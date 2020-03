Animal Crossing: New Horizons – Coiffures Pop, Coiffures Cool, Couleurs De Cheveux Élégantes

Coiffures dans Animal Crossing: New Horizons sont chers. Lorsque ol ‘Tom Nook vous fait travailler pour chaque cloche et chaque mile, vous voulez vous assurer que vous offrez ce que vous voulez réellement. Ci-dessous, nous avons intégré ce que vous obtenez de chaque pack de coiffure – y compris le Top 8 des coiffures pop, Top 8 des coiffures cool, et Top 8 des couleurs de cheveux élégantes – dans Animal Crossing: New Horizons.

Après avoir retiré les roues d’entraînement et payé votre première tente lors de votre escapade sur l’île, vous pouvez visiter Tom aux services résidentiels pour échanger vos miles Nook contre divers articles. C’est ici – sur la machine NookStop – que vous trouverez les coiffures pop, les coiffures cool et les couleurs de cheveux élégantes.

Animal Crossing: New Horizons – qu’obtenez-vous dans les 8 meilleures coiffures pop, les 8 meilleures coiffures cool et les 8 meilleures couleurs de cheveux stylés?

Ci-dessous, nous avons intégré une vidéo de nos amis d’Arekkz Gaming, qui parcourt chaque coiffure Pop et Cool dans laquelle vous pouvez façonner votre vadrouille – ainsi que les couleurs de cheveux élégantes que vous pouvez choisir.

Lorsque vous créez votre personnage Animal Crossing pour la première fois, les choix sont assez limités et basiques, c’est donc un ajout intéressant à votre garde-robe pour acheter l’un de ces packs ou les deux.

Pack de coiffures de croisement d’animaux

Top 8 des coiffures pop2,400 Nook Miles

Top 8 des coiffures cool2,400 Nook Miles

Top 8 couleur de cheveux élégante s3,000 Nook Miles

Le pack Pop Hairstyles commence à 2:20 dans la vidéo. Alors que les coiffures fraîches commencent à 15h30.

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas regarder la vidéo, nous avons collecté une galerie d’écrans de chaque pack dans son intégralité:

Top 8 des coiffures pop

Top 8 des coiffures cool

Comment changer votre coiffure dans Animal Crossing: New Horizons

N’oubliez pas de changer votre coiffure dans Animal Crossing: New Horizons, vous devez soit acheter un miroir de Timmy aux services résidentiels, soit en fabriquer vous-même à partir d’un morceau de bois et d’une pépite de fer.

La construction de cette décoration vous donne accès à 6 nouvelles coiffures qui n’étaient pas disponibles dans le créateur de personnage d’origine.

