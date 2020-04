Animal Crossing: New Horizons Balloon Guide – Types de cadeaux, conseils, etc.

L’une des nombreuses bizarreries de la vie insulaire dans Animal Crossing: New Horizons est que les ballons portant des cadeaux flottent périodiquement au-dessus de vous. Ces cadeaux de ballons peuvent contenir une variété d’articles, des matériaux d’artisanat aux cloches en passant par des recettes de bricolage rares, et vous pouvez même cultiver des ballons pour obtenir les cadeaux que vous souhaitez – à condition d’avoir de la patience. Bien qu’il n’y ait aucun moyen spécifique de faire apparaître des ballons sur votre île, il y a des moments et des endroits spécifiques où ils se reproduiront. Ci-dessous, nous détaillons où et quand vous pouvez rechercher des ballons, ce que vous pouvez en attendre, et plus encore.

Notions de base sur les ballons: comment faire éclater des ballons

Au cours de vos activités, vous pouvez voir un ballon flotter – ou vous pouvez l’entendre en premier, car les ballons ont un son venteux. Lorsque vous rencontrez un ballon, sortez votre Lance-pierres–qui vous pouvez fabriquer vous-même ou acheter chez Nook’s Cranny – alignez-vous sous le ballon et tirez. Si votre objectif est correct, le ballon éclatera et le cadeau tombera au sol.

Attention cependant à l’endroit où vous tirez des ballons. Si vous éclatez un ballon alors qu’il flotte sur l’eau, vous courez le risque que le cadeau tombe dans l’eau et disparaisse. Le cadeau peut également disparaître s’il tombe dans une parcelle de fleurs ou de mauvaises herbes trop grosse pour qu’il puisse rebondir en toute sécurité – il doit y avoir au moins un espace libre à proximité pour qu’il puisse atterrir, y compris des espaces couverts de chemins tant qu’ils n’ont pas de meubles ou d’autres objets sur eux.

Types de cadeaux de ballon et couleur de ballon

Il existe quatre couleurs de ballons ordinaires: rouge, jaune, vert et bleu. Ces ballons peuvent contenir une variété d’articles, notamment:

MeublesVêtements et accessoiresMatériaux d’artisanat (ex. Argile) Sacs de cloches (le montant varie) Recettes de bricolage

Vous avez peut-être entendu que la couleur du ballon détermine ce qui est dans son cadeau – que les ballons jaunes contiennent toujours des cloches, par exemple – mais ce n’est pas vrai, du moins avec les ballons normaux. Bien que nous ne puissions pas être sûrs qu’il soit complètement aléatoire, il est absolument possible d’obtenir des meubles à partir d’un ballon jaune au lieu de cloches (par exemple), et vous ne devriez pas ignorer certaines couleurs si vous espérez obtenir un type d’élément spécifique .

Il y a cependant des ballons d’événement, comme les ballons rayés de Bunny Day que vous avez peut-être vus début avril, qui ne contiennent que des éléments liés à l’événement. Dans ce cas, il est juste de supposer que la couleur détermine le contenu du cadeau!

Comment obtenir le Golden Slingshot

Il existe un autre type de ballon, et il est ultra-rare. Cette ballon d’or contient une recette spéciale de bricolage pour une fronde dorée. C’est l’un des nombreux outils en or que vous pouvez acquérir dans le jeu, et même s’il se brise, il dure beaucoup plus longtemps que votre fronde moyenne.

Il semble que le ballon d’or n’apparaisse qu’après avoir sauté plus de 300 autres ballons. Une fois que vous avez débloqué cette récompense Nook Miles, gardez les yeux sur le ciel!

Quand et où les ballons apparaissent

Si vous vous demandez comment amener des ballons sur votre île, nous n’avons pas encore testé de méthodes pour forcer les conditions d’apparition pour eux comme le font les joueurs lorsqu’ils cultivent des tarentules. Heureusement, il est assez simple de déterminer quand un ballon apparaîtra, vous n’aurez donc pas à passer tout votre temps à regarder vers le haut si vous essayez d’obtenir des cadeaux de ballon. Il vous suffit de connaître les règles d’apparition.

Tout d’abord, les ballons apparaissent toujours depuis le bord de l’écran et viennent de l’océan. Selon l’orientation de votre île, ils viendront de une direction pendant la journée (5 h à 18 h) et l’autre sens la nuit (18 h à 5 h). Par exemple, mon île est orientée vers la gauche – la jetée est sur le côté gauche de mon île – donc les ballons apparaissent de droite à gauche le matin et de gauche à droite la nuit. Il semble que ce soit l’inverse pour les dispositions d’îles dans lesquelles la jetée est sur le côté droit, mais si vous n’êtes pas sûr, surveillez simplement un ballon et voyez dans quelle direction il se dirige.

Deuxièmement, les ballons n’apparaissent qu’à certains moments – en particulier à tout moment se terminant par 0 ou 5. (Bien que le ballon puisse techniquement apparaître à un moment se terminant par 4 ou 9, il sera toujours au-dessus de l’océan et hors de portée, nous allons donc avec les chiffres les plus faciles à retenir). Lors de nos tests, les ballons sont apparus toutes les 10 minutes en moyenne, mais nous avons constaté des écarts aussi faibles que cinq minutes et aussi élevés que 20 minutes. Par exemple, pendant une heure de nos tests, nous avons trouvé des ballons à 14h55, 15h00, 15h05, 15h25, 15h40 et 16h00.

Les ballons d’événement suivent ces mêmes schémas d’apparition (heures et lieu), mais ils ne remplacent pas les ballons normaux et peuvent apparaître soit en même temps que les ballons ordinaires, soit seuls. Sur la base des ballons de Bunny Day, il semble que les ballons d’événement émettent également un son de whooshing plus fort que les ballons normaux.

Comment cultiver des ballons

Parce que les ballons sont une source principale de recettes de bricolage saisonnières (comme les rares recettes de fleurs de cerisier ou de bricolage en bambou au printemps) et d’autres articles pratiques, il y a des moments où vous voudrez peut-être broyer des ballons jusqu’à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Si vous suivez les règles d’apparition ci-dessus, c’est facile à faire tant que vous êtes patient.

Une fois que vous avez déterminé la direction dans laquelle les ballons apparaissent sur votre île, nous vous recommandons d’attendre au bas de votre plage jusqu’à une heure se terminant par 4 ou 9. À ce stade, vous devriez remonter le rivage avec le ciel visible et chercher un ballon au-dessus de l’océan. Si vous n’en voyez toujours pas lorsque vous atteignez le sommet de la plage, redescendez le long du rivage et vérifiez au fur et à mesure. Si aucun ballon n’est apparu après une minute, attendez quelques minutes et vérifiez à nouveau au moment du frai.

Si vous rencontrez des problèmes pour repérer les ballons, essayez d’ajuster votre appareil photo à l’aide du stick analogique droit afin d’avoir une meilleure vue du ciel. Vous devrez arrêter de marcher pour voir le ciel de cette façon, car votre appareil photo se réorientera lorsque vous vous déplacerez, mais cela peut être un bon moyen de repérer des ballons que vous pouvez entendre mais ne pouvez pas voir.

Now Playing: Mythbusting In Animal Crossing: New Horizons – Ce qui est réel et ce qui ne l’est pas

