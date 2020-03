Animal Crossing: le directeur de New Horizons “ravi” par l’œuvre d’Isabelle X Doom Slayer

Depuis sa confirmation DOOM Eternal et Animal Crossing: New Horizons serait publié le même jour, les fans des deux jeux ont créé et partagé des illustrations mettant en vedette Doom Slayer et Isabelle ensemble. Bien que nous ayons déjà entendu le directeur créatif de DOOM Eternal, Hugo Martin, parler de la façon dont c’est une excellente représentation de la “diversité incroyable” dans les jeux aujourd’hui, nous n’avons pas encore entendu ce que quelqu’un de l’équipe d’Animal Crossing pense de ce duo improbable.

Dans une interview avec IGN récemment, Animal Crossing: New Horizons La réalisatrice, Aya Kyogoku, a brièvement salué l’unité des deux fanbases – mentionnant à quel point elle était ravie de voir ce type de communication.

Je remarque vraiment et j’ai remarqué qu’il y a beaucoup d’œuvres et d’illustrations de collaboration Doom et Animal Crossing qui sont publiées, et en les parcourant, je suis impressionné par la créativité de nos fans

Je pense qu’il y a un dénominateur commun de ce type de communication entre les fans de Doom et d’Animal Crossing, et aussi du fait qu’Animal Crossing est un jeu de communication, nous sommes très reconnaissants et très ravis de voir tout cela. Nous sommes tellement excités en même temps de voir comment les deux [fandoms] se réunissent pour célébrer cette journée.

Le producteur Hisashi Nogami a ajouté à quel point c’était formidable de voir les deux fanbases “exacerber” la communauté des joueurs et la culture du jeu en général.

Donc Animal Crossing et Doom – évidemment, les genres de jeux sont complètement différents. Nous avons définitivement quelque chose en commun, et c’est qu’ils sont tous les deux des jeux vidéo, et viennent pour ainsi dire de la même sous-culture. C’est tellement génial de voir que ces deux différents [fandoms] se réunissent et augmentent le jeu [community] et la culture du jeu elle-même. C’est vraiment une bonne chose à voir

Animal Crossing: New Horizons arrive sur Switch le 20 mars. DOOM Eternal sortira également à cette date, mais sa sortie Switch n’a pas encore été annoncée. Si vous souhaitez voir plus d’œuvres de Doom Slayer et Isabelle, consultez notre post précédent.

