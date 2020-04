Animal Crossing: New Horizons Bunny Day – Tous les emplacements d’oeufs et de recettes de bricolage

Bonne fête non confessionnelle du lapin! A partir de maintenant et jusqu’au 12 avril, nous sommes en plein Animal Crossing: New Horizons’Premier événement: Jour de lapin.

Pour commencer, vous devez trouver Zipper T. Bunny quelque part autour de votre île. Il semble apparaître près de chez vous ou de la place centrale en premier lieu, mais peut être dispersé n’importe où.

Animal Crossing: New Horizons – Jour du lapin

Comme son nom l’indique, ol ’Zipper est un lapin jaune avec une grosse fermeture éclair dans le dos – vous ne le manquerez donc pas. Surtout quand il saute comme un instructeur d’aérobic.

Lui parler correctement démarre les activités de Bunny Day dans Animal Crossing: New Horizons, bien que vous ayez peut-être déjà collecté quelques œufs sur votre chemin.

Il vous offre une jolie recette de bricolage – le lit Bunny Day – pour lancer le plaisir.

Vous avez deux objectifs pour l’événement Bunny Day dans Animal Crossing: New Horizons:

Trouver recettes spéciales de bricolage sur le thème du jour du lapin caché autour de votre île

Traquer différents types de des œufs pour construire ces recettes

Il existe six types d’œufs de lapin à trouver, et tous sont rassemblés d’où vous collecteriez normalement des ressources.

Les recettes de bricolage se trouvent également comme ça, mais il y a un nombre non confirmé que vous devez rechercher. Zipper T. Bunny sortira de plus en plus à mesure que nous approchons de Bunny Day le 12 avril, et vous recevrez un prix spécial si vous pouvez tous les trouver.

Animal Crossing: oeufs New Horizons Bunny Day

Toutes les recettes de bricolage de Bunny Day que nous avons vues jusqu’à présent ne nécessitent qu’un seul de chacun des six types d’œufs. Voici où vous pouvez les trouver.

Tous les œufs se trouvent à l’extérieur, vous n’avez donc pas besoin de pénétrer dans les maisons de vos villageois pour continuer la chasse.

Animal Crossing: New Horizons Bunny Day Eggs

Type d’oeuf:Emplacement des œufs

Earth EggDig trous dans les fissures qui ressemblent à des fossiles

Water EggCatch ombres de poissons de taille moyenne dans les rivières et la mer

Ballons Sky EggPop flottant au-dessus de votre tête

Wood EggChop arbres normaux et florissants

EggFeuilles sur des arbres en fleurs comme des fruits normaux

Stone EggHit se balance avec votre pelle (peut prendre quelques essais pour en obtenir un)

Animal Crossing: New Horizons Bunny Day lieux de recettes de bricolage

Il semble y avoir un élément semi-aléatoire dans les différentes recettes de bricolage que vous pouvez trouver. Différentes personnes ne semblent pas toujours obtenir les mêmes résultats aux mêmes endroits.

Comment est ici tout ce que nous avons trouvé jusqu’à présent, ainsi que l’endroit où nous l’avons obtenu.

Tapis de jour Bunny – Rechercher des plages pour les bouteilles de message d’oeuf

Couronne de jour de lapin – Ballons à oeufs pop flottant au-dessus de votre tête

Clôture du jour du lapin – Également trouvé dans le ballon d’oeuf

Pour plus d’informations sur Animal Crossing; Nouveaux horizons, voici notre guide complet.

Si vous recherchez des références rapides pour les différentes bestioles, nous avons également des pages sur les prix du poisson, ainsi que les prix des bogues dans Animal Crossing: New Horizons.

Pour découvrir de nouveaux sujets géniaux – y compris le chapeau DOOM que je porte dans les écrans – consultez notre page sur les codes QR et Able Sisters, ici.

