Animal Crossing: New Horizons: Bugs and Fish Leaving Animal Crossing After March – Attrapez ces bestioles avant le 1er avril – Guide

Chaque mois en Animal Crossing: New Horizons une sélection des 80 poissons et 80 bugs pour attraper et collecter dans le cycle de jeu dedans ou dehors. Les créatures capturables qui composent votre Critterpedia migrent en fonction des saisons en temps réel liées à l’horloge du jeu, donc à moins que vous ne prévoyiez de jouer avec l’horloge de votre Switch au niveau du système et de vous lancer dans des manigances qui voyagent dans le temps, Le mardi 31 mars sera le dernier jour pendant un certain temps, vous pourrez attraper les poissons et les insectes énumérés ci-dessous.

Bien sûr, Animal Crossing: New Horizons propose différentes saisons en fonction de votre choix d’hémisphère nord ou sud au début du jeu, de sorte que différentes régions auront différents poissons et insectes qui vont et viennent.

Nous avons listé tous les insectes et poissons qui quitteront Animal Crossing: New Horizons dans les deux hémisphères ci-dessous, alors assurez-vous de passer les prochains jours à les traquer avant qu’ils ne disparaissent, peut-être pendant plusieurs mois. Elles sont répertorié dans l’ordre Critterpedia mais cliquez sur les en-têtes de colonne pour les réorganiser à votre guise.

Si vous êtes après plus d’informations sur les insectes ou les poissons, vous pouvez consulter notre guide de poissons Animal Crossing: New Horizons et notre guide de bogues Animal Crossing: New Horizons, qui contiennent chacun des informations concernant l’emplacement exact pour trouver les créatures sur votre île ainsi que leur disponibilité.

Sur cette page:

Les insectes et les poissons quittant Animal Crossing: New Horizons fin mars (hémisphère Nord) Les insectes et les poissons quittant Animal Crossing: New Horizons fin mars (hémisphère Sud)

Les insectes et les poissons quittant Animal Crossing: New Horizons fin mars (hémisphère Nord)

Le suivant poisson ne sera plus disponible pour attraper en avril dans l’hémisphère nord:

Nom du poisson

Moment de la journée

Emplacement

Retourne dans

Bitterling

Toute la journée et toute la nuit

Rivières

nov

Perche jaune

Toute la journée et toute la nuit

Rivières

oct

Stringfish

16h – 9h

Rivière Clifftop (la plus haute eau de votre île)

déc

Esturgeon

Toute la journée et toute la nuit

Embouchure de la rivière

SEP

Papillon de mer

Toute la journée et toute la nuit

Mer

déc

Poisson de football

16h – 9h

Mer

nov

Le suivant Bugs ne sera plus disponible pour attraper en avril dans l’hémisphère nord:

Nom du bogue

Moment de la journée

Emplacement

Retourne dans

Papillon empereur

17h – 8h

Air

juin

Les insectes et les poissons quittant Animal Crossing: New Horizons fin mars (hémisphère sud)

Le suivant poisson ne sera plus disponible pour attraper en avril dans l’hémisphère sud:

Nom du poisson

Moment de la journée

Emplacement

Retourne dans

Écrevisse

Toute la journée et toute la nuit

Étangs

oct

Tortue à carapace molle

16h – 9h

Rivières

Fév 2021

Sweetfish

Toute la journée et toute la nuit

Rivières

Janv.2021

Saumon

Toute la journée et toute la nuit

Embouchure de la rivière

Mars 2021

Saumon royal

Toute la journée et toute la nuit

Embouchure de la rivière

Mars 2021

Poisson à grignoter

9h – 16h

Rivières

nov

Piranha

9h – 16h, 21h – 4h

Rivières

déc

Arowana

16h – 9h

Rivières

déc

Dorado

4h – 21h

Rivières

déc

Arapaima

16h – 9h

Rivières

déc

Bichir sellé

21h – 4h

Rivières

déc

Poisson clown

Toute la journée et toute la nuit

Mer

oct

Poisson-chirurgien

Toute la journée et toute la nuit

Mer

oct

Poisson papillon

Toute la journée et toute la nuit

Mer

oct

Poisson-globe

Toute la journée et toute la nuit

Mer

Janv.2021

Poisson-lune de l’océan

4h – 21h

Mer

Janv.2021

Saw Shark

16h – 9h

Mer

déc

Requin-marteau

16h – 9h

Mer

déc

Grand requin blanc

16h – 9h

Mer

déc

Requin baleine

Toute la journée et toute la nuit

Mer

déc

Suckerfish

Toute la journée et toute la nuit

Mer

déc

Le suivant Bugs ne sera plus disponible pour attraper en avril dans l’hémisphère sud:

Nom du bogue

Moment de la journée

Emplacement

Retourne dans

Papillon tigre

4h – 19h

Air

SEP

Grand empereur pourpre

4h – 19h

Air

déc

Agrias Butterfly

8 h à 17 h

Air

nov

Aile d’oiseau de la reine Alexandra

8 h à 16 h

Air

nov

Atlas Moth

19h – 4h

Air

oct

Papillon de nuit malgache

8 h à 16 h

Air

oct

Sauterelle

8 h à 17 h

Sol

Janv.2021

Walker Cicada

8 h à 17 h

Sur les arbres

Fév 2021

Pondskater

8h – 19h

Sur les étangs

nov

Coléoptère de plongée

8h – 19h

Sur les étangs et les rivières

nov

Bug d’eau géant

8h – 19h

Sur les étangs et les rivières

oct

Punaise

Toute la journée et toute la nuit

Fleurs

SEP

Rosalia Batesi Beetle

Toute la journée et toute la nuit

Souches d’arbres

nov

Bousier terrifiant

Toute la journée et toute la nuit

Sol

Janv.2021

Goliath Beetle

17h – 8h

Sur les arbres

déc

Cerf arc-en-ciel

19h – 8h

Sur les arbres

déc

Feuille de marche

Toute la journée et toute la nuit

Autour des arbres (camouflé comme une feuille de meuble)

Janv.2021

Moustique

17h – 4h

Air

déc

Animal Crossing: New Horizons Axe Tool – Comment débloquer et améliorer votre hache

Comment rendre les cloches rapides lors de la traversée d’animaux: Nouveaux horizons – Nook Miles, argent et plus expliqués

Comment abattre et déplacer des arbres dans Animal Crossing: New Horizons – La collecte de bois dur, de résineux et de bois expliqué

Animal Crossing: New Horizons Tool Ring – Comment basculer rapidement entre les outils

Animal Crossing: New Horizons ‘Si vous ne pouviez apporter qu’une chose avec vous’ – Qu’est-ce que cela signifie?

Animal Crossing: New Horizons Inventory – Comment étendre le stockage de vos articles

Comment personnaliser les meubles dans Animal Crossing: New Horizons – Comment importer des dessins de Animal Crossing sur 3DS expliqué

Pouvez-vous déplacer votre tente dans Animal Crossing: New Horizons?

Animal Crossing: New Horizons Rock Trick – Comment obtenir 8 choses des roches – Pépites de fer, argile, pierres, cloches et réapparitions de roches

Animal Crossing: New Horizons – Comment débloquer K.K Slider et l’appli Island Terraforming App

.