Animal Crossing: New Horizons – Bande-annonce “Votre île, votre vie!”

Du suivant 20 mars 2020 nous pourrons déménager sur notre propre île déserte grâce à Animal Crossing: New Horizons, ce qui nous permettra de créer notre propre maison comme nous le souhaitons. Comme nous sommes proches de la mise en vente de ce jeu, Nintendo met toute la viande sur le gril et, petit à petit, il nous montre de nouveaux éléments qui seront inclus dans le titre, comme on peut le voir dans le nouveau trailer qui a été diffusé à travers les différents réseaux sociaux. Restez à l’écoute de la prochaine vidéo pour voir ce qui nous attend sur ces îles!

Animal Crossing: New Horizons présente la bande-annonce “Votre île, votre vie!”

New Animal Crossing, new life, c’est quelque chose qui est tout à fait clair pour nous, et dans la dernière bande-annonce de New Horizons qui a été partagée sur les réseaux sociaux, c’est plus qu’évident à nouveau. Ainsi, cette vidéo d’environ 30 secondes est destinée à nous montrer les différentes possibilités que nous aurons à notre disposition une fois que nous commencerons une nouvelle vie sur l’une des nombreuses îles désertes que le plan de règlement de Nook Inc. met à notre portée. La première chose sera de planter notre tente pour avoir un nouvel endroit où loger, mais à partir de là, il y aura de nombreux éléments auxquels nous aurons un accès progressif, tels que de nouvelles entreprises qui atteindront également cet environnement. Bien sûr, que serait la nouvelle vie sans certaines activités? Ainsi, sur l’île, nous pouvons chasser les insectes, aller à la pêche ou dénicher des fossiles. Beaucoup a faire!

De cette façon, il vous suffit d’attendre quelques jours de plus, car Animal Crossing: New Horizons sera en vente dès le vendredi 20 mars 2020. Et vous, quelle est la première chose que vous ferez à votre arrivée à îles?

