Animal Crossing: les joueurs de New Horizons créent un marché pour vendre / échanger des articles

Bienvenue à Nookazone, l’Amazonie d’Animal Crossing: New Horizons.

Animal Crossing: New Horizons a une multitude d’objets que les joueurs peuvent acheter et échanger. Des cosmétiques comme les vêtements et les meubles aux recettes plus pratiques comme les recettes – il y a beaucoup à rechercher.

New Horizons encourage le commerce en mettant davantage l’accent sur le multijoueur, mais vous n’avez pas à attendre que quelqu’un qui a ce dont vous avez besoin visite votre île grâce à Nookazone, un nouveau marché pour les joueurs de New Horizons pour acheter, vendre et troquer tout ce qu’ils veulent , y compris les villageois.

Comme pour tout marché, les commerçants sont libres de créer des listes pour les articles qu’ils souhaitent vendre ou acheter, et le site est constamment mis à jour avec des offres. Bells et Nook Miles sont les deux principales devises, sauf si vous êtes prêt à troquer.

Les annonces sont accompagnées de l’ID Discord pour l’acheteur, ainsi que d’autres détails comme leur nom d’utilisateur Switch Online. Il est très bien présenté et facile à parcourir, mais le processus lui-même n’a pas lieu sur le site. Vous êtes libre d’utiliser les informations fournies pour contacter directement le vendeur et le faire.

Cela vaut la peine de parcourir si vous recherchez un élément spécifique que vous ne pouvez pas trouver par vous-même. Soyez averti, cependant, que vous pourriez être exposé à des objets dont vous ignoriez peut-être l’existence et qui vous enverraient un lapin entier – tout comme la vraie Amazon.

Avant de vous y rendre, empilez ces Miles Bells et Nook avec l’aide de nos guides, qui vous permettront d’optimiser leur taux de gain.

Pour des conseils plus utiles, nous avons un guide complet de Animal Crossing: New Horizons plein d’eux.

