Animal Crossing: le dataminer New Horizons découvre un tas de contenu inédit

Un dataminer a découvert un cache de contenu inédit caché dans le code d’Animal Crossing: New Horizons, pointant vers une flopée de nouvelles fonctionnalités qui pourraient se diriger vers le jeu dans le futur.

Mais comme pour toute datamine, il est préférable de la prendre avec un grain de sel. Cette datamine vient de l’utilisateur de Twitter Ninji, qui déclare que bien que le code existe pour un certain nombre de fonctionnalités inédites, cela pourrait simplement être des restes de contenu annulé. Pourtant, le code cache des secrets intrigants que vous voudrez peut-être éviter si vous vous méfiez spoilers.

Je n’ai pas beaucoup posté à ce sujet, mais je pense que c’est le bon moment pour partager quelques secrets sur les fonctionnalités inédites d’Animal Crossing que le code du jeu suggère … Une partie de cela pourrait faire partie de la mise à jour du Jour de la Terre, d’autres pourraient changer avant la sortie Désactiver #ACspoilers s’il n’est pas intéressé – Ninji 🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇮 (@_Ninji) 19 avril 2020

Les efforts de Ninji ont trouvé des preuves de deux nouvelles améliorations au musée pour le jeu, ainsi que des sections artistiques pour les trois niveaux suivant la tente. Il semble également y avoir deux bâtiments autonomes – une boutique de musée et un café-musée, ce dernier comprenant une section Gyroid.

Pour ceux qui ne sont pas des amateurs de Animal Crossing, les Gyroids sont des objets mystérieux qui peuvent être trouvés enfouis dans le sol après une pluie. Bien que ceux-ci soient apparus précédemment dans la série, ils sont actuellement absents de New Horizons.

Animal Crossing: le personnage de New Leaf Redd – un renard qui a vendu des peintures – apparaît également caché dans le code, Ninji trouvant des références à un navire qui accoste sur une plage secrète à l’extrémité nord de l’île. Dans le code, cette zone est appelée «N つ ね き ち», une légère variation du nom japonais de Redd «つ ね き ち».

De nouveaux buissons et légumes sont également mentionnés. Pour les buissons, ceux-ci se présentent sous la forme d’azalées, d’hibiscus, de houx, d’hortensias, de camélias et d’osmanthus. Du côté des légumes, Ninji a trouvé des tomates, du blé, de la canne à sucre, des pommes de terre, des carottes et des citrouilles.

La natation est également mentionnée, ainsi qu’un nouveau mécanicien de plongée pour obtenir des algues et du poisson. La dernière fois que nous avons vu plonger à New Leaf, les joueurs pouvaient enfiler une combinaison de plongée pour ramasser des fruits de mer.

Donc, si nous allons voir l’un de ces ajouts, quand le sera-t-il? Eh bien, une nouvelle mise à jour pour New Horizons devrait arriver bientôt, ainsi qu’un événement du Jour de la Terre prévu pour le 22 avril. D’ici là, nous attendons. En attendant, si vous débutez, assurez-vous de jeter un œil à nos guides Animal Crossing: New Horizons. Voici une liste de bogues qui vous indique également quand trouver chaque bogue et en voici un sur le poisson; celui-ci sur la façon d’acquérir des ressources, et bien plus encore.