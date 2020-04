Animal Crossing: New Horizons a vendu 5 millions en version numérique

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 22 avril 2020 19:29 GMT

Animal Crossing: New Horizons a vendu environ 5 millions de copies numériques, selon les estimations de SuperData.

Selon le dernier rapport de vente numérique de SuperData, Animal Crossing: New Horizons s’est vendu à environ 5 millions d’exemplaires depuis sa sortie le 20 mars.

L’analyste du marché indique qu’il y a plus d’exemplaires vendus en un seul mois pour n’importe quel jeu de consoles “dans l’histoire”, battant le record précédent détenu par Call of Duty: Black Ops 4.

Les ventes du titre de simulation correspondent également à peu près aux ventes numériques de Super Smash Bros.Ultimate et Pokémon Sword and Shield réunies pour le premier mois respectif de chaque jeu sur le marché.

“La combinaison des caractéristiques sociales et d’un cadre relaxant du jeu a probablement séduit les personnes coincées à la maison”, indique le rapport. “La fermeture des magasins de brique et de mortier signifiait également qu’une proportion plus élevée de consommateurs a acheté le jeu numériquement par rapport aux titres Switch précédents.”

En mars, le jeu était le titre le plus vendu en ventes physiques aux États-Unis, et au Japon, la semaine dernière, le titre s’est vendu à plus de 3,3 millions d’exemplaires dans la région.

Nintendo n’a pas encore fourni de chiffres de ventes pour le titre, mais nous nous attendons à avoir une idée de la performance du jeu lorsque la société publiera son rapport financier le mois prochain.

Ailleurs dans le rapport, il note l’ajout Warzone à Call of Duty: Modern Warfare a entraîné une augmentation du nombre d’utilisateurs actifs mensuels. Les utilisateurs actifs ont augmenté de 159% d’un mois à l’autre, atteignant un sommet sans précédent de 62,7 millions.

Doom Eternal a vendu 3 millions d’unités numériques en mars, soit trois fois ce que Doom a vendu lors de sa sortie en mai 2016.

Demi-vie: Alyx a plutôt bien fonctionné, car le titre de réalité virtuelle aurait vendu 860 000 unités numériques, avec des ventes estimées à 40,7 millions de dollars.

