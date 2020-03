Animal Crossing: le producteur de New Horizons explique pourquoi le jeu n’a pas de restrictions de genre

Animal Crossing: New Horizons est récemment sorti sur Switch, et de nombreux joueurs font l’éloge du jeu pour sa position flexible sur l’identité de genre – il ne vous demande jamais de confirmer un sexe et vous permet d’utiliser tous les cheveux, le maquillage et les vêtements sur n’importe quel corps, ce qui n’était pas le cas avec les jeux précédents de la série. Maintenant, dans une nouvelle interview avec le Washington Post, la productrice du jeu Aya Kyogoku a expliqué la position détendue du jeu sur l’identification et la restriction du genre.

Kyogoku dit que la décision n’est “pas seulement sur le sexe”, mais une considération plus large sur la façon dont les gens s’identifient. “La société s’oriente vers la valorisation de nombreuses identités différentes”, explique Kyogoku. “Nous voulions essentiellement créer un jeu où les utilisateurs n’auraient pas vraiment à penser au genre ou s’ils voulaient penser au genre, ils le pouvaient aussi.”

Ailleurs dans l’interview, Kyogoku note qu’elle n’envisage pas de changer l’horloge interne du Switch pour passer le temps à “tricher”, bien que les développeurs le déconseillent.

Animal Crossing: New Horizons est, selon les normes de Nintendo, assez progressif, et sa poussée pour une plus grande diversité est représentée même dans son choix de coiffures. C’est également le premier jeu de la série à présenter des personnages dans des relations homosexuelles, car les PNJ C.J. et Flick sont explicitement appelés couple. Plusieurs joueurs sur Twitter ont également noté une référence à une bande dessinée qui présente un personnage principal gay qu’un villageois fera référence dans la conversation.

Ce n’est qu’une des nombreuses choses qui méritent d’être louées dans le dernier Animal Crossing. Dans l’examen en cours de GameSpot, Kallie Plagge a noté l’énorme jeu. “Jusqu’à présent, j’ai joué à Animal Crossing: New Horizons pendant 80 heures sur 17 jours, et cette attente n’a pas encore disparu. Bien que j’aie passé beaucoup de temps à développer mon île jusqu’à présent, j’ai toujours l’impression que il me reste beaucoup à faire et à voir – il y a beaucoup de choses dans New Horizons pour occuper votre temps. “

