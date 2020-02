Animal Crossing: New Horizons – Chaque villageois et personnage spécial confirmé jusqu’à présent – Guide

Une grande partie de ce qui fait Traversée d’animaux série si mémorable est ses personnages merveilleux et farfelus. Quiconque a joué l’une des entrées précédentes peut très probablement énumérer quelques-uns de ses villageois préférés du haut de leur tête. Donc, avec la dernière entrée de la série, Animal Crossing: New Horizons, débarquant bientôt sur Nintendo Switch, nous savons que beaucoup sont curieux de savoir si leurs villageois préférés reviendront.



Au total, nous avons réussi à confirmer 226 personnages différents, dont 213 sont des personnages de retour de jeux précédents et 13 sont de nouveaux personnages que nous avons peu d’informations. Nous sommes sûrs que ce nombre augmentera considérablement au moment du lancement du jeu, car les entrées passées ont figuré dans les centaines de villageois et de personnages spéciaux. Donc, pour garder une trace de toutes ces révélations, nous avons avancé et dressé une liste pratique des cas où ces personnages ont été repérés pour la première fois dans New Horizons! Nous serons sûrs de mettre à jour cela car de plus en plus de personnages viennent frapper à notre porte.

Animal Crossing: New Horizons Website / 20.02.20

En plus du Direct sur le thème Animal Crossing qui a été diffusé hier, Nintendo a mis à jour le site Web Animal Crossing: New Horizons avec un lot de nouvelles vidéos et captures d’écran qui ont révélé qu’un peu plus de classiques reviendront dans le jeu et ont également révélé le nom du pilote de la compagnie aérienne Dodo . Fantaisie!

Villageois

Annalisa

Axel

Beau

Bitty

Broccolo

Deirdre

Hippeux

julien

Pekoe

Rooney

Victoria

Villageois

Wilbur – Dodo Airline’s Pilot

Animal Crossing: New Horizons Nintendo Direct / 20.02.20

Un tout nouveau Direct sur le thème d’Animal Crossing a été diffusé aujourd’hui et nous a apporté la confirmation de 40 villageois de retour, quelques nouveaux personnages spéciaux, la promesse que certains personnages d’événements spéciaux reviendront grâce à des mises à jour gratuites et même un regard sur un nouveau villageois d’éléphants!

Villageois

Alli

Pomme

Bella

Berthe

Bob

Bree

mâle

Canberra

Charlise

Cerise

Diane

Étourdi

Dérive

Eloise

Erik

Flo

Rafale

Hans

Frousse

juin

Katt

Kid Cat

Klaus

Mac

Nate

Ozzie

Petit pâté

Pinky

Poncho

Dynamique

Purrl

Rodney

Roscoe

Savane

Shari

Shep

Sournois

Sydney

Tutu

Violet

Caractères spéciaux

C.J.- Hôte de tournoi de pêche

Daisy Mae – Vendeur de navets

Flick – Hôte de capture de bogues

Franklin – (publié plus tard dans la mise à jour gratuite)

Jack – (publié plus tard dans la mise à jour gratuite)

Jingle – (publié plus tard dans la mise à jour gratuite)

Orville – Réception Dodo Airlines

Pavé – (publié plus tard dans la mise à jour gratuite)

Zipper T. Bunny – (Jour de lancement publié dans la mise à jour gratuite)

Plus 1 personnage mystère (Vérifiez l’horodatage 2:26 dans Direct pour un examen plus approfondi!)

Bob est de retour!

Listing eShop japonais / 07.02.20

Animal Crossing: New Horizons a finalement été ajouté au Switch eShop pour le pré-achat et la liste japonaise du eShop nous a donné une toute nouvelle capture d’écran avec un autre personnage classique! Nous sentons-nous un peu fou d’avoir mis à jour cet article pour un nouveau villageois? Absolument pas…

Villageois

Joyeux voyant!

Nintendo Allemagne dévoile les personnages révélés / 01.02.20

Sorti de nulle part, l’un des sites de presse de Nintendo a publié une multitude de nouveaux rendus de personnages. Ces images nous donnent un aperçu extrêmement détaillé de plus de 85 villageois d’anciens titres d’Animal Crossing qui font leur retour. Merci à GameXplain, NintendoDaan et Animal Crossing World pour avoir fait passer le mot à ce sujet!

Villageois

Agents

Agnès

Amelia

Avery

Baabara

Bracelet

Bettina

Bianca

Blaire

Blanche

Félicité

Bonbon

Bourdonner

Carmen

Cachemire

Celia

Chadder

Chef

Côtelettes

Claude

Claudia

coco

Cole

Cranston

cube

Curlos

Dobie

Doc

Dingue

Flore

Franc

Friga

Frita

Gabi

Gaston

Genji

Greta

Noisette

Hopkins

Hopper

Hornsby

Julia

Keaton

Kevin

Kyle

Leonardo

Lobo

Marina

Merengue

menthe

Mira

Muffy

Grignote

Nindori

O’Hare

Pancetti

Noix de pécan

Phil

Phoebe

transpercer

Pietro

Pippy

Queenie

Renée

Rhonda

Ricky

Rolf

Rubis

Sortie

Sheldon

Skye

Serpent

Pointe

Pignon

Statique

Stella

Sterling

Sylvana

Tasha

Tiffany

Timbra

Tybalt

Vesta

Vivian

Wendy

Whitney

saule

Zucker

L’équipe A

Autocollant New Horizons System / 27.01.2020

Grâce à un accessoire de système Switch et Switch Lite récemment révélé, nous avons reçu la confirmation du retour de certains personnages de base comme les Able Sisters, le duo de musées Blathers et Celeste, Gulliver et Sahara, mais nous avons également eu droit à un aperçu de dix entièrement nouveaux personnages. Quelques-uns de ceux-ci semblent être des remplaçants plus jeunes pour Joan le commerçant de navet et Chip le connaisseur de poisson. Seul le temps nous le dira.

Caractères spéciaux

Blathers

Celeste

Gulliver

Coups de pied

Labelle

Mable

Zibeline

Sahara

Brin

Plus 10 nouveaux personnages mystères





Nintendo Dream Magazine / 21.01.2020

Le magazine japonais, Nintendo Dream a réussi à obtenir une diffusion assez importante sur Animal Crossing: New Horizons dans son numéro de mars 2020, y compris un tout nouveau lot de personnages!

Villageois

Alfonso

Aurore

Bourgeon

César

Chevre

Sec

Croc

Retourner

Geai

Kitt

Melba

Molly

Octavian

Pénélope

Coquelicot

Rocco

Rowan

Réservoir

Truffes

Nouvelle bande-annonce, écrans et teaser / 02.01.2020

Le 2 janvier nous a donné énormément d’informations à analyser! On nous a donné un tout nouveau type de bande-annonce qui montre une foule de villageois en train de présenter le nouveau package Island Getaway de Tom Nook, quelques nouveaux écrans gracieuseté du site Web de Nintendo of Japan, et sur la page Twitter d’Animal Crossing, Isabelle a également été gracieuse de quoi partager avec nous les illustrations utilisées pour la couverture de New Horizons. Ici, nous avons eu notre premier vrai regard sur Isabelle portant une nouvelle tenue de vacances et si vous regardez assez fort, vous pouvez même apercevoir Harvey traîner sur sa propre île au loin. Vous vous demandez comment il est sorti?

Villageois

Apollon

Bunnie

Carrie

Chrissy

Colton

Francine

Gladys

OIE

Kiki

Fric

Margie

Maréchal

Barre

des points de suture

Ted

Caractères spéciaux

Plus 2 personnages mystères

Révélation de l’oeuvre / 21.12.2019

Nintendo a laissé tomber quelques œuvres d’art de personnages qui montrent principalement des personnages de joueurs effectuant différentes activités, mais ils nous ont également donné notre premier regard officiel sur notre chanteur / compositeur préféré, K.K. Glissière.

Caractères spéciaux

Bande-annonce Nintendo Direct / 04.09.2019

Avec cette deuxième bande-annonce du jeu, nous avons pu nous rapprocher de personnages comme Bill et Rosie, mais plusieurs autres personnages ont également été révélés errant dans toute l’île au fil de la bande-annonce.

Villageois

Angus

Antonio

Hommasse

Facture

Eunice

Faune

Aveline

Freya

Lis

Lopez

Cacahuète

Pee Wee

Roald

Rosie

Tammy

Wolfgang

Bande-annonce E3 2019 / 11.06.2019

La bande-annonce révélatrice originale avait beaucoup à montrer, mais ne nous a pas donné beaucoup d’informations sur les villageois de retour et d’autres personnages. Cela ne nous a cependant pas empêchés de choisir quelques villageois qui se promènent en arrière-plan.



Villageois

Fuchsia

Goldie

Hamlet

Olivia



Caractères spéciaux

L’un de vos villageois préférés a-t-il déjà été révélé? Sinon, qui espérez-vous retourner à New Horizons? Faites-nous savoir ci-dessous!

