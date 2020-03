Animal Crossing: le journal à guichets fermés de New Horizons revient – voici comment l’obtenir

La marchandise Animal Crossing est une marchandise de nos jours, car les fans sont impatients de mettre la main sur tout ce qui concerne New Horizons avant la sortie très attendue du jeu Switch. Le bonus de précommande le plus populaire du jeu, un journal exclusif Animal Crossing vendu chez Target, est en rupture de stock depuis des semaines. Cependant, les fans peuvent être en mesure de mettre la main sur l’élément hot-ticket le jour de la sortie.

La dernière annonce hebdomadaire de Target du 8 au 14 mars regorge d’offres de Mario Day, mais enterrée sur le côté, l’annonce comprend également deux promotions Animal Crossing: New Horizons. Selon l’annonce, le populaire journal Animal Crossing exclusif à Target sera réapprovisionné dans les magasins le 20 mars – date de sortie d’Animal Crossing: New Horizons. Le journal, qui comprend un calendrier 2020 personnalisé, est gratuit avec votre achat du jeu. Cependant, c’est un promotion en magasin seulement, et les quantités seront limitées, vous voudrez donc vous présenter à Target le plus tôt possible le 20 mars si vous souhaitez accrocher un journal.

La deuxième promotion d’Animal Crossing concerne la console Switch d’Animal Crossing: New Horizons. L’annonce fait la promotion du fait que le commutateur Animal Crossing sera disponible le vendredi 13 mars, mais il n’est pas clair si cela annonce un réapprovisionnement ou tout simplement la date de sortie. Nous ne serions pas surpris que la console Animal Crossing apparaisse en ligne vendredi prochain, que ce soit en raison d’un stock réservé ou de précommandes annulées. Nous avons contacté Target pour confirmer la disponibilité de la console vendredi prochain, mais nous vous suggérons d’être prêt pour un réapprovisionnement au cas où.

Animal Crossing: New Horizons dans l’annonce hebdomadaire de Target

Si vous n’êtes pas intéressé par le journal ou que vous êtes prêt à débourser 300 $ pour un nouveau Switch, il y a beaucoup plus de produits Animal Crossing: New Horizons qui ne casseront pas la banque, y compris des skins de console Animal Crossing pour rendre votre Switch joli pour seulement 20 $ . De plus, consultez notre guide de précommande Animal Crossing: New Horizons pour plus d’informations sur ses autres bonus de précommande et un adorable ensemble de sacs à cloche chez Best Buy.

Maintenant que nous sommes à quelques semaines de la sortie d’Animal Crossing: New Horizons, une tonne de nouvelles informations sur le jeu ont été publiées. À PAX East 2020, où Animal Crossing avait le stand le plus mignon du monde, nous avons eu la chance de jouer à Animal Crossing: New Horizons, d’essayer ses options de personnalisation de vêtements, d’explorer le musée et de dénoncer Isabelle à propos des villageois problématiques.

