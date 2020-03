Animal Crossing: New Horizons a vendu 1,88 million d’exemplaires en trois jours au Japon

Mise à jour (mer 25 mars 2020 09:45 GMT): Les rapports étaient vrais, car les nouvelles données de Famitsu (merci VGC) confirment que Animal Crossing: New Horizons a vendu un nombre phénoménal de 1,88 million d’exemplaires en trois jours seulement au Japon.

Comme mentionné dans notre article d’origine ci-dessous, cela signifie que New Horizons a eu le meilleur lancement de jeu Switch jusqu’à présent dans la région, battant le précédent record détenu par Épée et bouclier Pokémon (1,3 million en trois jours) et Super Smash Bros.Ultimate1,2 million de ventes sur la même période.

Le total de 1,88 million comprend uniquement les ventes physiques, de sorte que l’ajout de ventes numériques (actuellement inconnues) dans le mélange sera probablement une révélation.

Article d’origine (lun.23 mars 2020 14:15 GMT): Accrochez-vous à vos chapeaux, les amis, nous imaginons que nous allons avoir plusieurs histoires comme celle-ci qui apparaîtront au cours des prochaines semaines.

Oui, un nouveau rapport de données de Geo Corporation (via 4Gamer), dit que Animal Crossing: New Horizons vient de connaître le plus grand week-end d’ouverture de tous les jeux Switch dans les trois ans d’histoire de la console au Japon. Comme l’a noté VGC, cela placerait les ventes des trois premiers jours du jeu avant Épée et bouclier Pokémontotal de 1,3 million, et Super Smash Bros.Ultimatecompte 1,2 million.

Le jeu a également connu un énorme succès au début du Royaume-Uni. Notre premier aperçu des données du graphique du Royaume-Uni montre que le titre est allé directement au numéro un, battant tous les totaux de lancement des jeux précédents d’Animal Crossing combinés.

Actuellement, le jeu Animal Crossing le plus vendu de tous les temps dans le monde est Animal Crossing: New Leaf, qui avait vendu 12,45 millions d’exemplaires en décembre 2019. Il serait peut-être un peu tôt pour le dire, mais nous ne serions pas du tout surpris de voir New Horizons finir par dépasser ce chiffre.

Combien de copies pensez-vous que ce jeu pourrait finir par se vendre? 10 millions? 15 millions? Plus? Placez vos paris dans les commentaires ci-dessous.

