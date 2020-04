Animal Crossing: New Horizons – Comment cultiver des tarentules

Si vous avez renoncé à trouver l’illustre île de la tarentule dans Animal Crossing: New Horizons, nous avons une bonne nouvelle: vous pouvez simplement créer la vôtre. Au lieu de dépenser 2000 Nook Miles par billet sur la chance de trouver la rare île déserte envahie par ces araignées, qui sont souhaitables pour combien elles peuvent être vendues, toute île déserte peut devenir une île de tarentule si vous savez juste comment.

Quand les tarentules apparaissent-elles?

La clé de cette méthode est de comprendre le fonctionnement de la mécanique du frai dans Animal Crossing: New Horizons. Les bogues nécessitent certaines conditions pour se reproduire, notamment les mois de l’année, la météo et l’environnement. Les tarentules exigent que ce soit la nuit (de 19 h à 4 h du matin en particulier) et pendant les bons mois. Dans l’hémisphère nord, de novembre à avril, tandis que les joueurs de l’hémisphère sud devront jouer de mai à octobre. Vous pouvez toujours modifier votre heure et votre date dans les paramètres du commutateur pour répondre à ces exigences, bien que le saut de temps puisse avoir des conséquences inattendues.

Les tarentules peuvent être vendues pour 8000 cloches chacune (bien que vous devriez bien sûr en mettre votre première au musée), ce qui signifie que vous pouvez faire des cloches sérieuses avec cette méthode. Assurez-vous d’acheter d’abord toutes les mises à niveau de l’inventaire pour obtenir les meilleurs résultats et assurez-vous que vous n’en transportez pas plus que nécessaire.

Comment frayer des tarentules sur une île déserte

La première étape consiste à acheter un billet Nook Miles dans l’immeuble ou la tente des services aux résidents. Cela coûte 2000 Nook Miles, alors assurez-vous d’en avoir assez avant d’en acheter un. Une fois que vous avez le billet, descendez vers Dodo Airlines et utilisez le billet pour voler vers une île déserte. À ce stade, il faudra que l’heure et la date soient correctes pour que la tarentule se reproduise, alors assurez-vous de ne voler qu’après 19 heures.

Si vous êtes chanceux, vous pouvez obtenir l’île de tarentule sans rien faire, mais vous ne le ferez probablement pas. De préférence, vous voudrez une île à un seul niveau, car les îles avec un sol plus élevé peuvent rendre cela plus difficile, alors n’hésitez pas à essayer à nouveau d’obtenir une île plus plate si vous avez les Nook Miles à dépenser.

La partie la plus importante de cette méthode consiste à supprimer toutes les ressources de l’île, ce qui élimine le risque de l’apparition d’autres types de bogues. Abattez les arbres, déterrez les souches, brisez tous les rochers, cueillez toutes les fleurs et enlevez toutes les mauvaises herbes. Pour briser les rochers, il suffit de manger un fruit et de les frapper avec une pelle, parfois ils ont même des cloches à l’intérieur.

Ne vous inquiétez pas de déterrer toutes les fleurs de l’île, il suffit de cueillir les fleurs pour empêcher les insectes de se reproduire, appuyez sur A lorsque vous vous tenez devant une fleur pour les cueillir.

Vous pouvez jeter tous ces objets sur la plage pour libérer de l’espace d’inventaire, car les objets bruts n’affecteront pas la façon dont les bogues apparaissent.

Bien que cela supprime la majorité des bogues, vous devrez toujours supprimer manuellement les bogues tels que les cafards de quai, les moustiques et les grillons. Attrapez et relâchez ces bogues ou poursuivez-les jusqu’à ce qu’ils s’enfuient.

Comment attraper des tarentules

L’étape suivante consiste à creuser des tranchées. Les trous sont une excellente défense contre les tarentules féroces et leur morsure. La meilleure méthode consiste à creuser quatre trous, un de chaque côté de vous, sur toute l’île. L’idée est que vous retourniez vers ces pièges lorsqu’une araignée vous poursuit et saute par-dessus les trous au centre. Les tarentules (et les scorpions) ne peuvent pas vous atteindre lorsque vous faites cela, les laissant tourner en cercles à portée de main. De là, vous pouvez utiliser un filet pour les ramasser en toute sécurité.

Exécutez des tours autour de l’île, pourchassant ou attrapant d’autres insectes au fur et à mesure que la tarentule apparaît. Cela pourrait s’avérer plus difficile avec les nouveaux bogues d’avril, car il y a maintenant un bogue concurrent, le bogue d’eau géant, qui peut affecter le taux d’apparition des tarentules. Ayez juste de la patience … et beaucoup de filets. Une fois que vous obtenez une ponte de tarentule, dirigez-vous vers le piège le plus proche. Continuez à utiliser cette méthode jusqu’à ce que votre inventaire soit plein ou jusqu’à ce que vous soyez à court de filets. Si vous n’avez plus de pelles pour creuser des tranchées ou avez oublié d’en apporter un, vous devriez pouvoir en fabriquer un en utilisant les matériaux que vous avez nettoyés et jetés sur la plage plus tôt. Dirigez-vous simplement vers le simple établi de bricolage près du quai. Vous pouvez également acheter des outils fragiles auprès de Wilbur pour 100 Nook Miles chaque fois sur l’île.

Si vous ne voulez pas creuser de tranchées, la meilleure méthode pour attraper des tarentules avec rien d’autre que le filet est de les approcher lentement avant de les avoir agressées, de vous arrêter fermement dans vos traces lorsqu’elles lèvent les jambes, puis de continuer à s’approcher lentement quand ils ont abandonné leurs défenses. Gardez cela jusqu’à ce que vous soyez assez près pour les ramasser avec le filet.

Une fois que vous avez rempli votre inventaire, rentrez chez vous et encaissez à Nook’s Cranny. Vous pouvez également attendre Flick pour visiter votre île, car il achète des bogues pour 150% du prix habituel. Cela signifie qu’il achètera chaque tarentule pour 12 000 cloches au lieu des 8 000 habituelles.

