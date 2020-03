Animal Crossing: New Horizons Bunny Day Event & More Revealed

De nouveaux meubles d’oeufs pourront être fabriqués pendant l’événement (Image: Nintendo)

Animal Crossing: le premier événement de New Horizons, Bunny Day, et des détails sur une future mise à jour ont été révélés sur la dernière mini Nintendo Direct.

La Nintendo Direct, dont la première a eu lieu plus tôt dans la journée du 26 mars, a annoncé qu’une mise à jour gratuite sera bientôt disponible sur Animal Crossing: New Horizons.

Dans le cadre de l’événement, Zipper le lapin se rendra sur l’île du joueur pour célébrer le jour du lapin début avril. La fermeture éclair cache les œufs tout autour de l’île, et ils peuvent être déterrés ou pêchés par le joueur.

Des meubles à durée limitée sur le thème des œufs peuvent être fabriqués en utilisant les œufs trouvés lors de Bunny Day. Dans Nintendo Direct, une arche à œufs, des ballons à œufs, un panier à œufs et bien plus peuvent être vus.

Le Bunny Day aura lieu du 1er au 12 avril.

En plus de Bunny Day, Nintendo a annoncé qu’une autre mise à jour gratuite sera disponible plus tard en avril. Les nouvelles fonctionnalités à prévoir incluent un événement du Jour de la Terre et le paresseux bien-aimé Leif rejoignant le jeu.

