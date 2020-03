Animal Crossing: New Horizons chute des meilleures ventes au Royaume-Uni

Malgré le succès rencontré lors de son lancement, Animal Crossing: New Horizons n’a pu vivre qu’une semaine au sommet des ventes britanniques car au milieu de la crise sanitaire qui sévit dans le monde, les acteurs de la région se sont tournés vers l’achat de jeux très populaires comme Call of Duty: Modern Warfare et FIFA 20.

La liste hebdomadaire des jeux les plus vendus au Royaume-Uni est déjà publiée avec l’aimable autorisation de l’UKIE et au début, la société a mis en évidence les ventes de jeux physiques qui, au cours de la semaine dernière, représentaient 340 000 copies physiques malgré la fermeture des principaux magasins de jeux vidéo du région, comme GAME. Cela dit, le Top 10 de la semaine montre la montée en puissance de Call of Duty: Modern Warfare qui a fait tomber le Switch en exclusivité, ce qui a d’ailleurs marqué l’histoire en termes de ventes de franchise.

D’autre part, la deuxième place qui était la semaine précédente pour un autre début important, DOOM Eternal, a vu le jeu id Software succomber à FIFA 20, un titre qui a rebondi dans les ventes en raison de l’absence de football professionnel en raison de la quarantaine et de la suspension d’activités.

Enfin, la liste des jeux les plus vendus au Royaume-Uni a vu une nouvelle montée de Forza Horizon 4, l’un des meilleurs jeux de course disponibles sur Xbox One et PC.

Call of Duty: Modern Warfare regagne la première place au Royaume-Uni

Call of Duty: Modern Warfare

FIFA 20

Animal Crossing: New Horizons

DOOM Eternal

Forza Horizon 4

Grand Theft Auto 5

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Spyro Reignited Trilogy

Red Dead Redemption 2

