ai téléchargé cette mise à jour la nuit dernière, je ne peux pas quitter ma maison, je ne peux pas ressentir les choses qui se passent en ce moment parce que le jeu a brillé sur mon pont, il fonctionne parfaitement depuis que je l’ai construit après la mise à jour, je peux ‘ Pour quitter cette zone, veuillez aider pic.twitter.com/0OIW2rdQXh— J ♢ (@SekiroArts) 3 juillet 2020

Heureusement, il existe plusieurs façons de résoudre ce problème, mais elles ne sont pas tout à fait pratiques. Si vous passez au mode caméra du jeu, vous devriez alors pouvoir passer à travers la barrière invisible. Sinon, vous pouvez visiter Tom Nook dans les services aux résidents et faire démolir le pont.

Les joueurs d’Animal Crossing ont signalé les mêmes problèmes sur les forums de support officiels de Nintendo. De nombreux utilisateurs notent également comment leur pont zen est situé au troisième niveau de leur île – cela pourrait donc avoir quelque chose à voir avec les limites du jeu.

J’ai un pont face à la diagonale sur ma falaise de 3e niveau et après la mise à jour du 2 juillet pour le set de plongée, je ne peux plus le traverser? J’ai essayé de traverser de l’autre côté mais cela empêche mon personnage de traverser le pont. Que fais-je?

Avec un peu de chance, Nintendo travaille déjà sur un patch pour cela. Avez-vous rencontré ce problème vous-même? Dites-nous ci-dessous.