Animal Crossing New Horizons: aider Wisp la nuit pour des récompenses spéciales

Traversée d’animaux les anciens combattants sauront Brin bien – et l’esprit effronté est de retour à nouveau dans Nouveaux horizons avec une sidequest de retour pour le joueur.

Dans Animal Crossing: New Horizons, Wisp revient une fois de plus – et est en fait disponible à une heure plus raisonnable de la journée que d’habitude dans le passé de la série. Le Feu follet est un esprit qui ressemble un peu à une version plus conviviale des fantômes Boo de la série Mario, flottant avec une forme spectrale rougeoyante et bleue.

La version New Horizons de Wisp offrira au joueur des récompenses intéressantes – mais seulement si vous accomplissez une tâche spéciale pour lui.

Animal Crossing New Horizons Wisp sidequest: comment rencontrer Wisp et compléter sa demande de récompense

Brin est déjà apparu dans Animal Crossing, City Folk et New Leaf – bien que son apparence et ses fonctionnalités dans New Horizons ressemblent le plus à sa nature dans Animal Crossing sur le GameCube. Plus précisément, dans ce jeu, Brindille est apparue entre minuit et 4 heures du matin tous les jours, et si elle était rencontrée, elle chargerait le joueur de capturer 5 esprits errant dans la ville. Dans Animal Crossing, il n’apparaissait que s’il y avait un certain nombre de mauvaises herbes autour de votre ville, donc le désordre aidait.

La plupart de cet aspect de Brindille n’est pas pertinent dans New Horizons, mais la quête est la même. Brindille apparaît plus tôt – nous avons vu Brindille planer sur nos îles dès 22h – mais quand vous vous précipitez et lui parlez, il va être surpris, dispersant une partie de son énergie vitale – Spirit Pieces – à travers votre île déserte. Il vous demande de les rendre, comme dans Animal Crossing.

Pour autant que nous puissions en juger, l’apparence de Brindille est relativement aléatoire mais pas non plus rare – au cours de nos deux premières semaines avec New Horizons, nous l’avons vu plusieurs fois. Il ne semble pas non plus que l’aspect des mauvaises herbes du GameCube soit un facteur – l’apparence de Brindille semble être entièrement aléatoire.

Une fois que vous aurez parlé à Wisp et que vous en aurez fait sursauter, ses cinq pièces spirituelles iront voler, dispersées autour de l’île. Vous devrez les trouver et les attraper – pour ce faire, vous devrez fabriquer un filet, qui nécessitera des bâtons et éventuellement des pépites de fer.

Les 5 pièces spirituelles semblent être assez intelligentes pour ne pas aller dans les zones de l’île auxquelles vous ne pouvez pas encore accéder – donc si vous n’avez pas encore progressé sur l’île et débloqué des bâtiments au point où vous obtenez la recette de fabrication d’échelle , ils ne seront pas sur les hauts rebords que vous ne pouvez pas encore escalader.

De toute façon, obtenir les pièces d’esprit est assez simple. Une fois que vous les avez saisis, revenez à Brindille. Brindille vous offrira une récompense: quelque chose de cher, ou quelque chose que vous n’avez certainement pas encore. Ce sera un élément – un meuble ou similaire – que vous pouvez utiliser dans votre maison ou pour décorer votre île. Si vous êtes tout au sujet de la décoration, vous voudrez probablement demander quelque chose de nouveau – mais si vous vendez juste pour gagner beaucoup d’argent rapidement, allez cher, évidemment.