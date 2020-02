Animal Crossing: New Horizons aura du contenu gratuit et ces nouvelles

Comme prévu, une Nintendo Direct consacrée à Animal Crossing: New Horizons a eu lieu aujourd’hui. Pendant 25 minutes, Nintendo nous a donné un aperçu complet de ce que cette livraison tant attendue offrira à Switch.

Comme vous le savez bien, Tom Nook proposera à cette occasion un nouveau programme d’investissement, qui permettra aux joueurs d’avoir une île déserte pour avoir une vie agréable et paisible. L’aventure commencera avec votre arrivée sur l’île, vous devrez donc d’abord choisir un design prédéfini et un emplacement pour votre maison, y compris l’hémisphère de la planète où il se trouve.

Le jeu offrira différents contenus et activités en fonction de la saison, afin que vous puissiez profiter du printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver de différentes manières. Comme pour les autres livraisons, vous disposerez au départ d’une boutique que vous pourrez progressivement personnaliser.

Il y aura également des endroits où vous aurez accès à plusieurs services d’achat et de vente et vous pourrez utiliser vos matériaux pour construire ou décorer des objets pour votre île. Il sera également possible d’inviter d’autres joueurs sur votre île via l’aéroport. Jusqu’à 8 joueurs peuvent se rencontrer sur la même île.

Votre personnage aura un smartphone appelé NookPhone avec diverses applications, qui vous aideront à accéder aux différentes fonctions du jeu. D’un autre côté, Tom Nook fera des rapports réguliers sur les nouveautés de l’île.

Vous ne serez pas toujours sûr, car sur l’île, vous trouverez des créatures dangereuses, telles que des insectes, dont vous devez prendre soin. Le jeu aura des extras supplémentaires, comme la possibilité de construire une maison avec beaucoup plus d’espace pour tout votre inventaire.

Il y aura également des visites de petites îles où vous pourrez obtenir des matériaux et des objets précieux. Cela sera possible grâce à un système de miles, que vous pouvez collecter et échanger contre des billets spéciaux pour voyager.

Il y aura un mode de jeu où jusqu’à 4 joueurs peuvent explorer une île. Le joueur qui servira de leader sera en charge d’inviter le reste de la partie, qui sera ses suiveurs. Il y aura une fonction appelée NookLink, avec laquelle vous pouvez apporter des conceptions de jeux 3DS au titre Switch. Cela fonctionnera via l’application Nintendo Switch Online.

Nintendo publiera régulièrement du contenu, comme de nouveaux bâtiments et des résidents. Pour l’instant, un musée, un magasin de vêtements et un camping ont été confirmés. Des visiteurs spéciaux peuvent également arriver sur votre île, ce qui sera le moyen d’obtenir des objets uniques que vous ne pourrez pas trouver régulièrement dans votre maison.

Nintendo a confirmé qu’il publierait des mises à jour gratuites avec des nouvelles en fonction de la saison. De plus, le jeu pour Switch sera compatible avec Animal Crossing: Pocket Camp, qui vous permettra de débloquer des objets spéciaux. Les détails seront annoncés ultérieurement.

Le nouvel épisode ne sera pas pris en charge pour l’enregistrement dans le cloud de Nintendo Switch Online; cependant, Nintendo donnera une option au cas où vous perdriez vos données de sauvegarde. Dans des cas particuliers, la société récupérera votre jeu.

Nous vous rappelons que Nintendo a préparé une incroyable édition de Switch pour célébrer le lancement du titre. Si le forfait spécial attire votre attention, vous voudrez peut-être en savoir plus de détails, tels que son prix au Mexique. Animal Crossing: New Horizons fera ses débuts sur Nintendo Switch le 20 mars. Vous voulez en savoir plus sur lui? Cliquez ici.

