Animal Crossing: New Horizons bat DOOM Eternal au Royaume-Uni

C’est une période extrêmement agitée, car les craintes du coronavirus ont obligé des centaines de milliers d’entreprises à fermer leurs portes, les employés travaillent dans chaque maison et les rues sont vides car les gens sont obligés de rester chez eux. Cela a fait que la consommation de jeux vidéo a considérablement augmenté, et avec deux lancements importants la semaine dernière, leurs ventes ont augmenté jusqu’à trois fois plus que d’habitude en Royaume-Uni.

Dans le Top 10 des ventes physiques de cette région, DOOM Eternal a réussi à faire ses débuts en deuxième place, tandis que l’exclusivité Switch, Animal Crossing: New Horizons, a pris la première place. Ici, nous vous laissons la liste complète:

Animal Crossing: New Horizons

DOOM Eternal

Call of Duty: Modern Warfare

FIFA 20

Mario Kart 8 Deluxe

Grand Theft Auto V

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Forza Horizon 4

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Red Dead Redemption 2

