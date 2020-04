Animal Crossing: New Horizons 5 Star Island Rating Guide – comment obtenir un muguet

Créer le paradis parfait n’est pas une mince affaire. Il y a beaucoup de systèmes cachés que vous devez satisfaire pour obtenir le Évaluation 5 étoiles de l’île dans Animal Crossing: New Horizons – voici donc ce que vous devez faire.

Il y a trois raisons principales pour commencer la quête d’une cote 5 étoiles. À l’origine, Tom Nook vous charge de rendre votre île aussi attrayante que possible pour les visiteurs. Ainsi, une fois que vous avez construit votre camping au début de l’opération K, le méta-jeu consistant à augmenter votre nombre d’étoiles commence vraiment.

Après ce point et vous commencez à attirer des visiteurs, vous pouvez demander à Isabelle d’évaluer vos efforts aux services résidentiels et de vous conseiller sur la façon d’améliorer votre cote de l’île.

C’est généralement ainsi que vous vous familiarisez avec les concepts de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas sur votre île, et comment éviter que les choses ne s’encombrent.

Il est assez similaire au système de classement Happy Home Academy S – sur lequel nous avons une page ici – mais avec moins de bonus.

La deuxième raison de rechercher une cote 5 étoiles est d’obtenir la recette de bricolage pour l’arrosoir doré, qui vous permettra de tendre beaucoup plus de fleurs avant qu’elle ne casse. Nous avons une page complète sur tous les Golden Tools, ici.

Enfin, la dernière raison d’obtenir une cote de l’île 5 étoiles sera le morceau de résistance pour vous tous hombres horticoles: le muguet. C’est une fleur unique qui poussera au hasard sur votre île – mais seulement si vous répondez à ces critères 5 étoiles.

Une fois qu’un muguet est apparu, vous pouvez le déterrer et le stocker pour qu’un autre puisse pousser. Ces fleurs insaisissables sont un grand symbole de statut dans la communauté Animal Crossing, et montrent que vous êtes un vrai villageois hardcore qui ne doit pas être pris à la légère.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Animal Crossing: New Horizons 5 Star Island Rating – Les bases

Tout comme avec la décoration de la maison, il existe de nombreux systèmes détaillés et cachés avec un niveau de minutie profond dans lequel vous pouvez creuser si vous le souhaitez vraiment. Cependant, si vous cherchez simplement des conseils pratiques pour améliorer votre évaluation de l’île, consultez la liste suivante.

Ensuite, nous examinerons plus en détail pourquoi certaines de ces choses fonctionnent.

Le guide d’accompagnement officiel d’Animal Crossing – qui est un produit beau et utile que vous pouvez étudier vous-même, ici – rapporte que les évaluations de l’île sont classées en fonction de deux critères principaux: “Développement” et “Paysage”.

Le développement attribue des points en fonction de l’infrastructure et des bâtiments que vous avez installés sur votre île, y compris les magasins, les ponts et les pentes, ainsi que des meubles et des clôtures achetés.

Tandis que Scenery attribue des points pour la façon dont vous arrangez les meubles artisanaux et la flore naturelle pour mieux vous exprimer.

Le compagnon cite les scores que vous devez obtenir pour obtenir une note de 5 étoiles comme suit:

Animal Crossing: New Horizons 5 étoiles Bandes de notation de l’île

Island Star Rating:Score de développement:Score du paysage:

1 étoile

2 Star80-159200-269

3 Star160-399270-349

4 Star400-664350-449

5 étoiles> 665> 450

Voici quelques conseils de base sur la façon d’atteindre ces scores:

Gardez votre île propre et exempte de mauvaises herbes – par exemple. ne laissez pas de ressources et d’articles en vrac, en particulier des ordures comme des canettes et des pneus, qui traînent

Décorez votre île avec du bricolage et des meubles achetés, pas seulement des arbres et des fleurs

Utilisez une bonne quantité de meubles achetés, car il est plus difficile d’obtenir des points de développement – vous obtenez des points supplémentaires si c’est le genre de chose que vous trouverez à l’extérieur.

Essayez d’espacer naturellement vos meubles en tant que points d’intérêt – trop de choses dans une zone seront pénalisées car encombrées

Faites une utilisation esthétique des clôtures pour augmenter votre score de développement

Animal Crossing: New Horizons 5 Star Island Rating – Arbres et fleurs

Selon le compagnon officiel d’Animal Crossing: New Horizons, chaque arbre et fleur adulte sur votre île vaut 1 point de paysage pour votre cause. C’est pourquoi les vergers de fruits tentaculaires et les rangées de parterres de couleurs coordonnées sont si bons pour votre évaluation de l’île.

Lorsque vous essayez de toucher ces 450 points de décor magiques, il est logique d’avoir de grands groupes de fleurs. Non seulement ils ont fière allure, mais ils ajoutent rapidement une partie importante de ce dont vous aurez besoin pour obtenir une cote 5 étoiles.

Il en va de même pour les arbres. Visitez les îles d’autres personnes pour récolter différents types de fruits et faire un verger – ce qui vous donne également un flux constant d’articles à vendre. Ou mieux encore, plantez 10 000 cloches dans un trou lumineux pour faire un arbre d’argent, puis déplacez-le plus tard.

Animal Crossing New Horizons 5 Star Island Rating – Meubles et clôtures

Toujours sur la base de sources officielles du compagnon, nous savons que les meubles de bricolage alimentent votre score de paysage, tandis que les meubles achetés alimentent votre score de développement. Donnez la priorité au placement de l’un ou de l’autre en fonction de laquelle de vos zones est en retard.

Pour les meubles de bricolage, apparemment, trois choses principales sont importantes: l’unicité, le type et la proximité.

Vous recevrez les plus gros bonus de points pour avoir placé de nombreux objets de meubles de bricolage uniques qui sont tous de «types» différents – par exemple. une table, une chaise – proches les unes des autres, sans aller trop loin.

Par exemple, dans l’image ci-dessous, ils ont utilisé beaucoup d’articles différents de manière libérale, mais avec une conservation soignée afin que ce ne soit pas salissant.

Trouvez l’équilibre en construisant des scènes utilisables – comme une aire de pique-nique, un barbecue ou un feu de camp – à partir de nombreux types et meubles différents. Ne bourrez pas les choses dans chaque espace et tout ira bien.

Quant aux meubles achetés, cela est important pour votre score de développement. Ici, les articles apparemment plus chers sont jugés plus favorablement et devraient être ce que vous priorisez dans votre affichage – avec le compagnon indiquant que les meubles d’une valeur de plus de 20000 cloches donnent les plus gros bonus.

Mais pour augmenter plus efficacement votre score de développement, vous devez incorporer des clôtures, des ponts et des pentes dans vos conceptions. Ceux-ci donnent de bons bonus à votre score de développement et aident non seulement à l’aspect pratique de votre île, mais aussi à bien paraître!

N’oubliez pas de bien désherber votre île pour vous assurer que vous disposez de suffisamment d’espace pour tous ces éléments – et pour éviter les pénalités.

Pour plus d’informations sur Animal Crossing: New Horizons, consultez notre guide complet. Ainsi que nos pages sur la façon d’obtenir des rangs S de la Happy Home Academy.

Vous aurez besoin de capitaux pour vous permettre tout cela, nous avons donc également des pages sur tous les prix des bogues, ainsi que les prix du poisson dans Animal Crossing: New Horizons – sans parler d’une page sur où obtenir les meilleurs prix du navet aussi!