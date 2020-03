Animal Crossing: New Horizons a eu la meilleure première d’un jeu Switch au Japon

La semaine dernière, Animal Crossing: New Horizons a fait ses débuts dans différentes parties du monde. Comme nous vous l’avions dit il y a quelques jours, cela s’annonçait comme un succès commercial, un fait confirmé aujourd’hui. Nous disons cela depuis qu’il est devenu le meilleur début d’un jeu pour Nintendo Switch au Japon.

Selon les informations de Famitsu (via Gematsu), au cours des 3 premiers jours d’Animal Crossing: New Horizons, 1 880 626 exemplaires de l’exclusivité pour Nintendo Switch ont été vendus. Ce nombre comprend les copies physiques, les cartes numériques achetées en magasin et le pack Nintendo Switch et Animal Crossing: New Horizons. Cela dit, il n’inclut pas les copies numériques qui ont été vendues directement sur l’eShop.

Pour mettre les choses en perspective, Pokémon Sword & Shield, le titre qui détenait ce record, s’est vendu à 1,36 million d’exemplaires au cours de sa première semaine au Japon. Il est donc clair que New Horizons est un énorme succès.

Pour le moment, Nintendo n’a pas révélé combien d’exemplaires d’Animal Crossing: New Horizons ont été vendus dans le reste du monde. Nous surveillerons et vous informerons lorsque nous en saurons plus sur leurs performances commerciales mondiales.

