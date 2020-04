Animal Crossing New Horizons bat le record de Black Ops 4 avec la meilleure première numérique de tous les temps

Le titre Nintendo a ajouté 5 millions de téléchargements dans le monde en mars, selon les chiffres de Superdata.

Cet Animal Crossing: New Horizons se vend très bien n’a rien de nouveau. Il a été le jeu le plus vendu aux États-Unis pour le mois de mars, il a également enregistré des chiffres records au Japon Come on, une histoire à succès, mais sa dernière étape va bien au-delà de ce qui était imaginé. Et est-ce que Animal Crossing: New Horizons a été le jeu de console avecle plus grand nombre de ventes numériques en un mois de toute l’histoire.

SuperData est la société leader enanalyse du marché du jeu vidéo numérique, et leurs rapports offrent un aperçu approfondi des performances des titres dans ce domaine. Son dernier rapport couvre le mois de mars 2020, oùAnimal Crossing a été le jeu de console qui a généré le plus de revenus de tout le mois. Mais comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être, dans Animal Crossing: New Horizons, il n’y a pas de micropaiements, et tous les revenus proviennent des ventes numériques.

En ce sens, Superdata souligne queAnimal Crossing: New Horizons a vendu 5 millions d’exemplaires numériques en mars, un nombre immense, et mentionnent également quele chiffre le plus élevé de l’histoire pour un jeu sur console en un seul mois, au-dessus de Call of Duty Black Ops IIII, qui détient le record. En fait, et selon l’agence, les ventes numériques d’Animal Crossing au cours de son mois d’ouverture sont presque égales àla somme des ventes numériques de Super Smash Bros.Ultimate et Pokmon Sword and Shielddans leurs mois respectifs de libération.

La vérité est que le coronavirus aura beaucoup à voir avec ces chiffres de vente numériques, avecde nombreux utilisateurs qui auront opté pour ce format en raison de la situation de quarantaine, mais pas pour cette raison, ils cessent d’être spectaculaires. Ce matin, nous vous avons dit qu’Animal Crossing: New Horizons avait été la troisième meilleure sortie américaine de l’histoire de Nintendo, et il semble que le jeu ait encore des soufflets. Si vous ne l’avez pas encore essayé, voici la critique d’Animal Crossing: New Horizons.

