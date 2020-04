Animal Crossing: le fan de New Horizons couvre cet air classique des années 80 à l’aide de villageois et d’instruments de jeu

Par Emily Gera,

YouTuber Mako Ray apporte un peu de luminosité à un monde brûlant avec leur dernier projet: un groupe de reprises basé sur Animal Crossing qui recrée le rock doux des années 1980, Africa by Toto.

Et c’est honnêtement un effort extraordinaire (merci, Kotaku).

À tel point que Mako se fait demander si c’est encore réel. Et ça l’est, même si essayer n’est pas pour la feinte du cœur.

Dans un tweet, Mako décrit le processus compliqué de recréation d’une chanson dans Animal Crossing à l’aide d’instruments du jeu. Chaque instrument est joué par un villageois et enregistré individuellement, avant d’être composé en une seule scène.

À l’aide de notes aléatoires, Mako coupe le tout en une seule composition. Le produit final est décalé pour correspondre étroitement aux notes de la chanson originale.

“[T]o ceux qui demandent “est-ce réel?”: je me suis enregistré dans différentes tenues en jouant des notes aléatoires sur chaque instrument, puis je transpose des clips décalés pour correspondre aux notes de la chanson et je compose chaque prise ensemble en une seule scène “, écrit Mako. “[T]son travail était en fait beaucoup plus de travail que ce à quoi je m’attendais. »

Si vous débutez dans le jeu ou avez besoin de conseils, consultez le guide Animal Crossing: New Horizons pour perfectionner votre île paradisiaque.

