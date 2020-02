Animal Crossing: la publicité de New Horizons révèle que vous pouvez construire des escaliers

Nintendo Hong Kong a publié une nouvelle publicité faisant la promotion d’Animal Crossing: New Horizons dans le quartier Ximending de Taipei.

La publicité présente de nouvelles œuvres d’art et ce qui semble être un escalier reliant une colline au sol. Cela signifie probablement qu’il serait possible de construire des escaliers sur votre île dans Animal Crossing: New Horizons, qui est une première pour la série:

Une autre chose intéressante que certains utilisateurs ont repérée était le trottoir – il semble être d’une couleur différente des captures d’écran précédentes.

