Animal Crossing: New Horizons – Bande-annonce “Des amis à gogo!”

Du suivant 20 mars 2020 nous pourrons déménager sur notre propre île déserte grâce à Animal Crossing: New Horizons, ce qui nous permettra de créer notre propre maison comme nous le souhaitons. Comme nous sommes proches de la mise en vente de ce jeu, Nintendo met toute la viande sur le gril et, petit à petit, il nous montre de nouveaux éléments qui seront inclus dans le titre, comme on peut le voir dans le nouveau trailer qui a été diffusé à travers les différents réseaux sociaux. Restez à l’écoute de la prochaine vidéo pour voir combien d’amis nous pouvons nous faire!

Animal Crossing: New Horizons présente la bande-annonce “Friends galore!”

New Animal Crossing, new life, c’est quelque chose qui est tout à fait clair pour nous, et dans la dernière bande-annonce de New Horizons qui a été partagée sur les réseaux sociaux, c’est plus qu’évident à nouveau. Ainsi, cette vidéo d’environ 30 secondes est destinée à nous montrer les différentes possibilités que nous aurons à notre disposition une fois que nous commencerons une nouvelle vie sur l’une des nombreuses îles désertes que le plan de règlement de Nook Inc. met à notre portée. Et à cette occasion, la vidéo de garde nous montre que nous nous consacrerons non seulement à l’amélioration de notre environnement, mais aussi à la création de liens et au renforcement des relations que nous aurons avec les différents habitants qui se déplaceront également pour peupler le lieu.

Voir aussi

De cette façon, il vous suffit d’attendre quelques jours de plus, car Animal Crossing: New Horizons sera en vente dès le vendredi 20 mars 2020 déjà très proche. Et vous, quelle est la première chose que vous ferez à votre arrivée à îles? Voulez-vous vous faire beaucoup d’amis pour avoir tellement de plans que vous n’aurez pas un seul moment libre dans ces îles désertes?

Source

Connexes