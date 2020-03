Animal Crossing: New Horizons a connu le plus grand week-end d’ouverture de tous les jeux Switch au Japon

Par Emily Gera,

Lundi 23 mars 2020 20:45 GMT

Animal Crossing: New Horizons vient de connaître le plus grand week-end d’ouverture de tous les jeux Switch jamais sorti au Japon.

Selon un rapport de données de Geo Corporation (via 4Gamer), la dernière entrée de la série Nintendo a vendu plus de 1,3 million d’unités au cours de ses trois premiers jours. Ce record était auparavant détenu par Pokemon Sword et Pokemon Shield, avec 1,3 million d’unités vendues sur une période de trois jours.

Animal Crossing: New Horizons est la première entrée de la série sur Nintendo Switch, et peut-être le plus grand Animal Crossing à ce jour. Le jeu est construit autour du nouveau concept de peuplement d’une île déserte, plutôt que de déménager dans une ville existante – et vous pouvez personnaliser le paysage de votre île, ou utiliser les designs de New Leaf et Happy Home Designer via l’application mobile.

Découvrez notre critique d’Animal Crossing: Nouveaux Horizons d’Alex Donaldson qui décrit le jeu comme “un autre triomphe de Switch qui rejoint les entrées de Mario et Zelda de la console comme une série incontestable.”

