Animal Crossing New Horizons broyage d’argent: comment gagner beaucoup de cloches rapidement

Comme toujours, Animal Crossing: New Horizons va rapidement vous endetter auprès du roi capitaliste Tom Nook. Pour le rembourser, vous voudrez gagner de l’argent rapidement.

Ils disent que l’argent ne peut pas vous procurer le bonheur – et ils ont sans doute raison. Nous n’allons pas obtenir ce sinistre. Mais l’argent fait tourner le monde, et ce fait n’est pas différent dans le monde mignon d’Animal Crossing rempli d’amis d’animaux. Au début de votre aventure sur une île déserte de New Horizons, les choses sont un peu différentes des jeux traditionnels d’Animal Crossing – vous n’avez en fait aucune dette, car vous remboursez Tom Nook pour votre billet d’avion et votre hébergement de base initial en utilisant Nook Miles, les miles aériens et les réalisations devise de style qui est également utilisée pour faire des choses comme vous donner plus d’espace d’inventaire. Cependant, au moment où vous emménagez dans une maison en brique et de mortier, vous serez endetté comme il se doit.

Maintenant, pour tous ces idiots sur Internet qui diabolisent Tom Nook, ce n’est pas une mauvaise affaire dans l’ensemble – il n’y a pas d’intérêt, pas de recouvrement de créances et pas de pression – mais vous devrez payer votre maison avant de pouvoir prolonger pour faire plus de place pour vos affaires. Encore et encore … votre vie avec Animal Crossing sera, une fois de plus, autant de simplement obtenir beaucoup de choses que de se faire des amis animaux sympas et de se détendre. Pour ce faire, vous aurez besoin de beaucoup d’argent – ou cloches, comme la devise est appelée.

Comment faire des cloches rapidement et gagner beaucoup d’argent dans Animal Crossing New Horizons

Bien que gagner de l’argent dans Animal Crossing soit plus une question de temps, nous avons quelques conseils pour maximiser la quantité de cloches que vous pouvez faire. Il s’agit de bien réfléchir à la manière dont vous passez votre temps et vos ressources afin de maximiser l’impact. Donc, voici nos conseils sur la façon de faire beaucoup de cloches rapidement, en réduisant le temps que vous devrez consacrer à l’argent.

Pour rappel, tous les conseils ici dépendent grandement de votre citoyenneté insulaire proactive. Sortez et ramassez les fruits des arbres tous les jours. Frappez des rochers pour rassembler des ressources. Coupez les arbres, et si vous les coupez, replantez. Pêcher et attraper des insectes régulièrement. Détruisez les fossiles de tous les jours et vendez ceux en excès dont le musée n’a pas besoin, etc. Parfois, secouer des arbres, frapper des rochers, abattre des ballons ou creuser peut même rapporter de l’argent directement. Si vous ne faites pas cela, eh bien… vous vivez mal la vie insulaire.

Vendre des objets – mais faites attention à qui vous les vendez

Juste pour éliminer l’évidence, le principal moyen de gagner de l’argent dans New Horizons, comme dans tous les autres Animal Crossing, est de vendre des articles pour obtenir des cloches. Le fournisseur principal pour la vente d’articles est Timmy et Tommy, qui s’installeront initialement dans la tente des services résidentiels et déménageront plus tard dans leurs propres fouilles sous la forme d’une boutique revisitée de Nook’s Cranny. Ils seront votre principal point de contact pour les ventes d’articles.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Cependant, ils ne sont pas votre seul point de contact. Il y a deux animaux PNJ spéciaux qui visiteront votre île une fois par semaine une fois que l’île aura suffisamment grandi. Ils sont C.J.le castor et Flick le caméléon. Comme leurs races pourraient le suggérer, C.J.aime le poisson et Flick aime les insectes. Ils vous proposent tous deux des quêtes liées à la capture de poissons et d’insectes, et ils peuvent tous deux vous fournir des objets uniques. Mais surtout, cette paire paie également un prix élevé pour les poissons et les insectes par rapport au prix que Timmy et Tommy paieront. Garde cela à l’esprit.

En ce qui concerne Timmy et Tommy, au début, ils sont assez simples avec un prix forfaitaire pour tout, et vous pouvez les atteindre 24 heures par jour. Une fois qu’ils ouvriront Nook’s Cranny (avec votre aide – et pourtant vous ne bénéficiez d’aucune remise!), Ils auront des heures d’ouverture définies, mais auront également une boîte de dépôt à l’extérieur du magasin où vous pourrez déposer des choses à leur vendre – vous obtiendrez le de l’argent le matin. Une fois qu’ils seront dans Nook’s Cranny, vous pourrez également être en mesure de gagner de l’argent supplémentaire en vendant le «Hot Item» de la journée. Cela change tous les jours et il semble que le jeu soit suffisamment intelligent pour que vous puissiez mettre la main dessus. Souvent, ce sera quelque chose que vous pourrez créer. Sur ce sujet…

L’artisanat peut vous rapporter beaucoup plus d’argent que la vente de matières premières

Un ajout relativement nouveau dans Animal Crossing New Horizons est celui d’un système d’artisanat plus étoffé où le personnage du joueur peut collecter des recettes et des ressources d’artisanat comme le bois, le fer et l’argile, puis les combiner pour créer des objets à partir de zéro. Le point ici est simple: souvent, il est plus économique de fabriquer des articles à partir des matières premières puis de vendre les articles que de vendre les matières premières.

Voici un exemple ou deux. Si vous pêchez un Old Tire hors de l’eau, vous pouvez le vendre à Nook’s Cranny pour 10 cloches. Si vous emmenez le Vieux pneu dans une station d’artisanat et fabriquez un objet Jouet de pneu, cependant, cela vaudra 20 cloches. Un autre: vous obtiendrez 750 cloches pour deux pépites de fer. Ce même nombre de pépites de fer peut être utilisé pour fabriquer une poêle à frire, qui se vend à 1500 cloches. C’est le double de votre argent!

C’est évidemment une activité qui prend du temps. Mais si vous êtes au début de votre expérience insulaire en particulier, cela ne fait pas de mal à distance de fabriquer des matières premières en excès avant de les vendre. Et rappelez-vous, vous voulez probablement garder au moins un peu de chaque dos, car parfois le bois et le fer en particulier sont utilisés pour accélérer la progression où vous devrez en remettre pour ouvrir de nouveaux magasins ou construire de nouvelles infrastructures.

Importez des fruits étrangers pour les vendre – et faites pousser des fruits parfaits

Comme nous l’avons laissé entendre plus haut sur la page, un élément de base de toute économie Animal Crossing est la collecte et la vente de fruits. Les fruits pousseront sur les arbres autour de votre île à peu près quotidiennement, et si vous secouez les arbres ou les frappez avec une hache, ils tomberont pour être ramassés. Vous pouvez ensuite vendre ces fruits à Timmy et Tommy pour un profit. C’est simple, non?

Eh bien, ce n’est pas si simple. D’une part, chaque île a un type de fruit «indigène». Ce sont les fruits que vous trouverez naturellement sur votre île lors de votre premier vol. Ils peuvent être vendus, mais comme ils sont en abondance, ils ne sont pas si précieux. Vous obtiendrez beaucoup plus de cloches pour les fruits étrangers importés d’ailleurs. Le moyen le plus simple d’obtenir des fruits étrangers est de visiter une autre île – soit via un billet Nook Miles, qui vous donne une chance aléatoire de visiter un paradis de fruits étrangers, soit en multijoueur, où vous pouvez vous coordonner avec un ami qui a des fruits différents.

Une fois que vous avez un fruit étranger, vous pouvez le rapporter sur votre île pour le vendre. Mieux, cependant, vous pouvez le planter sur votre île. Cela signifie que dans quelques jours, un arbre germera qui produira ce fruit – offrant des gains à long terme. J’ai consacré un coin entier de mon île à en faire un paradis de fruits étrangers, ce qui m’a valu de nombreuses cloches.

Enfin, il y a Perfect Fruit, un aliment de base pour Animal Crossing. Il s’agit d’un fruit succulent, juteux et tout simplement parfait. En raison de sa nature parfaite, il est très demandé. Ceux-ci valent une énorme somme d’argent, mais sont très rares. Ils apparaissent au hasard, mais voici une astuce clé: si vous obtenez un fruit parfait (et ce sera évident si vous le faites, car il a l’air luxuriant et impressionnant), vous devez le planter. Plantez un fruit parfait et la première récolte de cet arbre (qui est fragile – ne le coupez pas avec une hache!) Sera tout parfaite – donc c’est trois fruits plus parfaits. Cela ne vaut que pour la première récolte – mais vous pouvez ensuite prendre l’un de ces fruits et plantes parfaits et créer une chaîne de perfection en descendant. Seuls les fruits parfaits non indigènes peuvent être cultivés de cette manière.

Jouez au marché Stalk pour faire de gros gains

Une fois par semaine, tous les dimanches, un animal PNJ, Daisy Mae, se promènera sur votre île. Elle reprend le rôle de sa grand-mère Joan, et les fans d’Animal Crossing seront ravis d’apprendre que malgré le changement de direction, le marché Stalk est de retour dans ce jeu de la même manière. C’est le point de vue d’Animal Crossing sur le marché boursier, et c’est tout sur les navets. «Bien sûr que oui.

Quoi qu’il en soit, pour les non-initiés, c’est assez simple: un dimanche, vous avez la possibilité d’acheter des navets de Daisy Mae à un prix fixe. Tout au long de la semaine, le prix des navets chez Nook’s Cranny variera considérablement, deux fois par jour, au point que leur vente pourrait vous rapporter un énorme profit en cloches ou une perte de votre argent durement gagné. Vous devez simplement garder un œil sur le marché en vous connectant avec Timmy et Tommy et vendre au bon moment.

Si vous ne vendez pas vos navets avant le dimanche suivant, ils deviennent périmés et deviennent sans valeur. C’est donc une façon de gagner de l’argent par rapport au risque – mais cela peut être extrêmement gratifiant. Molly Mae commencera à apparaître le premier dimanche après avoir aidé à faire construire Nook’s Cranny.