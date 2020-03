Animal Crossing: New Horizons – Bande-annonce “Créez votre propre paradis!”

Du suivant 20 mars 2020 nous pourrons déménager sur notre propre île déserte grâce à Animal Crossing: New Horizons, ce qui nous permettra de créer notre propre maison comme nous le souhaitons. Puisque nous sommes proches de la mise en vente de ce jeu, Nintendo met toute la viande sur le gril et, petit à petit, il nous montre de nouveaux éléments qui seront inclus dans le titre, comme nous pouvons le voir dans le nouveau trailer qui a été diffusé à travers les différents réseaux sociaux. Restez à l’écoute de la prochaine vidéo pour voir ce qui nous attend sur ces îles!

Animal Crossing: New Horizons présente la bande-annonce “Créez votre propre paradis!”

New Animal Crossing, une nouvelle vie, c’est quelque chose qui est tout à fait clair pour nous, et dans la dernière bande-annonce de New Horizons qui a été partagée sur les réseaux sociaux, c’est plus qu’évident à nouveau. Ainsi, cette vidéo d’environ 30 secondes est destinée à montrer les différents éléments décoratifs que nous pouvons placer à l’extérieur et qui nous permettront de donner à notre île cette touche personnelle. Que nous voulons créer un parc d’attractions où nous pouvons nous amuser avec chacun de nos voisins? Maintenant, nous pouvons le faire! De plus, nous pouvons également voir comment les abords du musée de l’île ont été adaptés, mais comment une zone encore plus terrifiante a été créée autour de ce qui semble être une maison hantée. Et nous aimons comment tout s’est avéré!

Voir aussi

Ainsi, nous ne pouvons qu’attendre un peu plus longtemps pour que Animal Crossing: New Horizons soit mis en vente, pour commencer cette nouvelle vie comme nous le souhaitons. Et vous, avez-vous déjà réservé votre billet d’avion Dodo pour voyager vers ces lieux que nous allons commencer à repeupler dans quelques jours de plus?

Source

Connexes