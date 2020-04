Animal Crossing me permet de porter des vestes de 1000 $ que je ne pourrais jamais me permettre

La gamme complète d’équipement Acronym de m00tzman, qui comprend également quelques pièces d’autres labels comme Stone Island Shadow Project.

Bien qu’il soit parfaitement attendu et cool que les gens utilisent les outils de conception d’Animal Crossing pour créer des vêtements uniques et intéressants, certains joueurs les utilisent simplement pour recréer des tenues qu’ils possèdent déjà. Ou, dans ce cas, pourrait ne jamais posséder.

En dehors des jeux vidéo, je suis un peu dans le techwear, un style de vêtements qui porte sur deux choses: porter des trucs incroyablement pratiques (imperméables, coupe-vent, beaucoup de poches, etc.) mais qui ont aussi l’air bien.

Cela signifie que votre garde-robe devient polyvalente, mais peut également coûter cher, car toutes ces fonctionnalités ont un prix. Et peu de vêtements techniques sont aussi chers ou aussi souhaitables que les vestes Acronym.

Acronym est un label basé en Allemagne qui a été fondé par Errolson Hugh et Michaela Sachenbacher. Si vous ne les connaissez pas par leur nom, ou leurs collaborations avec des marques comme Nike et Stone Island, vous les connaissez peut-être par leur travail dans les jeux vidéo: ils ont conçu la veste d’Adam dans Deus Ex: Human Revolution, et figuraient en bonne place dans la pluie de Death Stranding , armoires apocalyptiques (dont un camée de Hugh lui-même).

Utilisez une carte de capture pour jouer furtivement à Animal Cross …

Une veste Acronym est un énorme flex, mais elle a un prix, car si vous pouvez en obtenir une nouvelle (elles se vendent rapidement chaque fois qu’elles sont publiées quelques fois par an sur le site d’Acronym), elles vous coûteront bien plus de 1000 $ . Même ceux utilisés peuvent dépasser la marque à quatre chiffres lors de la revente.

J1A-GT classique de l’acronyme

Donc, la plupart des gens qui veulent une veste Acronym ne peuvent jamais se le permettre! Dans Animal Crossing, cependant, c’est une autre affaire.

m00tzman s’est assis et a créé une gamme de pièces les plus désirables d’Acronym dans le jeu, comme l’emblématique J1A-GT (photo ci-dessus), puis les a partagées pour que nous puissions toutes les télécharger. Gratuitement. Considérant que vous pourriez acheter un Switch, une copie d’Animal Crossing, une télévision, un système audio et avoir encore plus d’argent que si vous aviez acheté une vraie veste Acronym, c’est une bonne affaire!

Bien sûr, l’idée de recréer des vêtements réels ne se limite pas à cette petite niche. Les Hypebeasts piégés à l’intérieur ont décidé de recréer leurs marques préférées comme Supreme et d’empiler les murs de leurs maisons avec de minuscules petites paires de Animal Crossing AJ1.

Un bon exemple de cela est David Rhee, qui a été profilé l’autre jour sur Complex pour son sanctuaire sneakerhead:

Bien qu’il y ait aussi Nook Street Market, un projet qui recrée des designs à partir d’étiquettes comme CDG et Sandy Liang:

Et je suis sûr qu’il y a d’innombrables autres qui dessinent tout, des uniformes de sport (comme les maillots NBA / EPL) aux survêtements Adidas. Tout cela est cool! Parfois, c’est agréable de concevoir vos propres trucs, mais parfois c’est aussi agréable de vivre votre meilleure vie de mode par procuration à travers un jeu vidéo très cool.

Si vous avez des récréations que vous avez faites ou au moins vues, déposez-les ci-dessous pour que nous puissions y jeter un œil!

