Animal Crossing: les joueurs de New Horizons utilisent Nook Miles pour acheter des villageois sur Internet

Animal Crossing: New Horizons les fans sont probablement assez habitués à entendre parler du marché Stalk du jeu à ce jour – où des joueurs dévoués traqueront les îles des autres avec des prix d’achat de navets élevés pour faire un profit tueur chaque semaine – mais certains prennent des accords de trading en ligne à de tout nouveaux niveaux.

Il y a pas mal de choses dans le jeu qui sont très recherchées – des choses comme des recettes difficiles à trouver, des meubles rares et même les villageois eux-mêmes. Le désespoir d’acquérir le meilleur de ce dernier a lancé une nouvelle scène underground (enfin, c’est juste sur Internet mais nous aimons imaginer que tout est un peu plus sombre que cela), où les joueurs échangent des billets Nook Miles pour obtenir leur animal préféré sur leur île.

Les billets Nook Miles, qui peuvent être achetés pour 2000 Nook Miles par personne, vous permettent de visiter une île aléatoire et mystérieuse qui peut potentiellement entraîner un tout nouveau villageois. Le villageois qui apparaît est également aléatoire, mais certains joueurs sont prêts à continuer de tenter leur chance jusqu’à ce qu’ils tombent finalement sur leur ami à fourrure souhaité.

Le barattage de dizaines ou de centaines de ces billets pour un villageois particulier peut être difficile, donc, comme l’a repéré Eurogamer, certaines personnes ont eu recours à dépenser de l’argent réel pour des piles de billets Nook Miles pour accélérer le processus. Cela devient encore plus fou, car il y a aussi un moyen de sécuriser définitivement un villageois particulier et les prix grimpent ici.

Raymond est l’un des villageois les plus populaires (et donc le plus cher)

Si un villageois souhaité quitte l’île d’un joueur, il entrera dans un état appelé “ dans des boîtes ” (quand il est sur le point de partir pour de bon). Si vous visitez l’île du joueur à ce moment, vous pouvez essayer de convaincre ce villageois de venir vivre sur votre île à la place.

Grâce à cela, les joueurs avec des villageois souhaitables sur leurs îles facturent des quantités fixes de billets Nook Miles pour que d’autres viennent sécuriser leurs favoris. Eurogamer rapporte que, sur les serveurs Discord, les villageois moins populaires peuvent vendre pour environ 20 à 40 billets, tandis que les favoris de la communauté comme Raymond peuvent en vendre plus de 800. Cela vaut 1 600 000 Nook Miles – ou qui sait combien d’argent réel si vous avez acheté ces billets de cette façon.

C’est un monde fou, fou là-bas.

