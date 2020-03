Animal Crossing New Horizons: Comment créer vos propres airs insulaires

Thème ZeldaA, stop, E, pause, pause, A, A, B, C, D, E, pause, pause, pause, stop, stop

Thème Pokemon Center C, G, C, G, stop, F, stop, E, D, B, stop x 6

Thème MarioE, E, stop, E, stop, C, E, pause, G, stop, stop, G, pause, stop x 3

Thème Monster Hunter F, arrêt, C, F, G, pause, arrêt, arrêt, C, F, G, F, C, arrêt, C, pause

Thème Zelda Lost Woods F, A, B, pause, F, A, B, pause, F, A, B, E, D, pause, pause, arrêt

Thème Wii Shopping D, D, arrêt, C, C, arrêt, B, B, arrêt, A, A, arrêt x 5

Thème de victoire PokemonD, C, B, C, D, D, D, stop, E, E, E, stop, D, D, D, stop

Voulez-vous construire un bonhomme de neige? G, G, G, D, G, B, A, pause, B, pause, stop x 6

Thème d’Hedwige A, pause, D, pause, pause, F, E, pause, D, pause, pause, pause, A, pause, G, pause

Hunger Games siffle A, pause, C, pause, B, pause, E, pause, pause, pause, arrêt x 6

Les pluies de CastamereA, E, F, D, pause, pause, pause, F, pause, F, pause, F, E A, pause, pause

Mon voisin TotoroG, A, B, C, D, pause, B, G, pause, D, pause, C, pause, A, pause, pause

Castlevania Bloody TearsA, E, D, C, B, C, B, A, B, C, D, C, B, G, B, A

Lancez une pièce dans votre WitcherA, C, E, pause, D, C, D, E, pause, E, D, C, B, C, pause, A