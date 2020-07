Animal Crossing: New Horizons – Apparition de pyjama. dans la version 1.3.0

La principale nouveauté du nouvelle version 1.3.0 d’Animal Crossing: New Horizons c’est que maintenant nous pouvons plonger dans les environs des îles pas si désertes grâce au nouveau maillot de bain, mais la vérité est que ce n’était pas le seul changement notable. Comme d’habitude, il y a des changements que les joueurs ne perçoivent pas à l’œil nu et, comme Ninji l’a commenté via son compte Twitter, dans cette mise à jour, ils ont également été modifié plusieurs des conditions qui font l’un de ces caractères spéciaux comme Kamilo ou C.J. décidez de faire le tour de notre île.

C’est ainsi que les personnages spéciaux d’Animal Crossing: New Horizons sont générés à partir de la mise à jour 1.3.0

Répartition des jours:En semaine: lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi Week-end: samedi et dimanche

Les personnages qui apparaissent au cours de la semaine sont régis par 3 règles principalement:Les personnages qui ne sont pas apparus la semaine précédente ont priorité, ci-dessous sont les personnages qui sont apparus la semaine précédente, Buh apparaît s’il trouve des emplacements libres.

Voir également

Conditions d’apparition de certains personnages principaux:Betunio et Tili: construire le magasin Little Handy Sisters.Gulliver: construire le musée.Kamilo et CJ: construire le centre social.Ladino: Socrates pose des questions sur l’art.Gullivarr (mode pirate Gulliver): acheter un maillot de bain.Pili: Que le magasin Little Handy Sisters n’a pas encore été construit Alphacatifa: Ayant construit notre maison Gandulio: Il n’y a pas d’exigences spécifiques Juliana: Construisez le Mini Nook et faites-le dimanche.

Données supplémentaires:Gandulio est garanti pour apparaître pendant l’événement de la Journée de la nature. Buh peut apparaître un jour pendant la semaine même si un personnage est déjà apparu ces jours-ci. Celeste: Une fois le musée construit, il apparaît un jour le week-end (toujours et quand ce jour il n’y a pas de concert à Totakeke) dans lequel il y a une pluie de météores. Coti Conejal: Apparaît au début et à la fin de l’événement Easter Egg Hunt. Pendant les week-ends, si le magasin n’a pas été construit des Handy Sisters, Tine n’apparaîtra pas et ce sera Buh qui la remplacera.

La source

en relation